«Выводы делайте сами». Эксперт назвал 2 причины потерь очков Динамо

Бывший нападающий донецкого «Шахтера» Виктор Грачев в эксклюзивном интервью для Sport.ua высказался о неудовлетворительных результатах киевского «Динамо» в последних поединках.

– Чем вы объясните потерю очков «Динамо» в матче с «Карпатами»?

– Возможно, у киевлян проглядывается недооценка соперника или неумение быть сконцентрированным на протяжении всего поединка. Во всех трех матчах подопечные Александра Шовковского теряли победы, причем, обратите внимание, когда они пропускали мячи: «Оболонь» (90+1-я), «Александрия» (86-я), «Карпаты» (90+3-я). Выводы делайте сами. Хотя в защиту «бело-синих» могу сказать, что они еще ни одного поединка не проиграли.

– «Динамо» – флагман отечественного футбола. Они всегда на прицеле у болельщиков и специалистов, чем, например, та же «Александрия» или «Оболонь». И если говорить о сезоне в целом, то в 14 матчах киевляне почти в половине из них (в шести) проигрывали или играли вничью.

– Я не стал бы говорить о кризисе или еще о чем-то. Как бы то ни было, но у динамовцев, как и у «Шахтера», очень много переездов, а это отнимает силы. У тренерского штаба меньше времени на тренировочную работу. Через три-четыре тура, когда команды начнут расслаиваться, мы увидим более четкую картину, кто и за что будет бороться. Хотя нынешний чемпионат мне кажется более непредсказуемым, чем прошлый сезон.