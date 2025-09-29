Энцо МАРЕСКА: «Моуриньо? Это будет привилегия сыграть против легенды»

Главный тренер Челси Энцо Мареска прокомментировал предстоящий матч против Бенфики. Команды встретятся в рамках основного раунда Лиги чемпионов.

«В этот момент нам нужно оставаться положительным. Во-первых, потому что именно в этом нуждаются игроки. Во-вторых, нет никакой причины быть отрицательными. Сегодня утром клуб показал мне статистику: за последние шесть месяцев мы проиграли пять матчей, четыре из них – с изъятиями. Реальность такова, что нет никакого давления. Единственное давление, которое мы ощущаем – это то, что мы знаем сами: будучи тренером «Челси», ты должен побеждать. В этом нет никаких сомнений.

Абсолютная честь завтра сыграть против Жозе. Легенда для этого клуба, но и для многих других. Это будет привилегия. От «Бенфики» Жозе можно ожидать их нынешнюю модель игры – 4-3-3 или 4-2-3-1, но они могут выйти и с тремя защитниками сзади. В течение всей карьеры он доказал, насколько хорошо умеет работать с разными тактическими схемами.

У нас есть молодые игроки, уже имеющие опыт в этом турнире. Дом играл в ЛЧ с «Аяксом». Для меня он станет топ-игроком для «Челси».Гарначо и Гиттенс, несмотря на свой возраст, тоже уже выходили в этом турнире. Жоао Педро еще никогда не играл в Лиге чемпионов, но присоединился к нам и помог выиграть Клубный чемпионат мира.

Мы будем оценивать готовность Кайседо, Жоао Педро и Андрея Сантоса. К сожалению, у всех у них есть небольшие проблемы. Посмотрим, смогут ли они сыграть завтра. Но у нас достаточно большой состав, чтобы заменить травмированных».