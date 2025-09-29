Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Энцо МАРЕСКА: «Моуриньо? Это будет привилегия сыграть против легенды»
Лига чемпионов
29 сентября 2025, 19:15 | Обновлено 29 сентября 2025, 19:22
235
0

Энцо МАРЕСКА: «Моуриньо? Это будет привилегия сыграть против легенды»

«Челси» сыграет матч Лиги чемпионов против «Бенфики»

29 сентября 2025, 19:15 | Обновлено 29 сентября 2025, 19:22
235
0
Энцо МАРЕСКА: «Моуриньо? Это будет привилегия сыграть против легенды»
uefa.com

Главный тренер Челси Энцо Мареска прокомментировал предстоящий матч против Бенфики. Команды встретятся в рамках основного раунда Лиги чемпионов.

«В этот момент нам нужно оставаться положительным. Во-первых, потому что именно в этом нуждаются игроки. Во-вторых, нет никакой причины быть отрицательными. Сегодня утром клуб показал мне статистику: за последние шесть месяцев мы проиграли пять матчей, четыре из них – с изъятиями. Реальность такова, что нет никакого давления. Единственное давление, которое мы ощущаем – это то, что мы знаем сами: будучи тренером «Челси», ты должен побеждать. В этом нет никаких сомнений.

Абсолютная честь завтра сыграть против Жозе. Легенда для этого клуба, но и для многих других. Это будет привилегия. От «Бенфики» Жозе можно ожидать их нынешнюю модель игры – 4-3-3 или 4-2-3-1, но они могут выйти и с тремя защитниками сзади. В течение всей карьеры он доказал, насколько хорошо умеет работать с разными тактическими схемами.

У нас есть молодые игроки, уже имеющие опыт в этом турнире. Дом играл в ЛЧ с «Аяксом». Для меня он станет топ-игроком для «Челси».Гарначо и Гиттенс, несмотря на свой возраст, тоже уже выходили в этом турнире. Жоао Педро еще никогда не играл в Лиге чемпионов, но присоединился к нам и помог выиграть Клубный чемпионат мира.

Мы будем оценивать готовность Кайседо, Жоао Педро и Андрея Сантоса. К сожалению, у всех у них есть небольшие проблемы. Посмотрим, смогут ли они сыграть завтра. Но у нас достаточно большой состав, чтобы заменить травмированных».

По теме:
Сергей ШИЩЕНКО: «Идем правильной дорогой – не всегда легко, но уверенно»
УРАЗБАХТИН: «Реал не имеет очевидных слабых мест. Но несколько мы нашли»
Хаби АЛОНСО: «Больно, было больно, но мы уже в режиме Лиги чемпионов»
Челси Бенфика Лига чемпионов Жозе Моуриньо Энцо Мареска пресс-конференция
Александр Сильченко Источник: УЕФА
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

К Реброву уже в третий раз обратился известный клуб. На этот раз передумал
Футбол | 29 сентября 2025, 07:08 24
К Реброву уже в третий раз обратился известный клуб. На этот раз передумал
К Реброву уже в третий раз обратился известный клуб. На этот раз передумал

Сергей Станиславович согласился возглавить греческий «Панатинаикос»

ОФИЦИАЛЬНО. В Испании приняли решение перенести матч Ла Лиги
Футбол | 29 сентября 2025, 19:46 0
ОФИЦИАЛЬНО. В Испании приняли решение перенести матч Ла Лиги
ОФИЦИАЛЬНО. В Испании приняли решение перенести матч Ла Лиги

Матч «Валенсия» – «Реал Овьедо» состоится 30 сентября

КРАСЮК: «Сказал Усику, что нужно было прекратить раньше
Бокс | 29.09.2025, 03:39
КРАСЮК: «Сказал Усику, что нужно было прекратить раньше
КРАСЮК: «Сказал Усику, что нужно было прекратить раньше
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер стал единоличным лидером, вторым идет Динамо
Футбол | 29.09.2025, 06:23
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер стал единоличным лидером, вторым идет Динамо
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер стал единоличным лидером, вторым идет Динамо
Получит шанс от Шовковского? Легионер Динамо вернулся в Киев
Футбол | 29.09.2025, 15:04
Получит шанс от Шовковского? Легионер Динамо вернулся в Киев
Получит шанс от Шовковского? Легионер Динамо вернулся в Киев
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Энрике оценил игру Забарного в матче ПСЖ – Осер, в котором Илья забил гол
Энрике оценил игру Забарного в матче ПСЖ – Осер, в котором Илья забил гол
28.09.2025, 07:11 1
Футбол
ВИДЕО. Первый мяч во Франции! Забарный забил гол за ПСЖ в матче с Осером
ВИДЕО. Первый мяч во Франции! Забарный забил гол за ПСЖ в матче с Осером
27.09.2025, 22:41 9
Футбол
Карпаты – Динамо – 3:3. Невероятное шоу во Львове. Видеообзор матча
Карпаты – Динамо – 3:3. Невероятное шоу во Львове. Видеообзор матча
27.09.2025, 20:00 3
Футбол
Месси отказался оставаться в Интер Майами и нашел последний клуб в карьере
Месси отказался оставаться в Интер Майами и нашел последний клуб в карьере
29.09.2025, 05:55 3
Футбол
Шовковский удивил заявлением по Ярмоленко после фиаско с Карпатами в УПЛ
Шовковский удивил заявлением по Ярмоленко после фиаско с Карпатами в УПЛ
28.09.2025, 08:47 1
Футбол
Чехия и Польша определили первого медалиста ЧМ по волейболу
Чехия и Польша определили первого медалиста ЧМ по волейболу
28.09.2025, 11:40
Волейбол
Первый гол Забарного. ПСЖ переиграл Осер, но потерял двух ключевых игроков
Первый гол Забарного. ПСЖ переиграл Осер, но потерял двух ключевых игроков
28.09.2025, 00:03 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем