ВИДЕО. Филиппов забил первый гол за Полесье в УПЛ после паса пяткой
Житомиряне открыли счет в матче с Вересом
Украинский нападающий житомирского «Полесья» Александр Филиппов забил первый гол в составе нового для себя клуба в Украинской Премьер-лиге.
Это произошло на 12-й минуте гостевого матча 7-го тура чемпионата против ровенского «Вереса».
Форварду удалось реализовать выход один на один с вратарем ровенчан после красивой передачи пяткой от Александра Андриевского.
До этого гола Филиппов уже забивал за «Полесье», но делал это в квалификации Лиги конференций.
