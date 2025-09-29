Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Филиппов забил первый гол за Полесье в УПЛ после паса пяткой
Украина. Премьер лига
29 сентября 2025, 18:36 | Обновлено 29 сентября 2025, 18:53
Житомиряне открыли счет в матче с Вересом

ФК Полесье. Александр Филиппов

Украинский нападающий житомирского «Полесья» Александр Филиппов забил первый гол в составе нового для себя клуба в Украинской Премьер-лиге.

Это произошло на 12-й минуте гостевого матча 7-го тура чемпионата против ровенского «Вереса».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Форварду удалось реализовать выход один на один с вратарем ровенчан после красивой передачи пяткой от Александра Андриевского.

До этого гола Филиппов уже забивал за «Полесье», но делал это в квалификации Лиги конференций.

Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
