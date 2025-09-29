Украинский нападающий житомирского «Полесья» Александр Филиппов забил первый гол в составе нового для себя клуба в Украинской Премьер-лиге.

Это произошло на 12-й минуте гостевого матча 7-го тура чемпионата против ровенского «Вереса».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Форварду удалось реализовать выход один на один с вратарем ровенчан после красивой передачи пяткой от Александра Андриевского.

До этого гола Филиппов уже забивал за «Полесье», но делал это в квалификации Лиги конференций.

ВИДЕО. Филиппов забил первый гол за Полесье в УПЛ после паса пяткой