Автор сенсации. Назван лучший тренер Ла Лиги в сентябре

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
29 сентября 2025, 19:14 |
244
0

Им стал наставник «Эльче» Эдер Сарабия

Ла Лига. Эдер Сарабия

Испанский специалист «Эльче» Эдер Сарабия признан лучшим тренером месяца в чемпионате Испании.

Под его управлением «Эльче» за сентябрь провел 4 матча, в которых добыло победы над «Овьедо» (1:0) и «Сельтой» (2:1), а также сыграло вничью с «Севильей» (2:2) и «Осасуной» (1:1).

За 7 матчей чемпионата команда набрала 11 очков и сенсационно расположилась на четвертом месте турнирной таблицы Ла Лиги. Выше идут лишь «Барселона», «Реал» и «Вильярреал».

44-летний специалист принял команду прошлый летом, вывел из второго по силе дивизиона Испании в Примеру и сейчас занимает место в зоне Лиги чемпионов.

Эльче лучший тренер Ла Лига чемпионат Испании по футболу
