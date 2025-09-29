Трения в Наполи. Де Брюйне разозлился на Конте после своей замены

В матче Наполи против Милана (1:2) знаменитый хавбек неаполитанцев Кевин Де Брюйне не сдержал эмоций после того, как его заменил тренер Антонио Конте.

Милан вел 2:0 на Сан-Сиро благодаря голам Алексиса Саелемакерса и Кристиана Пулисича в первом тайме. После перерыва Первис Эступиньян был удален за фол на Джованни Ди Лоренцо при пустых воротах.

Де Брюйне реализовал пенальти на 60-й минуте, сократив отставание, но уже на 72-й минуте был заменен на Элифа Элмаса, когда Конте провел тройную замену. Также вышли на замену Давид Нерес (экс-игрок Шахтера) и Лоренцо Лука вместо Скотта Мактоминея и Расмуса Хойлунда.

После выхода с поля бельгиец явно проявил свое недовольство в сторону тренера, что не осталось незамеченным.

После матча Антонио Конте прокомментировал ситуацию: «Надеюсь, Де Брюйне расстроен из-за результата матча, иначе он обратился не по адресу. Я пытался ввести свежих игроков для индивидуальных дуэлей, Милан плотно прессинговал. Я считаю, что замены были правильные».

Для 34-летнего Де Брюйне эта замена стала уже четвертой в шести матчах за Наполи после летнего перехода на правах свободного агента из Манчестер Сити. Наиболее обсуждаемым стал его матч Лиги чемпионов против бывшего клуба – Де Брюйне покинул поле на 26-й минуте после удаления партнера по команде, что испортило его долгожданное возвращение на Этихад. Ранее Де Брюйне отказался от предложений из США и Саудовской Аравии, выбрав продолжение карьеры в Европе на высшем уровне.

Первое поражение Наполи в чемпионате оставило команду Конте на втором месте по разнице мячей, а Милан возглавил таблицу, также Рома имеет 12 очков. Следующий матч в Лиге чемпионов для неаполитанцев состоится в среду, 1 октября, против Спортинга из Лиссабона.