ВИДЕО. Как выглядит заброшенный стадион Метеор в Днепре. Он не в оккупации
Состояние знаменитой арены оставляет удручающее впечатление
В соцсетях появилось видео заброшенного стадион «Метеор» в Днепре, который пребывает в запустении.
Сейчас «Метеор» представляет собой разваленную арену. Трибуны поросли деревьями и кустарником, поле покрыто бурьяном, отсутствует надлежащий уход.
Стадион «Метеор» был введен в эксплуатацию в 1966 году и долгие годы служил домашней ареной «Днепра».
Объект сейчас находится не находится в зоне оккупации. Хотя привычными стали подобные кадры со спортсооружений, которые находятся под управлением бумажных тигров.
Смотрите видео арены – удивляет, в каком состоянии сейчас знаменитый спорткомплекс.
