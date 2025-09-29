ВИДЕО. Как выглядит заброшенный стадион Метеор в Днепре. Он не в оккупации

В соцсетях появилось видео заброшенного стадион «Метеор» в Днепре, который пребывает в запустении.

Сейчас «Метеор» представляет собой разваленную арену. Трибуны поросли деревьями и кустарником, поле покрыто бурьяном, отсутствует надлежащий уход.

Стадион «Метеор» был введен в эксплуатацию в 1966 году и долгие годы служил домашней ареной «Днепра».

Объект сейчас находится не находится в зоне оккупации. Хотя привычными стали подобные кадры со спортсооружений, которые находятся под управлением бумажных тигров.

