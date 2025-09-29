Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Как выглядит заброшенный стадион Метеор в Днепре. Он не в оккупации
Украина. Премьер лига
29 сентября 2025, 14:07 | Обновлено 29 сентября 2025, 14:10
Состояние знаменитой арены оставляет удручающее впечатление

Стадион Метеор в Днепре

В соцсетях появилось видео заброшенного стадион «Метеор» в Днепре, который пребывает в запустении.

Сейчас «Метеор» представляет собой разваленную арену. Трибуны поросли деревьями и кустарником, поле покрыто бурьяном, отсутствует надлежащий уход.

Стадион «Метеор» был введен в эксплуатацию в 1966 году и долгие годы служил домашней ареной «Днепра».

Объект сейчас находится не находится в зоне оккупации. Хотя привычными стали подобные кадры со спортсооружений, которые находятся под управлением бумажных тигров.

Смотрите видео арены – удивляет, в каком состоянии сейчас знаменитый спорткомплекс.

стадион Метеор видео Днепр Днепр-1 стадионы
Николай Степанов Источник: Telegram
