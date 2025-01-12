Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Тихий ужас. Как выглядит сейчас стадион Шахтер в Донецке
Украина. Премьер лига
12 января 2025, 20:41 | Обновлено 12 января 2025, 20:43
1541
4

ФОТО. Тихий ужас. Как выглядит сейчас стадион Шахтер в Донецке

Когда-то на этой арене проводились футбольные матчи

12 января 2025, 20:41 | Обновлено 12 января 2025, 20:43
1541
4
ФОТО. Тихий ужас. Как выглядит сейчас стадион Шахтер в Донецке
Стадион Шахтер

В социальных сетях появились фотографии, на которых видно, как выглядит сейчас стадион «Шахтер» в Донецке.

Футбольная арена, на которой когда-то играли «горняки», теперь выглядит заброшенной и оставленной на произвол судьбы. Разрушенные трибуны, заросший сорняком газон и царящий вокруг ужас поражают каждого, кто помнит этот стадион в его лучшие времена.

Донецк находится в оккупации рашистскими войсками с 2014 года. За годы войны город потерял не только свой статус спортивного центра, но и десятки тысяч жителей, вынужденных покинуть свои дома из-за боевых действий и оккупации.

ФОТО. Тихий ужас. Как выглядит сейчас стадион Шахтер в Донецке

По теме:
Черноморец провел акцию помощи для ВСУ
Легионер Зари: «У нас часто нет света. Это непросто для европейцев»
Стали известны первые подробности переговоров Ботафого и Шахтера по Марлону
Шахтер Донецк Донецк стадион Шахтер фото российско-украинская война
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Аль-Шейх организует три мегефайта в 2025. Фигурирует Усик, кто соперник?
Бокс | 11 января 2025, 20:03 0
Аль-Шейх организует три мегефайта в 2025. Фигурирует Усик, кто соперник?
Аль-Шейх организует три мегефайта в 2025. Фигурирует Усик, кто соперник?

Турки продолжит делать большие боксерские поединки в этом году

Щенсны в основе. Известен состав Барселоны на финал Суперкубка против Реала
Футбол | 12 января 2025, 19:53 0
Щенсны в основе. Известен состав Барселоны на финал Суперкубка против Реала
Щенсны в основе. Известен состав Барселоны на финал Суперкубка против Реала

Игра начнется в 21:00

«Спасибо, жадное пузо». Усик поблагодарил Фьюри после получения награды
Бокс | 12.01.2025, 01:15
«Спасибо, жадное пузо». Усик поблагодарил Фьюри после получения награды
«Спасибо, жадное пузо». Усик поблагодарил Фьюри после получения награды
«Нет проблем». Усик подтвердил имя следующего соперника
Бокс | 12.01.2025, 04:05
«Нет проблем». Усик подтвердил имя следующего соперника
«Нет проблем». Усик подтвердил имя следующего соперника
Дубль Буяльского. Динамо в Турции обыграло румынский ФКСБ
Футбол | 12.01.2025, 17:54
Дубль Буяльского. Динамо в Турции обыграло румынский ФКСБ
Дубль Буяльского. Динамо в Турции обыграло румынский ФКСБ
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
avk2307
где дырочка с кастрюлями? пусть скажет про свое дыряво или пердя... несколько слов...
Ответить
+3
Показать Скрыть 1 ответ
Footbulka
Уряяя! беркут! беркут! Урряя! срався радной шахтьор!
Ответить
+3
ВЕЛИКИЙ И МАГУЧИЙ ШАХТЁР
МАЯ КРОТО БОТО БАНДА НАВЕРНАЯ НЕ НАДА БЫЛА НАМ СКАКАТЬ СА СЛАВАМИ БЕРКУТ БЕРКУТ
Ответить
+3
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины разобралась с Польшей
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины разобралась с Польшей
12.01.2025, 14:31 16
Хоккей
Два незабитых пенальти и поражение. Динамо проиграло Магдебургу на сборах
Два незабитых пенальти и поражение. Динамо проиграло Магдебургу на сборах
10.01.2025, 16:52 455
Футбол
Трансфер Забарного в Челси. Мареска принял окончательное решение
Трансфер Забарного в Челси. Мареска принял окончательное решение
11.01.2025, 14:10 86
Футбол
Забросили 8 шайб. Сборная Украины стартовала на ЧМ по хоккею U-20
Забросили 8 шайб. Сборная Украины стартовала на ЧМ по хоккею U-20
11.01.2025, 18:17 26
Хоккей
Клопп назвал трех лучших футболистов в истории. Роналду не упомянул
Клопп назвал трех лучших футболистов в истории. Роналду не упомянул
11.01.2025, 01:10 1
Футбол
Месси нет, а кто лидер? Определены десять лучших спортсменов в истории
Месси нет, а кто лидер? Определены десять лучших спортсменов в истории
12.01.2025, 09:03 37
Футбол
«Бывает гнилым». Экс-голкипер сборной оценил перспективы Лунина в Реале
«Бывает гнилым». Экс-голкипер сборной оценил перспективы Лунина в Реале
11.01.2025, 13:32 2
Футбол
Первая потеря сеяной на Australian Open. 30-я ракетка вылетела из мейджора
Первая потеря сеяной на Australian Open. 30-я ракетка вылетела из мейджора
12.01.2025, 12:49 1
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем