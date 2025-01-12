ФОТО. Тихий ужас. Как выглядит сейчас стадион Шахтер в Донецке
Когда-то на этой арене проводились футбольные матчи
В социальных сетях появились фотографии, на которых видно, как выглядит сейчас стадион «Шахтер» в Донецке.
Футбольная арена, на которой когда-то играли «горняки», теперь выглядит заброшенной и оставленной на произвол судьбы. Разрушенные трибуны, заросший сорняком газон и царящий вокруг ужас поражают каждого, кто помнит этот стадион в его лучшие времена.
Донецк находится в оккупации рашистскими войсками с 2014 года. За годы войны город потерял не только свой статус спортивного центра, но и десятки тысяч жителей, вынужденных покинуть свои дома из-за боевых действий и оккупации.
ФОТО. Тихий ужас. Как выглядит сейчас стадион Шахтер в Донецке
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