В социальных сетях появились фотографии, на которых видно, как выглядит сейчас стадион «Шахтер» в Донецке.

Футбольная арена, на которой когда-то играли «горняки», теперь выглядит заброшенной и оставленной на произвол судьбы. Разрушенные трибуны, заросший сорняком газон и царящий вокруг ужас поражают каждого, кто помнит этот стадион в его лучшие времена.

Донецк находится в оккупации рашистскими войсками с 2014 года. За годы войны город потерял не только свой статус спортивного центра, но и десятки тысяч жителей, вынужденных покинуть свои дома из-за боевых действий и оккупации.

ФОТО. Тихий ужас. Как выглядит сейчас стадион Шахтер в Донецке