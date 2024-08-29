ФОТО. Мы туда вернемся. Донбасс Арене исполнилось 15 лет

Стадиону Донбасс Арена в оккупированном Донецке исполнилось 15 лет.

В футбольном клубе Шахтер отметили эту дату такими словами:

«Единственная, неповторимая и самая лучшая в мире! Донбасс Арена! Мы обязательно вернемся в родной украинский Донецк и на родной стадион! После победы встречаемся у мяча!»

Украинская ассоциация футбола отметила:

«Донбасс Арене – 15 лет! Мы обязательно вернемся на наш стадион в Донецке».