Украина. Премьер лига29 августа 2024, 14:56 | Обновлено 29 августа 2024, 15:06
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ФОТО. Мы туда вернемся. Донбасс Арене исполнилось 15 лет
Родной стадион донецкого Шахтера отмечает юбилей в оккупированом Донецке
29 августа 2024, 14:56 | Обновлено 29 августа 2024, 15:06
817
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Стадиону Донбасс Арена в оккупированном Донецке исполнилось 15 лет.
В футбольном клубе Шахтер отметили эту дату такими словами:
«Единственная, неповторимая и самая лучшая в мире! Донбасс Арена! Мы обязательно вернемся в родной украинский Донецк и на родной стадион! После победы встречаемся у мяча!»
Украинская ассоциация футбола отметила:
«Донбасс Арене – 15 лет! Мы обязательно вернемся на наш стадион в Донецке».
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