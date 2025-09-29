Украина. Премьер лига29 сентября 2025, 13:14 | Обновлено 29 сентября 2025, 13:15
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Верес – Полесье
Матч 7-го тура УПЛ начнется в 18:00
29 сентября 2025 года, в понедельник, в 18:00 стартует матч 7-го тура украинской Премьер-лиги.
На поле стадиона «Авангард» в Ровно встретятся «Верес» и «Полесье».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Главным арбитром встречи назначен Андрей Коваленко из Полтавы.
Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.
