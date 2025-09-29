29 сентября 2025 года, в понедельник, в 18:00 стартует матч 7-го тура украинской Премьер-лиги.

На поле стадиона «Авангард» в Ровно встретятся «Верес» и «Полесье».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главным арбитром встречи назначен Андрей Коваленко из Полтавы.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.