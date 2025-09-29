Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Верес – Полесье
Украина. Премьер лига
29 сентября 2025, 13:14 | Обновлено 29 сентября 2025, 13:15
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Верес – Полесье

Матч 7-го тура УПЛ начнется в 18:00

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Верес – Полесье
УПЛ

29 сентября 2025 года, в понедельник, в 18:00 стартует матч 7-го тура украинской Премьер-лиги.

На поле стадиона «Авангард» в Ровно встретятся «Верес» и «Полесье».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главным арбитром встречи назначен Андрей Коваленко из Полтавы.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.

По теме:
«Не хватило реализации» Твердохлеб и Виливальд прокоммнтировали матч с ЛНЗ
Виталий ХОЛОД: «Шахтер такого не прощает и сразу наказывает»
«Никогда ничего не пугало». Суркис обратился к Шевченко в день рождения
чемпионат Украины по футболу Верес Ровно Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Верес - Полесье где смотреть
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
