Травма перед Лигой чемпионов: Байер потерял лидера команды

29-летний центральный нападающий Патрик Шик пополнил лазарет немецкого клуба «Байер» перед матчем Лиги чемпионов.

По информации пресс-службы клуба, чешский футболист пропустит ближайшие встречи из-за травмы мышц задней поверхности левого бедра.

Повреждение игрок получил в победном матче Бундеслиги против клуба «Санкт-Паули» (2:1).

Ожидается, что Шик вернётся в состав команды на матч против «Майнца», который состоится 18 октября.

Соответственно, Патрик не сможет помочь своему клубу в домашнем поединке против ПСВ во втором туре Лиги чемпионов. Матч пройдет 1 октября, начало в 22:00.