Травма перед Лигой чемпионов: Байер потерял лидера команды
Патрик Шик пропустит ближайшие матчи клуба
29-летний центральный нападающий Патрик Шик пополнил лазарет немецкого клуба «Байер» перед матчем Лиги чемпионов.
По информации пресс-службы клуба, чешский футболист пропустит ближайшие встречи из-за травмы мышц задней поверхности левого бедра.
Повреждение игрок получил в победном матче Бундеслиги против клуба «Санкт-Паули» (2:1).
Ожидается, что Шик вернётся в состав команды на матч против «Майнца», который состоится 18 октября.
Соответственно, Патрик не сможет помочь своему клубу в домашнем поединке против ПСВ во втором туре Лиги чемпионов. Матч пройдет 1 октября, начало в 22:00.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Верес» дома еще не уступал «Полесью» в УПЛ
Аргентинец хочет завершить футбольную карьеру в «Ньюэллс Олд Бойз»