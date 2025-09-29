Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Травма перед Лигой чемпионов: Байер потерял лидера команды
Германия
29 сентября 2025, 12:02 | Обновлено 29 сентября 2025, 12:04
141
0

Травма перед Лигой чемпионов: Байер потерял лидера команды

Патрик Шик пропустит ближайшие матчи клуба

29 сентября 2025, 12:02 | Обновлено 29 сентября 2025, 12:04
141
0
Травма перед Лигой чемпионов: Байер потерял лидера команды
Getty Images/Global Images Ukraine. Патрик Шик

29-летний центральный нападающий Патрик Шик пополнил лазарет немецкого клуба «Байер» перед матчем Лиги чемпионов.

По информации пресс-службы клуба, чешский футболист пропустит ближайшие встречи из-за травмы мышц задней поверхности левого бедра.

Повреждение игрок получил в победном матче Бундеслиги против клуба «Санкт-Паули» (2:1).

Ожидается, что Шик вернётся в состав команды на матч против «Майнца», который состоится 18 октября.

Соответственно, Патрик не сможет помочь своему клубу в домашнем поединке против ПСВ во втором туре Лиги чемпионов. Матч пройдет 1 октября, начало в 22:00.

По теме:
ВИДЕО. Украинец шедевральным ударом принес победу клубу в Германии
ВИДЕО. Как украинский нападающий забил пенальти в чемпионате Германии U-19
Обнародована заявка сборной Украины U-17 на матчи отбора чемпионата Европы
Байер Патрик Шик чемпионат Германии по футболу Бундеслига Лига чемпионов травма
Андрей Витренко Источник: ФК Байер
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Верес – Полесье. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 29 сентября 2025, 11:45 2
Верес – Полесье. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Верес – Полесье. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

«Верес» дома еще не уступал «Полесью» в УПЛ

Месси отказался оставаться в Интер Майами и нашел последний клуб в карьере
Футбол | 29 сентября 2025, 05:55 1
Месси отказался оставаться в Интер Майами и нашел последний клуб в карьере
Месси отказался оставаться в Интер Майами и нашел последний клуб в карьере

Аргентинец хочет завершить футбольную карьеру в «Ньюэллс Олд Бойз»

Турнирная таблица УПЛ. Шахтер стал единоличным лидером, вторым идет Динамо
Футбол | 29.09.2025, 06:23
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер стал единоличным лидером, вторым идет Динамо
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер стал единоличным лидером, вторым идет Динамо
ВИДЕО. Довбик поразил ворота Вероны, впервые забив за Рому при Гасперини
Футбол | 28.09.2025, 16:19
ВИДЕО. Довбик поразил ворота Вероны, впервые забив за Рому при Гасперини
ВИДЕО. Довбик поразил ворота Вероны, впервые забив за Рому при Гасперини
Скоростной фланговый мастер. Евгению Коноплянке исполнилось 36 лет
Футбол | 29.09.2025, 09:52
Скоростной фланговый мастер. Евгению Коноплянке исполнилось 36 лет
Скоростной фланговый мастер. Евгению Коноплянке исполнилось 36 лет
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Костюк в борьбе. Определены все пары 1/16 финала большого турнира в Пекине
Костюк в борьбе. Определены все пары 1/16 финала большого турнира в Пекине
27.09.2025, 18:32
Теннис
Карпаты – Динамо – 3:3. Невероятное шоу во Львове. Видеообзор матча
Карпаты – Динамо – 3:3. Невероятное шоу во Львове. Видеообзор матча
27.09.2025, 20:00 3
Футбол
Энрике оценил игру Забарного в матче ПСЖ – Осер, в котором Илья забил гол
Энрике оценил игру Забарного в матче ПСЖ – Осер, в котором Илья забил гол
28.09.2025, 07:11 1
Футбол
Шовковский назвал игрока, из-за которого Динамо потерпело неудачу во Львове
Шовковский назвал игрока, из-за которого Динамо потерпело неудачу во Львове
28.09.2025, 07:05 17
Футбол
Жозе МОУРИНЬО: «Он слишком часто теряет мяч»
Жозе МОУРИНЬО: «Он слишком часто теряет мяч»
27.09.2025, 10:42
Футбол
Очередное безумие во Львове. Динамо упустило победу над Карпатами
Очередное безумие во Львове. Динамо упустило победу над Карпатами
27.09.2025, 19:59 219
Футбол
«Понятно, почему за него дали такие деньги». Реакция фанов на гол Забарного
«Понятно, почему за него дали такие деньги». Реакция фанов на гол Забарного
28.09.2025, 03:59 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем