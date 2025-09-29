Ханс-Дитер ФЛИК: «В следующем году он поборется за Золотой мяч»

Немецкий тренер каталонской «Барселоны» Ханс-Дитер Флик прокомментировал итоги «Золотого мяча» 2025:

«Это решение (прим. – отдать «Золотой мяч» Дембеле) мы не можем изменить, но в следующем году, я думаю, Ламин постарается его выиграть. Для всех игроков это большое достижение. У нас много игроков, которые могут его выиграть. Я убежден, что Ямаль поборется за «Золотой мяч» в следующем году».

По итогам голосования «Золотой» мяч достался французскому вингеру «ПСЖ» Усману Дембеле. Лаимн Ямаль занял второе место.

