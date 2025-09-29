Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Ханс-Дитер ФЛИК: «В следующем году он поборется за Золотой мяч»
Испания
29 сентября 2025, 09:34 | Обновлено 29 сентября 2025, 10:20
Ханс-Дитер ФЛИК: «В следующем году он поборется за Золотой мяч»

Немецкий специалист высказался о Ламине Ямале

Getty Images/Global Images Ukraine. Ханс-Дитер Флик

Немецкий тренер каталонской «Барселоны» Ханс-Дитер Флик прокомментировал итоги «Золотого мяча» 2025:

«Это решение (прим. – отдать «Золотой мяч» Дембеле) мы не можем изменить, но в следующем году, я думаю, Ламин постарается его выиграть. Для всех игроков это большое достижение. У нас много игроков, которые могут его выиграть. Я убежден, что Ямаль поборется за «Золотой мяч» в следующем году».

По итогам голосования «Золотой» мяч достался французскому вингеру «ПСЖ» Усману Дембеле. Лаимн Ямаль занял второе место.

Ранее Дембеле высказался о Ямале после того, как получил «Золотой мяч».

Ханс-Дитер Флик Ламин Ямаль Барселона Золотой мяч
Даниил Кирияка Источник: Marca
