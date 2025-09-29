Дембеле высказался о Ямале после того, как получил Золотой мяч
Усман похвалил испанского вингера
Обладатель Золотого мяча 2025 вингер «ПСЖ» француз Усман Дембеле высказался о звездном футболисте «Барселоны» Ламине Ямале.
«Мы наблюдали за игрой Ламина на протяжении всего сезона. Он невероятный футболист с огромным потенциалом. Если все сложится хорошо, он сможет получить такие награды, как «Золотой мяч». У меня были и другие сильные соперники, поэтому борьба получилась очень интересной», – сказал Ямаль.
Ламин Ямаль занял второе место в голосовании за Золотой мяч 2025.
Ранее защитник сборной Украины Илья Забарный отреагировал на Золотой мяч Усмана Дембеле.
