Бомбардир Черноморца оказался в лазарете. Известен срок восстановления

По завершении матча «Черноморец» – «Агробизнес» (1:0), прошедшего в рамках 8-го тура Первой лиги, в холле одесского стадиона был замечен нападающий «моряков» Алексей Хобленко. Он угощал детей предусмотренным по окончании матча «сухим пайком» для членов команды – пиццей. В этот момент все обратили внимание на большую шину на его ноге.

Как стало известно Sport.ua, на одной из тренировок «Черноморца» лучший бомбардир команды в нынешнем чемпионате получил травму. У него повреждена боковая связка на левой ноге. Именно поэтому Хобленко не смог принять участие в поединке с «Агробизнесом». В зависимости от характера травмы срок восстановления может составлять до трех месяцев.

В нынешнем чемпионате Алексей Хобленко сыграл 7 матчей, в которых забил 4 мяча.

Ранее сообщалось, что 28 сентября в Одессе состоялся матч восьмого тура Первой лиги. «Черноморец» со счетом 1:0 обыграл «Агробизнес».