Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бомбардир Черноморца оказался в лазарете. Известен срок восстановления
Украина. Первая лига
29 сентября 2025, 08:30 | Обновлено 29 сентября 2025, 08:31
466
1

Бомбардир Черноморца оказался в лазарете. Известен срок восстановления

Линия атаки «моряков» временно ослабла

29 сентября 2025, 08:30 | Обновлено 29 сентября 2025, 08:31
466
1 Comments
Бомбардир Черноморца оказался в лазарете. Известен срок восстановления
ФК Черноморец. Алексей Хобленко

По завершении матча «Черноморец» – «Агробизнес» (1:0), прошедшего в рамках 8-го тура Первой лиги, в холле одесского стадиона был замечен нападающий «моряков» Алексей Хобленко. Он угощал детей предусмотренным по окончании матча «сухим пайком» для членов команды – пиццей. В этот момент все обратили внимание на большую шину на его ноге.

Как стало известно Sport.ua, на одной из тренировок «Черноморца» лучший бомбардир команды в нынешнем чемпионате получил травму. У него повреждена боковая связка на левой ноге. Именно поэтому Хобленко не смог принять участие в поединке с «Агробизнесом». В зависимости от характера травмы срок восстановления может составлять до трех месяцев.

В нынешнем чемпионате Алексей Хобленко сыграл 7 матчей, в которых забил 4 мяча.

Ранее сообщалось, что 28 сентября в Одессе состоялся матч восьмого тура Первой лиги. «Черноморец» со счетом 1:0 обыграл «Агробизнес».

По теме:
Первая лига. 8-й тур, 29 сентября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Вингер Шахтера поделился секретом разгрома Руха
Антирекорд продолжается: Рух продлил свою самую длинную серию неудач в УПЛ
Черноморец Одесса Агробизнес чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины травма Алексей Хобленко
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Чехия и Польша определили первого медалиста ЧМ по волейболу
Волейбол | 28 сентября 2025, 11:40 0
Чехия и Польша определили первого медалиста ЧМ по волейболу
Чехия и Польша определили первого медалиста ЧМ по волейболу

Состоялся предпоследний матч чемпионата мира по волейболу

САБО: «Почему Шовковский не согласился? Это не нормально»
Футбол | 28 сентября 2025, 12:25 3
САБО: «Почему Шовковский не согласился? Это не нормально»
САБО: «Почему Шовковский не согласился? Это не нормально»

Йожеф Йожефович раскритиковал решение не отпускать Михавко в сборную Украины U-20

Месси отказался оставаться в Интер Майами и нашел последний клуб в карьере
Футбол | 29.09.2025, 05:55
Месси отказался оставаться в Интер Майами и нашел последний клуб в карьере
Месси отказался оставаться в Интер Майами и нашел последний клуб в карьере
Массимилиано АЛЕГГРИ: «Для Лиги чемпионов нам нужно 64 очка»
Футбол | 29.09.2025, 04:26
Массимилиано АЛЕГГРИ: «Для Лиги чемпионов нам нужно 64 очка»
Массимилиано АЛЕГГРИ: «Для Лиги чемпионов нам нужно 64 очка»
Суркис назвал виноватых после неожиданной ничьей в матче Динамо с Карпатами
Футбол | 28.09.2025, 10:15
Суркис назвал виноватых после неожиданной ничьей в матче Динамо с Карпатами
Суркис назвал виноватых после неожиданной ничьей в матче Динамо с Карпатами
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
CheMP
хреново...скорейшего выздоровления
Ответить
0
Популярные новости
Первый гол Забарного. ПСЖ переиграл Осер, но потерял двух ключевых игроков
Первый гол Забарного. ПСЖ переиграл Осер, но потерял двух ключевых игроков
28.09.2025, 00:03 8
Футбол
ВИДЕО. Первый мяч во Франции! Забарный забил гол за ПСЖ в матче с Осером
ВИДЕО. Первый мяч во Франции! Забарный забил гол за ПСЖ в матче с Осером
27.09.2025, 22:41 9
Футбол
Ребров провел встречу с руководством УАФ и шокировал относительно будущего
Ребров провел встречу с руководством УАФ и шокировал относительно будущего
27.09.2025, 08:42 37
Футбол
Карпаты – Динамо – 3:3. Невероятное шоу во Львове. Видеообзор матча
Карпаты – Динамо – 3:3. Невероятное шоу во Львове. Видеообзор матча
27.09.2025, 20:00 3
Футбол
Шовковский удивил заявлением по Ярмоленко после фиаско с Карпатами в УПЛ
Шовковский удивил заявлением по Ярмоленко после фиаско с Карпатами в УПЛ
28.09.2025, 08:47 1
Футбол
Очередное безумие во Львове. Динамо упустило победу над Карпатами
Очередное безумие во Львове. Динамо упустило победу над Карпатами
27.09.2025, 19:59 219
Футбол
ВИДЕО. Довбик поразил ворота Вероны, впервые забив за Рому при Гасперини
ВИДЕО. Довбик поразил ворота Вероны, впервые забив за Рому при Гасперини
28.09.2025, 16:19 20
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем