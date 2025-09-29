Падение действующего чемпиона от бывшего. Статистика матча Милан – Наполи

Действующий чемпион Италии «Наполи» потерпел поражение на выезде от «Милана» несмотря на численное преимущество и доминирование в матче.

28 сентября состоялась игра 5-го тура Серии А между «россонери» и «партенопейцами». Встреча завершилась победой хозяев со счетом 2:1.

Статистика

Милан – Наполи

Владение мячом: 36% – 64%

Ожидаемые голы (xG): 0.74 – 2.85

Большие шансы: 1 – 2

Удары по воротам: 6 – 19

Удары в створ ворот: 3 – 7

Сейвы: 6 – 1

Показатель предотвращенных голов (Goals prevented): 2.68 – -1.36

Угловые: 1 – 7

Фолы: 7 – 7

Передачи: 357 – 601

Точные передачи: 297 – 548

Отборы мяча: 11 – 13

Штрафные удары: 7 – 6

Офсайды: 1 – 0

Желтые карточки: 1 – 0

Красные карточки: 1 – 0

После этой победы «Милан» (12 очков) возглавил турнирную таблицу Серии А, тогда как «Наполи» (12 очков) потерял лидерство и опустился на 2-е место.