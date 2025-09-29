Италия29 сентября 2025, 00:25 | Обновлено 29 сентября 2025, 00:27
Падение действующего чемпиона от бывшего. Статистика матча Милан – Наполи
«Партенопейцы» потерпели первое поражение в нынешнем розыгрыше Серии А
Действующий чемпион Италии «Наполи» потерпел поражение на выезде от «Милана» несмотря на численное преимущество и доминирование в матче.
28 сентября состоялась игра 5-го тура Серии А между «россонери» и «партенопейцами». Встреча завершилась победой хозяев со счетом 2:1.
Статистика
Милан – Наполи
- Владение мячом: 36% – 64%
- Ожидаемые голы (xG): 0.74 – 2.85
- Большие шансы: 1 – 2
- Удары по воротам: 6 – 19
- Удары в створ ворот: 3 – 7
- Сейвы: 6 – 1
- Показатель предотвращенных голов (Goals prevented): 2.68 – -1.36
- Угловые: 1 – 7
- Фолы: 7 – 7
- Передачи: 357 – 601
- Точные передачи: 297 – 548
- Отборы мяча: 11 – 13
- Штрафные удары: 7 – 6
- Офсайды: 1 – 0
- Желтые карточки: 1 – 0
- Красные карточки: 1 – 0
После этой победы «Милан» (12 очков) возглавил турнирную таблицу Серии А, тогда как «Наполи» (12 очков) потерял лидерство и опустился на 2-е место.
