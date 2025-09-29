Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Падение действующего чемпиона от бывшего. Статистика матча Милан – Наполи
Италия
29 сентября 2025, 00:25
68
0

«Партенопейцы» потерпели первое поражение в нынешнем розыгрыше Серии А

Падение действующего чемпиона от бывшего. Статистика матча Милан – Наполи
Getty Images/Global Images Ukraine

Действующий чемпион Италии «Наполи» потерпел поражение на выезде от «Милана» несмотря на численное преимущество и доминирование в матче.

28 сентября состоялась игра 5-го тура Серии А между «россонери» и «партенопейцами». Встреча завершилась победой хозяев со счетом 2:1.

Статистика

Милан – Наполи

  • Владение мячом: 36% – 64%
  • Ожидаемые голы (xG): 0.74 – 2.85
  • Большие шансы: 1 – 2
  • Удары по воротам: 6 – 19
  • Удары в створ ворот: 3 – 7
  • Сейвы: 6 – 1
  • Показатель предотвращенных голов (Goals prevented): 2.68 – -1.36
  • Угловые: 1 – 7
  • Фолы: 7 – 7
  • Передачи: 357 – 601
  • Точные передачи: 297 – 548
  • Отборы мяча: 11 – 13
  • Штрафные удары: 7 – 6
  • Офсайды: 1 – 0
  • Желтые карточки: 1 – 0
  • Красные карточки: 1 – 0

После этой победы «Милан» (12 очков) возглавил турнирную таблицу Серии А, тогда как «Наполи» (12 очков) потерял лидерство и опустился на 2-е место.

ФОТО. Джаред Лето и Ибрагимович пообщались перед матчем Милан – Наполи
Милан – Наполи – 2:1. Как забил Де Брюйне. Видео голов и обзор матча
Чемпион тоже может проигрывать. Милан в меньшинстве одолел Наполи
Милан Серия A Наполи чемпионат Италии по футболу статистика Милан - Наполи
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
