Впервые в текущем сезоне Лиги 1 матч завершился безголевой ничьей
Произошло это только в 6-м туре соревнования
В чемпионате Франции впервые в текущем сезоне была зафиксирована безголевая ничья.
Произошло это только в матче 6-го тура, в котором «Мец» принимал «Гавр».
Начиная с сезона 1955/56, в котором первая ничья со счетом 0:0 была зафиксирована в 10-м туре между «Сошо» и «Ниццей», сезон 2025/26 стал первым, где понадобилось такое количество туров для того, чтобы в одном из матчей не было зафиксировано ни одного забитого гола.
Для «Меца» это набранное очко стало лишь вторым в сезоне. Команда замыкает турнирную таблицу Лиги 1 после 6 сыгранных туров.
0 - Ce Metz-Le Havre est le premier 0-0 en Ligue 1 cette saison. Il n'avait plus fallu attendre autant de journées pour assister au premier match nul et vierge dans l'élite depuis 1955/56 (0-0 entre Sochaux et Nice à la J10). Muet. #FCMHAC pic.twitter.com/M5PkEtXZ12— OptaJean (@OptaJean) September 28, 2025
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Коуч отшутился на вопрос о ротации состава
Украинский защитник отличился дебютным голом за ПСЖ