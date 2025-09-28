Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Впервые в текущем сезоне Лиги 1 матч завершился безголевой ничьей
Франция
28 сентября 2025, 23:53 |
30
0

Впервые в текущем сезоне Лиги 1 матч завершился безголевой ничьей

Произошло это только в 6-м туре соревнования

28 сентября 2025, 23:53 |
30
0
Впервые в текущем сезоне Лиги 1 матч завершился безголевой ничьей
Getty Images/Global Images Ukraine

В чемпионате Франции впервые в текущем сезоне была зафиксирована безголевая ничья.

Произошло это только в матче 6-го тура, в котором «Мец» принимал «Гавр».

Начиная с сезона 1955/56, в котором первая ничья со счетом 0:0 была зафиксирована в 10-м туре между «Сошо» и «Ниццей», сезон 2025/26 стал первым, где понадобилось такое количество туров для того, чтобы в одном из матчей не было зафиксировано ни одного забитого гола.

Для «Меца» это набранное очко стало лишь вторым в сезоне. Команда замыкает турнирную таблицу Лиги 1 после 6 сыгранных туров.

По теме:
Илья ЗАБАРНЫЙ: «Я увидел, как летит мяч, и понял: надо забивать»
Дембеле рассказал, когда вернется на поле после травмы
ВИДЕО. Реакция Луиса Энрике на первый гол Забарного за ПСЖ
чемпионат Франции по футболу статистика Лига 1 (Франция) Гавр Мец Сошо Ницца
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шовковский удивил заявлением по Ярмоленко после фиаско с Карпатами в УПЛ
Футбол | 28 сентября 2025, 08:47 1
Шовковский удивил заявлением по Ярмоленко после фиаско с Карпатами в УПЛ
Шовковский удивил заявлением по Ярмоленко после фиаско с Карпатами в УПЛ

Коуч отшутился на вопрос о ротации состава

«Понятно, почему за него дали такие деньги». Реакция фанов на гол Забарного
Футбол | 28 сентября 2025, 03:59 2
«Понятно, почему за него дали такие деньги». Реакция фанов на гол Забарного
«Понятно, почему за него дали такие деньги». Реакция фанов на гол Забарного

Украинский защитник отличился дебютным голом за ПСЖ

Сорокам подрезали крылья. Арсенал вырвал победу в матче против Ньюкасла
Футбол | 28.09.2025, 20:33
Сорокам подрезали крылья. Арсенал вырвал победу в матче против Ньюкасла
Сорокам подрезали крылья. Арсенал вырвал победу в матче против Ньюкасла
Чемпион тоже может проигрывать. Милан в меньшинстве одолел Наполи
Футбол | 28.09.2025, 23:49
Чемпион тоже может проигрывать. Милан в меньшинстве одолел Наполи
Чемпион тоже может проигрывать. Милан в меньшинстве одолел Наполи
Ребров узнал, какой матч сборной Украины станет для него последним
Футбол | 28.09.2025, 00:25
Ребров узнал, какой матч сборной Украины станет для него последним
Ребров узнал, какой матч сборной Украины станет для него последним
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Карл ФРОЧ: «Это просто клоун, а не боксер. Он будет играть с ним на ринге»
Карл ФРОЧ: «Это просто клоун, а не боксер. Он будет играть с ним на ринге»
27.09.2025, 05:09 3
Бокс
Очередное безумие во Львове. Динамо упустило победу над Карпатами
Очередное безумие во Львове. Динамо упустило победу над Карпатами
27.09.2025, 19:59 218
Футбол
Карпаты – Динамо – 3:3. Невероятное шоу во Львове. Видеообзор матча
Карпаты – Динамо – 3:3. Невероятное шоу во Львове. Видеообзор матча
27.09.2025, 20:00 3
Футбол
Джозеф ПАРКЕР: «Знаете, почему Усик продолжает побеждать всех и в 38 лет?»
Джозеф ПАРКЕР: «Знаете, почему Усик продолжает побеждать всех и в 38 лет?»
27.09.2025, 04:26 3
Бокс
Первый гол Забарного. ПСЖ переиграл Осер, но потерял двух ключевых игроков
Первый гол Забарного. ПСЖ переиграл Осер, но потерял двух ключевых игроков
28.09.2025, 00:03 8
Футбол
ВИДЕО. Довбик поразил ворота Вероны, впервые забив за Рому при Гасперини
ВИДЕО. Довбик поразил ворота Вероны, впервые забив за Рому при Гасперини
28.09.2025, 16:19 20
Футбол
Шовковский назвал игрока, из-за которого Динамо потерпело неудачу во Львове
Шовковский назвал игрока, из-за которого Динамо потерпело неудачу во Львове
28.09.2025, 07:05 17
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем