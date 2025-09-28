Впервые в текущем сезоне Лиги 1 матч завершился безголевой ничьей

В чемпионате Франции впервые в текущем сезоне была зафиксирована безголевая ничья.

Произошло это только в матче 6-го тура, в котором «Мец» принимал «Гавр».

Начиная с сезона 1955/56, в котором первая ничья со счетом 0:0 была зафиксирована в 10-м туре между «Сошо» и «Ниццей», сезон 2025/26 стал первым, где понадобилось такое количество туров для того, чтобы в одном из матчей не было зафиксировано ни одного забитого гола.

Для «Меца» это набранное очко стало лишь вторым в сезоне. Команда замыкает турнирную таблицу Лиги 1 после 6 сыгранных туров.