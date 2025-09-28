ВИДЕО. Реал прилетел в Казахстан, заранее выкупив все номера в отеле

Футболисты мадридского «Реала» прилетели в алматинский аэропорт после семичасового полета, толпы болельщиков встречают звездных игроков.

Администрация «Реала» заранее выкупила все гостиничные номера в InterContinental в Алматы, чтобы никто не мог оформить бронь на те же даты.

По данным kazinform_kz, цена за ночь в одном из самых люксовых и закрытых гостиничных комплексов в городе стартует от 300 евро.

Ранее «сливочные» определились с заявкой на лигочемпионский матч против команды из Казахстана. Наставник мадридцев Хаби Алонсо взял с собой 22 футболиста, в том числе украинского вратаря Андрея Лунина.

Второй тур Лиги чемпионов между «Реалом» и «Кайратом» пройдет 30 сентября.

Этот матч вызвал ажиотаж и много разговоров среди в том числе игроков мадридского клуба. Главное неудобство, по мнению сливочных, это очень длительный перелет.