Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Реал прилетел в Казахстан, заранее выкупив все номера в отеле
Лига чемпионов
28 сентября 2025, 23:24 | Обновлено 29 сентября 2025, 00:07
154
0

ВИДЕО. Реал прилетел в Казахстан, заранее выкупив все номера в отеле

Второй тур Лиги чемпионов между Реалом и Кайратом пройдет 30 сентября в Алматы

28 сентября 2025, 23:24 | Обновлено 29 сентября 2025, 00:07
154
0
ВИДЕО. Реал прилетел в Казахстан, заранее выкупив все номера в отеле
Getty Images/ Getty Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Футболисты мадридского «Реала» прилетели в алматинский аэропорт после семичасового полета, толпы болельщиков встречают звездных игроков.

Администрация «Реала» заранее выкупила все гостиничные номера в InterContinental в Алматы, чтобы никто не мог оформить бронь на те же даты.

По данным kazinform_kz, цена за ночь в одном из самых люксовых и закрытых гостиничных комплексов в городе стартует от 300 евро.

Ранее «сливочные» определились с заявкой на лигочемпионский матч против команды из Казахстана. Наставник мадридцев Хаби Алонсо взял с собой 22 футболиста, в том числе украинского вратаря Андрея Лунина.

Второй тур Лиги чемпионов между «Реалом» и «Кайратом» пройдет 30 сентября.

Этот матч вызвал ажиотаж и много разговоров среди в том числе игроков мадридского клуба. Главное неудобство, по мнению сливочных, это очень длительный перелет.

По теме:
Есть оффер. Реал может совершить один самых дорогих трансферов в истории
Моуриньо назвал несправедливым и забавным формат Лиги чемпионов
Помог мадридский Реал. Владельцы Ливерпуля намерены приобрести клуб Ла Лиги
Реал Мадрид Кайрат Алматы Лига чемпионов видео Андрей Лунин
Оксана Баландина Источник
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Арда ТУРАН: «Им нужно еще многому учиться и многому научиться»
Футбол | 28 сентября 2025, 23:20 0
Арда ТУРАН: «Им нужно еще многому учиться и многому научиться»
Арда ТУРАН: «Им нужно еще многому учиться и многому научиться»

Турецкий тренер прокомментировал матч с «Рухом»

Энрике оценил игру Забарного в матче ПСЖ – Осер, в котором Илья забил гол
Футбол | 28 сентября 2025, 07:11 1
Энрике оценил игру Забарного в матче ПСЖ – Осер, в котором Илья забил гол
Энрике оценил игру Забарного в матче ПСЖ – Осер, в котором Илья забил гол

Луис провел пресс-конференцию после победы со счетом 2:0 в поединке 6-го тура Лиги 1

Ребров узнал, какой матч сборной Украины станет для него последним
Футбол | 28.09.2025, 00:25
Ребров узнал, какой матч сборной Украины станет для него последним
Ребров узнал, какой матч сборной Украины станет для него последним
ВИДЕО. Довбик поразил ворота Вероны, впервые забив за Рому при Гасперини
Футбол | 28.09.2025, 16:19
ВИДЕО. Довбик поразил ворота Вероны, впервые забив за Рому при Гасперини
ВИДЕО. Довбик поразил ворота Вероны, впервые забив за Рому при Гасперини
Известна оценка Забарного за матч ПСЖ, где он забил первый гол
Футбол | 28.09.2025, 02:05
Известна оценка Забарного за матч ПСЖ, где он забил первый гол
Известна оценка Забарного за матч ПСЖ, где он забил первый гол
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
«Понятно, почему за него дали такие деньги». Реакция фанов на гол Забарного
«Понятно, почему за него дали такие деньги». Реакция фанов на гол Забарного
28.09.2025, 03:59 2
Футбол
Жозе МОУРИНЬО: «Для меня отсутствие Судакова – большие трудности»
Жозе МОУРИНЬО: «Для меня отсутствие Судакова – большие трудности»
27.09.2025, 14:38 1
Футбол
Удачный старт на ЧМ. Сборная Украины U-20 обыграла Южную Корею
Удачный старт на ЧМ. Сборная Украины U-20 обыграла Южную Корею
28.09.2025, 00:58 17
Футбол
Карл ФРОЧ: «Это просто клоун, а не боксер. Он будет играть с ним на ринге»
Карл ФРОЧ: «Это просто клоун, а не боксер. Он будет играть с ним на ринге»
27.09.2025, 05:09 3
Бокс
Джозеф ПАРКЕР: «Знаете, почему Усик продолжает побеждать всех и в 38 лет?»
Джозеф ПАРКЕР: «Знаете, почему Усик продолжает побеждать всех и в 38 лет?»
27.09.2025, 04:26 3
Бокс
Первый гол Забарного. ПСЖ переиграл Осер, но потерял двух ключевых игроков
Первый гол Забарного. ПСЖ переиграл Осер, но потерял двух ключевых игроков
28.09.2025, 00:03 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем