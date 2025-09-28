ВИДЕО. Реал прилетел в Казахстан, заранее выкупив все номера в отеле
Второй тур Лиги чемпионов между Реалом и Кайратом пройдет 30 сентября в Алматы
Футболисты мадридского «Реала» прилетели в алматинский аэропорт после семичасового полета, толпы болельщиков встречают звездных игроков.
Администрация «Реала» заранее выкупила все гостиничные номера в InterContinental в Алматы, чтобы никто не мог оформить бронь на те же даты.
По данным kazinform_kz, цена за ночь в одном из самых люксовых и закрытых гостиничных комплексов в городе стартует от 300 евро.
Ранее «сливочные» определились с заявкой на лигочемпионский матч против команды из Казахстана. Наставник мадридцев Хаби Алонсо взял с собой 22 футболиста, в том числе украинского вратаря Андрея Лунина.
Второй тур Лиги чемпионов между «Реалом» и «Кайратом» пройдет 30 сентября.
Этот матч вызвал ажиотаж и много разговоров среди в том числе игроков мадридского клуба. Главное неудобство, по мнению сливочных, это очень длительный перелет.
✅ ¡Nuestra llegada a Almaty! pic.twitter.com/aB26G1FmlM— Real Madrid C.F. (@realmadrid) September 28, 2025
✔️🔜⚽️ pic.twitter.com/vM5jXgDw3w— Real Madrid C.F. (@realmadrid) September 28, 2025
