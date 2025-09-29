Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Моуриньо столкнулся с проблемой в Бенфике. Он мечтает о большом трансфере
Португалия
29 сентября 2025, 19:39 |
935
0

Моуриньо столкнулся с проблемой в Бенфике. Он мечтает о большом трансфере

Тренер хочет видеть в клубе Карима Бензема

29 сентября 2025, 19:39 |
935
0
Моуриньо столкнулся с проблемой в Бенфике. Он мечтает о большом трансфере
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуриньо хочет подписать в клуб обладателя Золотого мяча 2022 Карима Бензема.

По информации испанских СМИ, тренер сделал этот трансфер приоритетным на следующую зиму. Однако проблема в том, что руководство «орлов» не готово платить Бензема столько, сколько он получает в «Аль-Иттихаде», что может стать препятствием для трансфера.

В этом сезоне на счету Бензема два матча и три забитых гола. Бензема является обладателем Золотого мяча 2022.

Ранее главный тренер лиссабонской «Бенфики» Жозе Моуриньо поделился ожиданиями от матча 2-го тура основного этапа Лиги чемпионов против лондонского «Челси».

По теме:
Энцо МАРЕСКА: «Моуриньо? Это будет привилегия сыграть против легенды»
Звездный одноклубник Забарного стал приоритетной целью Манчестер Сити
207 миллионов фунтов. Реал нацелился на двух полузащитников Челси
Бенфика трансферы Карим Бензема Жозе Моуриньо Аль-Иттихад Джидда Экрем Конур
Дмитрий Олейник Источник: Fichajes.net
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

К Реброву уже в третий раз обратился известный клуб. На этот раз передумал
Футбол | 29 сентября 2025, 07:08 24
К Реброву уже в третий раз обратился известный клуб. На этот раз передумал
К Реброву уже в третий раз обратился известный клуб. На этот раз передумал

Сергей Станиславович согласился возглавить греческий «Панатинаикос»

Спасла 3 матчбола. Известна соперница Костюк в 1/8 финала турнира в Пекине
Теннис | 29 сентября 2025, 13:23 6
Спасла 3 матчбола. Известна соперница Костюк в 1/8 финала турнира в Пекине
Спасла 3 матчбола. Известна соперница Костюк в 1/8 финала турнира в Пекине

Джессика Пегула совершила камбек в матче с Эммой Радукану, добыв победу в трех сетах

Месси отказался оставаться в Интер Майами и нашел последний клуб в карьере
Футбол | 29.09.2025, 05:55
Месси отказался оставаться в Интер Майами и нашел последний клуб в карьере
Месси отказался оставаться в Интер Майами и нашел последний клуб в карьере
Виктор Грачев: «Сейчас турнирная таблица УПЛ имеет справедливый вид»
Футбол | 29.09.2025, 20:17
Виктор Грачев: «Сейчас турнирная таблица УПЛ имеет справедливый вид»
Виктор Грачев: «Сейчас турнирная таблица УПЛ имеет справедливый вид»
Известно, какой бой мечтает организовать Усик и его команда
Бокс | 29.09.2025, 07:28
Известно, какой бой мечтает организовать Усик и его команда
Известно, какой бой мечтает организовать Усик и его команда
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Чехия и Польша определили первого медалиста ЧМ по волейболу
Чехия и Польша определили первого медалиста ЧМ по волейболу
28.09.2025, 11:40
Волейбол
Шовковский назвал игрока, из-за которого Динамо потерпело неудачу во Львове
Шовковский назвал игрока, из-за которого Динамо потерпело неудачу во Львове
28.09.2025, 07:05 17
Футбол
САБО: «Почему Шовковский не согласился? Это не нормально»
САБО: «Почему Шовковский не согласился? Это не нормально»
28.09.2025, 12:25 3
Футбол
Шовковский удивил заявлением по Ярмоленко после фиаско с Карпатами в УПЛ
Шовковский удивил заявлением по Ярмоленко после фиаско с Карпатами в УПЛ
28.09.2025, 08:47 1
Футбол
Удачный старт на ЧМ. Сборная Украины U-20 обыграла Южную Корею
Удачный старт на ЧМ. Сборная Украины U-20 обыграла Южную Корею
28.09.2025, 00:58 17
Футбол
ВИДЕО. Довбик поразил ворота Вероны, впервые забив за Рому при Гасперини
ВИДЕО. Довбик поразил ворота Вероны, впервые забив за Рому при Гасперини
28.09.2025, 16:19 19
Футбол
Первый гол Забарного. ПСЖ переиграл Осер, но потерял двух ключевых игроков
Первый гол Забарного. ПСЖ переиграл Осер, но потерял двух ключевых игроков
28.09.2025, 00:03 8
Футбол
ВИДЕО. Первый мяч во Франции! Забарный забил гол за ПСЖ в матче с Осером
ВИДЕО. Первый мяч во Франции! Забарный забил гол за ПСЖ в матче с Осером
27.09.2025, 22:41 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем