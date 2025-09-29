Моуриньо столкнулся с проблемой в Бенфике. Он мечтает о большом трансфере

Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуриньо хочет подписать в клуб обладателя Золотого мяча 2022 Карима Бензема.

По информации испанских СМИ, тренер сделал этот трансфер приоритетным на следующую зиму. Однако проблема в том, что руководство «орлов» не готово платить Бензема столько, сколько он получает в «Аль-Иттихаде», что может стать препятствием для трансфера.

В этом сезоне на счету Бензема два матча и три забитых гола. Бензема является обладателем Золотого мяча 2022.

Ранее главный тренер лиссабонской «Бенфики» Жозе Моуриньо поделился ожиданиями от матча 2-го тура основного этапа Лиги чемпионов против лондонского «Челси».