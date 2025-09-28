ВИДЕО. 17-летний форвард спас на 90+3 мин. Лечче и Болонья устроили шоу

У матчі 5-го туру Серії А «Лечче» та «Болонья» подарували видовищну гру, яка завершилася бойовою нічиєю (2:2).

На 13-й хвилині господарі вийшли вперед завдяки голу Лассана Кулібалі (1:0). Ше до перерви «Болонья» зрівняла рахунок, на 45+1-й хвилині Ріккардо Орсоліні реалізував пенальті (1:1).

У другому таймі гості вийшли вперед: на 71-й хвилині відзначився Йєнс Одгор (1:2). Проте «Лечче» врятувався гол на останніх хвилинах, на 90+3-й забив 17-річний Франческо Камарда (2:2).

Серія А. 5-й тур, 28 вересня 2025

Лечче – Болонья – 2:2

Голи: Кулібалі, 13, Камарда, 90+3 – Орсоліні, 45+1 (пен), Одгор, 71

Відео голів та огляд матчу