Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. 17-летний форвард спас на 90+3 мин. Лечче и Болонья устроили шоу
Чемпионат Италии
Лечче
28.09.2025 19:00 – FT 2 : 2
Болонья
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
28 сентября 2025, 23:23 | Обновлено 28 сентября 2025, 23:29
136
0

ВИДЕО. 17-летний форвард спас на 90+3 мин. Лечче и Болонья устроили шоу

Хозяев поля от поражения спас юый нападающий Франческо Камарда

28 сентября 2025, 23:23 | Обновлено 28 сентября 2025, 23:29
136
0
ВИДЕО. 17-летний форвард спас на 90+3 мин. Лечче и Болонья устроили шоу
Getty Images/Global Images Ukraine

У матчі 5-го туру Серії А «Лечче» та «Болонья» подарували видовищну гру, яка завершилася бойовою нічиєю (2:2).

На 13-й хвилині господарі вийшли вперед завдяки голу Лассана Кулібалі (1:0). Ше до перерви «Болонья» зрівняла рахунок, на 45+1-й хвилині Ріккардо Орсоліні реалізував пенальті (1:1).

У другому таймі гості вийшли вперед: на 71-й хвилині відзначився Йєнс Одгор (1:2). Проте «Лечче» врятувався гол на останніх хвилинах, на 90+3-й забив 17-річний Франческо Камарда (2:2).

Серія А. 5-й тур, 28 вересня 2025

Лечче – Болонья – 2:2

Голи: Кулібалі, 13, Камарда, 90+3 – Орсоліні, 45+1 (пен), Одгор, 71

Відео голів та огляд матчу

События матча

90’ +4
ГОЛ ! Мяч забил Франческо Камарда (Лечче), асcист Медон Бериша.
72’
ГОЛ ! Мяч забил Йенс Одгор (Болонья), асcист Эмиль Хольм.
45’ +1
ГОЛ ! С пенальти забил Риккардо Орсолини (Болонья).
13’
ГОЛ ! Мяч забил Лассана Кулибали (Лечче).
По теме:
Милан – Наполи – 2:1. Как забил Де Брюйне. Видео голов и обзор матча
Падение действующего чемпиона от бывшего. Статистика матча Милан – Наполи
Бетис обыграл Осасуну и вошел в зону еврокубков. Турнирная таблица Ла Лиги
Лечче Болонья чемпионат Италии по футболу Серия A Франческо Камарда Риккардо Орсолини видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

САБО: «Почему Шовковский не согласился? Это не нормально»
Футбол | 28 сентября 2025, 12:25 3
САБО: «Почему Шовковский не согласился? Это не нормально»
САБО: «Почему Шовковский не согласился? Это не нормально»

Йожеф Йожефович раскритиковал решение не отпускать Михавко в сборную Украины U-20

Шовковский удивил заявлением по Ярмоленко после фиаско с Карпатами в УПЛ
Футбол | 28 сентября 2025, 08:47 1
Шовковский удивил заявлением по Ярмоленко после фиаско с Карпатами в УПЛ
Шовковский удивил заявлением по Ярмоленко после фиаско с Карпатами в УПЛ

Коуч отшутился на вопрос о ротации состава

ВИДЕО. Реакция Гасперини на первый гол Довбика в сезоне 2025/26
Футбол | 28.09.2025, 23:36
ВИДЕО. Реакция Гасперини на первый гол Довбика в сезоне 2025/26
ВИДЕО. Реакция Гасперини на первый гол Довбика в сезоне 2025/26
Удачный старт на ЧМ. Сборная Украины U-20 обыграла Южную Корею
Футбол | 28.09.2025, 00:58
Удачный старт на ЧМ. Сборная Украины U-20 обыграла Южную Корею
Удачный старт на ЧМ. Сборная Украины U-20 обыграла Южную Корею
Коуч Колоса разозлился на Калюжного в матче УПЛ: «Супер-Иван, что за х**ня»
Футбол | 28.09.2025, 20:41
Коуч Колоса разозлился на Калюжного в матче УПЛ: «Супер-Иван, что за х**ня»
Коуч Колоса разозлился на Калюжного в матче УПЛ: «Супер-Иван, что за х**ня»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ВИДЕО. Первый мяч во Франции! Забарный забил гол за ПСЖ в матче с Осером
ВИДЕО. Первый мяч во Франции! Забарный забил гол за ПСЖ в матче с Осером
27.09.2025, 22:41 9
Футбол
ВИДЕО. Довбик поразил ворота Вероны, впервые забив за Рому при Гасперини
ВИДЕО. Довбик поразил ворота Вероны, впервые забив за Рому при Гасперини
28.09.2025, 16:19 20
Футбол
Очередное безумие во Львове. Динамо упустило победу над Карпатами
Очередное безумие во Львове. Динамо упустило победу над Карпатами
27.09.2025, 19:59 218
Футбол
Жозе МОУРИНЬО: «Для меня отсутствие Судакова – большие трудности»
Жозе МОУРИНЬО: «Для меня отсутствие Судакова – большие трудности»
27.09.2025, 14:38 1
Футбол
Энрике оценил игру Забарного в матче ПСЖ – Осер, в котором Илья забил гол
Энрике оценил игру Забарного в матче ПСЖ – Осер, в котором Илья забил гол
28.09.2025, 07:11 1
Футбол
Карпаты – Динамо – 3:3. Невероятное шоу во Львове. Видеообзор матча
Карпаты – Динамо – 3:3. Невероятное шоу во Львове. Видеообзор матча
27.09.2025, 20:00 3
Футбол
Шовковский назвал игрока, из-за которого Динамо потерпело неудачу во Львове
Шовковский назвал игрока, из-за которого Динамо потерпело неудачу во Львове
28.09.2025, 07:05 17
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем