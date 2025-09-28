Воткинс забил впервые за 700 минут, Хименес повторил «достижение» Это'о
Чем интересным запомнился матч АПЛ между «Астон Виллой» и «Фулхэмом»?
Олли Уоткинс наконец забил свой первый гол в сезоне 2025/26.
Произошло это в матче 6-го тура АПЛ, в котором «Астон Вилла» дома победила «Фулхэм» со счетом 3:1.
«Астон Вилла» одержала первую победу в сезоне и забила 3+ гола в официальном матче впервые с апреля (4:1 против «Ньюкасла»).
Нападающий «Фулгема» Рауль Хименес отметился интересным «достижением»: мексиканец вышел в стартовом составе, забил гол и был заменен уже на 11-й минуте игры. Последний раз подобное происходило в АПЛ еще в 2014 году, когда игрок «Челси» Самуэль Это'о в поединке против «Арсенала» забил гол и был заменен на 10-й минуте.
Нападающий «Астон Виллы» Олли Уоткинс прервал свою голевую засуху из 700 минут, забив наконец первый гол в сезоне 2025/26.
Эмилиано Буэндиа забил первый гол в Премьер-лиге с февраля 2023 года (против «Эвертона»).
11 - Raúl Jiménez is the first player to start, score a goal, and then be subbed inside 11 minutes of a Premier League match since Chelsea's Samuel Eto'o versus Arsenal in March 2014 (10th minute). Brief. pic.twitter.com/sjqAyAzkHS— OptaJoe (@OptaJoe) September 28, 2025
Ollie Watkins has ended a run of 700 minutes without scoring in the Premier League.— Football on TNT Sports (@footballontnt) September 28, 2025
The drought is over 🤩 pic.twitter.com/iNbfyJ3393
Emiliano Buendia scores his first Premier League goal since February 2023 [vs Everton] pic.twitter.com/aVId43yjjC— EchoStats (@echo9stats) September 28, 2025
