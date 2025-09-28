Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Воткинс забил впервые за 700 минут, Хименес повторил «достижение» Это'о
Англия
28 сентября 2025, 22:35 | Обновлено 28 сентября 2025, 22:36
50
0

Воткинс забил впервые за 700 минут, Хименес повторил «достижение» Это'о

Чем интересным запомнился матч АПЛ между «Астон Виллой» и «Фулхэмом»?

28 сентября 2025, 22:35 | Обновлено 28 сентября 2025, 22:36
50
0
Воткинс забил впервые за 700 минут, Хименес повторил «достижение» Это'о
Getty Images/Global Images Ukraine

Олли Уоткинс наконец забил свой первый гол в сезоне 2025/26.

Произошло это в матче 6-го тура АПЛ, в котором «Астон Вилла» дома победила «Фулхэм» со счетом 3:1.

«Астон Вилла» одержала первую победу в сезоне и забила 3+ гола в официальном матче впервые с апреля (4:1 против «Ньюкасла»).

Нападающий «Фулгема» Рауль Хименес отметился интересным «достижением»: мексиканец вышел в стартовом составе, забил гол и был заменен уже на 11-й минуте игры. Последний раз подобное происходило в АПЛ еще в 2014 году, когда игрок «Челси» Самуэль Это'о в поединке против «Арсенала» забил гол и был заменен на 10-й минуте.

Нападающий «Астон Виллы» Олли Уоткинс прервал свою голевую засуху из 700 минут, забив наконец первый гол в сезоне 2025/26.

Эмилиано Буэндиа забил первый гол в Премьер-лиге с февраля 2023 года (против «Эвертона»).

По теме:
8 голов в один игровой день АПЛ были забиты в компенсированное время матчей
Рекорд легенды МЮ побит. Холанд – лучший норвежский голеадор в АПЛ
Камбэк от канониров. Статистика матча Ньюкасл – Арсенал
Фулхэм Астон Вилла Самюэль Это'о чемпионат Англии по футболу статистика Английская Премьер-лига Рауль Хименес Олли Уоткинс Эмилиано Буэндия
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шахтер возглавил турнирную таблицу УПЛ впервые за последние 14 месяцев
Футбол | 28 сентября 2025, 21:15 0
Шахтер возглавил турнирную таблицу УПЛ впервые за последние 14 месяцев
Шахтер возглавил турнирную таблицу УПЛ впервые за последние 14 месяцев

«Горняки» уже очень давно не были даже на промежуточном первом месте…

САБО: «Почему Шовковский не согласился? Это не нормально»
Футбол | 28 сентября 2025, 12:25 3
САБО: «Почему Шовковский не согласился? Это не нормально»
САБО: «Почему Шовковский не согласился? Это не нормально»

Йожеф Йожефович раскритиковал решение не отпускать Михавко в сборную Украины U-20

ВИДЕО. Первый мяч во Франции! Забарный забил гол за ПСЖ в матче с Осером
Футбол | 27.09.2025, 22:41
ВИДЕО. Первый мяч во Франции! Забарный забил гол за ПСЖ в матче с Осером
ВИДЕО. Первый мяч во Франции! Забарный забил гол за ПСЖ в матче с Осером
Суркис назвал виноватых после неожиданной ничьей в матче Динамо с Карпатами
Футбол | 28.09.2025, 10:15
Суркис назвал виноватых после неожиданной ничьей в матче Динамо с Карпатами
Суркис назвал виноватых после неожиданной ничьей в матче Динамо с Карпатами
Рух – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 28.09.2025, 16:00
Рух – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Рух – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Йожеф САБО: «Это серьезная потеря для сборной Украины»
Йожеф САБО: «Это серьезная потеря для сборной Украины»
26.09.2025, 19:44 4
Футбол
Очередное безумие во Львове. Динамо упустило победу над Карпатами
Очередное безумие во Львове. Динамо упустило победу над Карпатами
27.09.2025, 19:59 218
Футбол
«Понятно, почему за него дали такие деньги». Реакция фанов на гол Забарного
«Понятно, почему за него дали такие деньги». Реакция фанов на гол Забарного
28.09.2025, 03:59 2
Футбол
Первый гол Забарного. ПСЖ переиграл Осер, но потерял двух ключевых игроков
Первый гол Забарного. ПСЖ переиграл Осер, но потерял двух ключевых игроков
28.09.2025, 00:03 8
Футбол
Карпаты – Динамо – 3:3. Невероятное шоу во Львове. Видеообзор матча
Карпаты – Динамо – 3:3. Невероятное шоу во Львове. Видеообзор матча
27.09.2025, 20:00 3
Футбол
Джозеф ПАРКЕР: «Знаете, почему Усик продолжает побеждать всех и в 38 лет?»
Джозеф ПАРКЕР: «Знаете, почему Усик продолжает побеждать всех и в 38 лет?»
27.09.2025, 04:26 3
Бокс
Карл ФРОЧ: «Это просто клоун, а не боксер. Он будет играть с ним на ринге»
Карл ФРОЧ: «Это просто клоун, а не боксер. Он будет играть с ним на ринге»
27.09.2025, 05:09 3
Бокс
Удачный старт на ЧМ. Сборная Украины U-20 обыграла Южную Корею
Удачный старт на ЧМ. Сборная Украины U-20 обыграла Южную Корею
28.09.2025, 00:58 17
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем