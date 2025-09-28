8 голов в один игровой день АПЛ были забиты в компенсированное время матчей
Это стало новым рекордом Английской Премьер-лиги
27 сентября сразу 8 голов были забиты на 90+ минутах матчей в один игровой день АПЛ:
- 90' – Эрлинг Холанд (Манчестер Сити) против Бернли
- 90+2' – Максим Де Кейпер (Брайтон) против Челси
- 90+3' – Эли Кроупи (Борнмут) против Лидс Юнайтед
- 90+3' – Эрлинг Холанд (Манчестер Сити) против Бернли
- 90+4' – Жоау Палинья (Тоттенхэм) против Вулверхэмптона
- 90+5' – Матиас Йенсен (Брентфорд) против Манчестер Юнайтед
- 90+7' – Эдди Нкетия (Кристал Пэлас) против Ливерпуля
- 90+10' – Дэнни Уэлбек (Брайтон) против Челси
Это стало новым рекордом АПЛ по количеству голов в компенсированное время матчей в один игровой день.
Интересным фактом является то, что из вчерашних 7 матчей только в поединке «Ноттингем» Форест – «Сандерленд» не было забито гола в компенсированное время.
There were EIGHT goals scored in the 90th minute or later in the Premier League on Saturday.— Squawka (@Squawka) September 28, 2025
◉ 90' - Haaland vs. Burnley
◉ 90+2' - De Cuyper vs. Chelsea
◉ 90+3' - Kroupi Jr vs. Leeds
◉ 90+3' - Haaland vs. Burnley
◉ 90+4' - Palhinha vs. Wolves
◉ 90+5' - Jensen vs. Man… pic.twitter.com/GUwsweATH0
