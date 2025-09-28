8 голов в один игровой день АПЛ были забиты в компенсированное время матчей

27 сентября сразу 8 голов были забиты на 90+ минутах матчей в один игровой день АПЛ:

90' – Эрлинг Холанд (Манчестер Сити) против Бернли

90+2' – Максим Де Кейпер (Брайтон) против Челси

90+3' – Эли Кроупи (Борнмут) против Лидс Юнайтед

90+3' – Эрлинг Холанд (Манчестер Сити) против Бернли

90+4' – Жоау Палинья (Тоттенхэм) против Вулверхэмптона

90+5' – Матиас Йенсен (Брентфорд) против Манчестер Юнайтед

90+7' – Эдди Нкетия (Кристал Пэлас) против Ливерпуля

90+10' – Дэнни Уэлбек (Брайтон) против Челси

Это стало новым рекордом АПЛ по количеству голов в компенсированное время матчей в один игровой день.

Интересным фактом является то, что из вчерашних 7 матчей только в поединке «Ноттингем» Форест – «Сандерленд» не было забито гола в компенсированное время.