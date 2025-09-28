Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
28 сентября 2025, 22:15 | Обновлено 28 сентября 2025, 22:16
8 голов в один игровой день АПЛ были забиты в компенсированное время матчей

Это стало новым рекордом Английской Премьер-лиги

Getty Images/Global Images Ukraine

27 сентября сразу 8 голов были забиты на 90+ минутах матчей в один игровой день АПЛ:

  • 90' – Эрлинг Холанд (Манчестер Сити) против Бернли
  • 90+2' – Максим Де Кейпер (Брайтон) против Челси
  • 90+3' – Эли Кроупи (Борнмут) против Лидс Юнайтед
  • 90+3' – Эрлинг Холанд (Манчестер Сити) против Бернли
  • 90+4' – Жоау Палинья (Тоттенхэм) против Вулверхэмптона
  • 90+5' – Матиас Йенсен (Брентфорд) против Манчестер Юнайтед
  • 90+7' – Эдди Нкетия (Кристал Пэлас) против Ливерпуля
  • 90+10' – Дэнни Уэлбек (Брайтон) против Челси

Это стало новым рекордом АПЛ по количеству голов в компенсированное время матчей в один игровой день.

Интересным фактом является то, что из вчерашних 7 матчей только в поединке «Ноттингем» Форест – «Сандерленд» не было забито гола в компенсированное время.

Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
Mark4854590
Це ще раз підтверджує істину, що потрібно грати до кінця
