28 сентября 2025, 20:15
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 28 сентября

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 28 сентября
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 28 сентября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

20:30 Унион Берлин – Гамбург

Ggbet 2.09 – 3.69 – 3.77

21:45 Ренн – Лайнс

Ggbet 2.59 – 3.67 – 2.80

21:45 Милан – Наполи

Ggbet 2.15 – 3.40 – 3.90

22:00 Бетис – Осасуна

Ggbet 1.77 – 3.95 – 5.07

РЕКЛАМА 21+

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
GGBET осуществляет деятельность в соответствии с лицензиями от 23.08.2023 года, выданными в соответствии с решениями КРАИЛ №128 и №129 от 08.08.2023.

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
