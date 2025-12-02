СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 2 декабря

Во вторник, 2 декабря, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

21:30 Фулхэм – Манчестер Сити

5.11 – 4.31 – 1.70

22:15 Ньюкасл – Тоттенхэм

1.87 – 3.97 – 4.36

22:00 Барселона – Атлетико

1.83 – 4.36 – 4.16

22:00 Боруссия Д – Байер

1.93 – 4.00 – 3.88

22:00 Ювентус – Удинезе

1.38 – 5.20 – 9.20

