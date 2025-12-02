Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 2 декабря
02 декабря 2025, 19:14
29
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 2 декабря

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 2 декабря
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 2 декабря, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

21:30 Фулхэм – Манчестер Сити

Ggbet 5.11 – 4.31 – 1.70

22:15 Ньюкасл – Тоттенхэм

Ggbet 1.87 – 3.97 – 4.36

22:00 Барселона – Атлетико

Ggbet 1.83 – 4.36 – 4.16

22:00 Боруссия Д – Байер

Ggbet 1.93 – 4.00 – 3.88

22:00 Ювентус – Удинезе

Ggbet 1.38 – 5.20 – 9.20

РЕКЛАМА 21+

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
GGBET осуществляет деятельность в соответствии с лицензиями от 23.08.2023 года, выданными в соответствии с решениями КРАИЛ №128 и №129 от 08.08.2023.

прогнозы букмекеров ставка дня главные матчи дня GGBET ставка от GGBET
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
