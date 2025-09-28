Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Иван ФЕДЫК: «Я бы не концентрировался на счете»
Украина. Премьер лига
28 сентября 2025, 22:35 |
73
0

Украинский специалист прокомментировал матч с «Шахтером»

Рух. Иван Федык

Украинский тренер львовского «Руха» Иван Федык прокомментировал матч седьмого тура УПЛ, в котором его подопечные со счетом 0:4 уступили «Шахтеру»:

– Мы тяжело начали игру, ведь этот же состав играл в середине недели в кубковом матче – изменений в стартовом составе почти не было. У команды было несколько возможностей выйти в атаку и забить гол. В одном из эпизодов Фаал не отдал пас Слюсарю. Я бы не концентрировался на счете, потому что для меня важно, чтобы команда хотела отыграться независимо от того, сколько было пропущено голов. Надо пытаться исправить положение, а не сидеть и ждать, пока «Шахтер» или другой соперник будет забивать еще.

Причины такого результата – комплексные. Нам противостоял «Шахтер», а также мы играли после изнурительного кубкового матча с «Полесьем». Ребята физически выдержали этот матч, но играли не с той интенсивностью, которую хотелось бы от них видеть. И все же хочется, чтобы команда демонстрировала свой футбол независимо от уровня соперника. Замены не сказали бы, что усилили игру, но освежили ее.

Владимир Ясинский тренируется с первой командой, сыграл в спарринге с «Вересом» во время предыдущей паузы на матчи сборных. Это один из крупнейших молодых талантов академии «Руха», недавно Владимир получил дебютный вызов в сборную Украины U-18. Мы очень на него рассчитываем и в целом будем и дальше доверять нашей молодежи.

По теме:
Черноморец – Агробизнес – 1:0. Тяжелая победа лидера. Видео гола и обзор
Александр ЧИЖЕВСКИЙ: «Наша задача выходить и побеждать в каждом матче»
Александр КУЧЕР: «Чижевский умеет делать бойцовские команды с характером»
