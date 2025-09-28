Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Есть оффер. Реал может совершить один самых дорогих трансферов в истории
Испания
28 сентября 2025, 19:35
Есть оффер. Реал может совершить один самых дорогих трансферов в истории

Винисиус Жуниор может перебраться в «Аль-Хиляль»

Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус

Бразильский вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор привлекает внимание «Аль-Хиляля». Об этом сообщает Fichajes.

По информации источника, клуб из Саудовской Аравии сделал оффер в размере 200 миллионов евро за 25-летнего футболиста. В Мадриде раздумываются над предложением.

Если Винисиус перейдет в «Аль-Хиляль» за 200 миллионов евро, то его трансфер станет вторым самым дорогим в истории футбола, отставая от перехода Неймара из «Барселоны» в «ПСЖ» на 22 миллиона евро.

В текущем сезоне Винисиус провел 8 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться 3 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Веб-портал Transfremarkt оценивает стоимость игрока в 170 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» объявил заявку на матч с «Кайратом».

Винисиус Жуниор Реал Мадрид Аль-Хиляль трансферы трансферы Ла Лиги чемпионат Саудовской Аравии по футболу
Даниил Кирияка Источник: Fichajes.net
