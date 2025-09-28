Игрок Оболони рассказал, почему не удалось переиграть Зарю

27 сентября в Киеве «Заря» и «Оболонь» сыграли вничью 0:0 в седьмом туре Украинской Премьер-лиги.

Эксклюзивно для Sport.ua ключевой игрок «Оболони» Олег Слободян подвел итоги ничейного матча и выделил моменты, которые команде стоит улучшить.

– Уже прошел почти месяц – «Оболонь» все-таки не может победить. Была ничья с «Динамо», довольно эмоциональная, а после этого – одно поражение и ничья. Что сейчас происходит с командой? Какой настрой в коллективе?

– Все нормально. Понимаете, сейчас такой период, его нужно перетерпеть. Мы очень удачно стартовали, и, возможно, ожидалась определенная яма. Но я так не считаю, потому что футбол мы показываем нормальный, добротный. С теми же «Карпатами» во втором тайме мы создали достаточно моментов… Мы создавали опасность, но не могли ее реализовать. И с «Зарей» первый тайм вообще, на мой взгляд, один из лучших, которые мы провели в этом чемпионате.

– Так исторически сложилось, что «Заря» последние годы создаёт вам проблемы. Что не удалось именно в этом матче, чтобы победить этого соперника?

– Я считаю, что дело в холодной голове на завершающих стадиях атак. Мы создали моменты и в первом, и во втором тайме, могли забивать. Даже на последних секундах Егор Прокопенко мог вырвать победу. Немного спокойствия – и мы будем работать над реализацией.

– А как в целом тренер и тренерский штаб оценили нулевую ничью? Игрой довольны?

– Игрой – да. Результатом, думаю, есть определенный осадок, потому что, на мой взгляд, и они, и мы считаем, что за первый тайм мы как минимум на гол заслужили. А дальше уже, как получилось… мы не знаем.

– Хотелось бы отметить сегодня мальчиков, которые за вас болели. Мотивируют ли такие юные болельщики двигаться вперед?

– Конечно! Смотришь на них, молодое поколение кричит, подталкивает тебя, и всегда хочется радовать таких фанатов. Дети искренние, и это очень важно.

– Следующий соперник – «Верес». Будет ли сложно противостоять сопернику и способна ли «Оболонь» оформить победу?

– Я когда-то говорил и не отказываюсь от своих слов: «Верес» в эти годы одна из самых организованных команд лиги. У них есть структура, каждый знает, что делать на поле, и играет по плану. Поэтому с ними всегда тяжело, и этот матч не станет исключением. Но мы играем дома и будем стремиться к победе.