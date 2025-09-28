Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Защитник Оболони выразил недовольство арбитром в матче с Зарей
Украина. Премьер лига
28 сентября 2025, 17:31
0

Защитник Оболони выразил недовольство арбитром в матче с Зарей

Владислав Приймак об игре с луганчанами

ФК Оболонь. Владислав Приймак

Один из лидеров «Оболони» Владислав Приймак эксклюзивно для Sport.ua рассказал кто был ближе к победе в матче 7 тура с «Зарей», который завершился подписанием мирного соглашения - 0:0.

«Для «Оболони» важно было продемонстрировать психологическую стойкость после чувствительного поражения в предыдущем туре от «Карпат». Считаю, что нам это удалось. Видимо, луганчане чаще контролировали мяч, но по созданным голевым моментам преимущество было на стороне киевлян. Каких-то дивидендов нам это не принесло, хотя мне до сих пор не понятно, почему арбитр в середине первого тайма не назначил в ворота номинальных хозяев пенальти, когда сбили в штрафной Нестеренко.

А после перерыва мяч лишь каким-то чудом обошел ворота «Зари», когда головой пробивал наш Шевченко. Вот почему не могу сказать, что полностью доволен ничейным итогом».

Сейчас в активе «пивоваров» девять очков, и они занимают восьмое место в чемпионате.

Владислав Приймак Оболонь Киев Заря Луганск Заря - Оболонь
