Защитник Оболони выразил недовольство арбитром в матче с Зарей
Владислав Приймак об игре с луганчанами
Один из лидеров «Оболони» Владислав Приймак эксклюзивно для Sport.ua рассказал кто был ближе к победе в матче 7 тура с «Зарей», который завершился подписанием мирного соглашения - 0:0.
«Для «Оболони» важно было продемонстрировать психологическую стойкость после чувствительного поражения в предыдущем туре от «Карпат». Считаю, что нам это удалось. Видимо, луганчане чаще контролировали мяч, но по созданным голевым моментам преимущество было на стороне киевлян. Каких-то дивидендов нам это не принесло, хотя мне до сих пор не понятно, почему арбитр в середине первого тайма не назначил в ворота номинальных хозяев пенальти, когда сбили в штрафной Нестеренко.
А после перерыва мяч лишь каким-то чудом обошел ворота «Зари», когда головой пробивал наш Шевченко. Вот почему не могу сказать, что полностью доволен ничейным итогом».
Сейчас в активе «пивоваров» девять очков, и они занимают восьмое место в чемпионате.
