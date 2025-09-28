Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  «Моментов у нас было достаточно». Форвард Оболони объяснил ничью с Зарей
28 сентября 2025, 09:35
«Моментов у нас было достаточно». Форвард Оболони объяснил ничью с Зарей

Эксклюзивное интервью украинского футболиста Дениса Устименко для Sport.ua

ФК Оболонь. Денис Устименко

27 сентября «Заря» Луганск и «Оболонь» Киев провели матч седьмого тура Украинской Премьер-лиги на известном «стадионе имени Валерия Лобановского».

Команды создали несколько опасных моментов, однако реализовать свои шансы никому не удалось. В итоге мирный результат с нулями на табло – 0:0.

После поединка форвард «Оболони» Денис Устименко, который появился на поле на 33-й минуте вместо травмированного Дениса Теслюка, эксклюзивно для Sport.ua ответил на несколько вопросов.

– Скажите, пожалуйста, вот после того матча с «Динамо», когда вы забили гол, уже второй матч подряд «Оболонь» не может реализовать моменты. Как команда будет бороться с этой засухой?

– Думаю, у нас все еще впереди. Мы много работаем над завершением атак и уверен, что голы не заставят себя долго ждать. В ближайших матчах будем стараться забивать как можно больше, чтобы добиваться побед.

– Чего, на ваш взгляд, не хватило в игре с «Зарей», чтобы все-таки победить?

– Честно говоря, моментов у нас было достаточно. Нужно было реализовать хотя бы один-два, и тогда три очка были бы нашими. Но ничего – это футбол. «Заря» также не использовала все свои шансы. Думаю, результат закономерен: на табло 0:0, и у нас одно очко. Так что двигаемся дальше.

– В матче было очень много борьбы. Как удавалось сдерживать эмоции, когда соперник часто фолил и провоцировал?

– Честно, это больше работа тренерского штаба – они постоянно нас сдерживали. Эмоции зашкаливали и у нас, и у них, это было заметно. Обе команды были очень заведены, ведь победа нужна была каждому. Тренеры своими подсказками успокаивали нас, понимали, что соперник будет провоцировать, особенно тех, у кого уже были желтые карточки. В перерыве нам еще раз подчеркнули: не реагировать на провокации и делать свою работу. Думаю, с этим мы более-менее справились. А уже детальные недостатки тренерский штаб разберет после матча и укажет нам на них.

