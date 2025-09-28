КАРАМАН – о победе сборной Украины U-20: «Мы очень счастливы»

Полузащитник юниорской сборной Украины (U-20) Ярослав Караман поделился эмоциями после матча против Южной Кореи на старте ЧМ-2025, в котором он был признан лучшим игроком.

«Мы очень счастливы, ведь это был наш первый официальный матч, важный для команды, и мы его выиграли. Потому радость двойная. Приз лучшему игроку – скорее для поднятия настроения, главное, что мы одержали победу. Сегодня у нас действительно была команда: каждый отдал все силы и каждый заслуживает отличия.

Во втором тайме Южная Корея забила после углового и начала создавать больше моментов. Но мы выдержали давление и выиграли. Судейство, по моему мнению, было объективным», – сказал Караман.

Ранее свое мнение по поводу матча высказал главный тренер сборной Украины U-20 Дмитрий Михайленко, который объяснил тяжелую победу «сине-желтых»