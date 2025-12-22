Полесью пока не нужен: Ротань посоветовал 19-летнему хавбеку уйти в аренду
Вероятно, Ярослав Караман во второй половине сезона будет выступать за другую команду
Как стало известно Sport.ua, наставник житомирского Полесья Руслан Ротань пока что не рассчитывает на Ярослава Карамана.
Главный тренер волков посоветовал 19-летнему хавбек уйти в аренду в зимнее трансферное окно.
Пока что неизвестно, есть ли желающие подписать Карамана. Контракт Ярослава с Полесьем рассчитан до лета 2028 года.
В сезоне 2025/26 Караман отыграл всего пять матчей за основную команду волков: три в УПЛ и два в квалификации Лиги конференций. С конца октября Ярослав помогает дублю Полесья во Второй лиге Украины – на его счету шесть поединков, без результативных действий.
В конце сентября / начале октября 2025 года Караман выступал за сборную Украины U-20 на молодежном чемпионате мира, где провел четыре игры. Ярослав отметился ассистом во встрече против Южной Кореи U-20 и был признан лучшим игроком матча.
