Полесью пока не нужен: Ротань посоветовал 19-летнему хавбеку уйти в аренду

Как стало известно Sport.ua, наставник житомирского Полесья Руслан Ротань пока что не рассчитывает на Ярослава Карамана.

Главный тренер волков посоветовал 19-летнему хавбек уйти в аренду в зимнее трансферное окно.

Пока что неизвестно, есть ли желающие подписать Карамана. Контракт Ярослава с Полесьем рассчитан до лета 2028 года.

В сезоне 2025/26 Караман отыграл всего пять матчей за основную команду волков: три в УПЛ и два в квалификации Лиги конференций. С конца октября Ярослав помогает дублю Полесья во Второй лиге Украины – на его счету шесть поединков, без результативных действий.

В конце сентября / начале октября 2025 года Караман выступал за сборную Украины U-20 на молодежном чемпионате мира, где провел четыре игры. Ярослав отметился ассистом во встрече против Южной Кореи U-20 и был признан лучшим игроком матча.