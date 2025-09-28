Обнародованы стартовые составы на матч Рух – Шахтер

Главные тренеры «Руха» и «Шахтера» – Иван Федык и Арда Туран – определились со стартовыми составами на матч седьмого тура Украинской Премьер-лиги.

Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по киевскому времени.

Встречу примет стадион «Арена Львов» в Львове».

«Шахтер» с 14 баллами занимает 3-е место турнирной таблицы. «Рух» с 3 очками остается последним.

Стартовые составы на матч «Рух» – «Шахтер»: