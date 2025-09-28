Украина. Премьер лига28 сентября 2025, 16:57 | Обновлено 28 сентября 2025, 17:30
Обнародованы стартовые составы на матч Рух – Шахтер
Поединок 7-го тура УПЛ начнется в 18:00 по Киеву
28 сентября 2025, 16:57 | Обновлено 28 сентября 2025, 17:30
Главные тренеры «Руха» и «Шахтера» – Иван Федык и Арда Туран – определились со стартовыми составами на матч седьмого тура Украинской Премьер-лиги.
Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по киевскому времени.
Встречу примет стадион «Арена Львов» в Львове».
«Шахтер» с 14 баллами занимает 3-е место турнирной таблицы. «Рух» с 3 очками остается последним.
Стартовые составы на матч «Рух» – «Шахтер»:
Самому популярному и титулованному клубу независимой Украины - родному Шахтёру - удачи и только Победы!
