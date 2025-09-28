Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
28 сентября 2025, 16:57 | Обновлено 28 сентября 2025, 17:30
Обнародованы стартовые составы на матч Рух – Шахтер

Поединок 7-го тура УПЛ начнется в 18:00 по Киеву

ФК Шахтер

Главные тренеры «Руха» и «Шахтера» – Иван Федык и Арда Туран – определились со стартовыми составами на матч седьмого тура Украинской Премьер-лиги.

Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Встречу примет стадион «Арена Львов» в Львове».

«Шахтер» с 14 баллами занимает 3-е место турнирной таблицы. «Рух» с 3 очками остается последним.

Стартовые составы на матч «Рух» – «Шахтер»:

чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Рух Львов Рух - Шахтер стартовые составы
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Фанькин кот
Самому популярному и титулованному клубу независимой Украины - родному Шахтёру - удачи и только Победы!
Ответить
-1
