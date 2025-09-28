60-миллионый игрок Реала планирует покинуть команду зимой из-за Хаби Алонсо
Эдуардо Камавинга заинтересовал английские «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл»
Полузащитник мадридского «Реала» и сборной Франции Эдуардо Камавинга планирует покинуть королевский клуб во время зимнего трансферного окна. Об этом сообщил Sport Bible.
22-летний футболист недоволен своим положением в команде, игровым временем и отношением со стороны главного тренера Хаби Алонсо. Французский полузащитник пользовался доверием бывшего наставника Карло Анчелотти, однако нынешний специалист не видит в Эдуардо игрока стартового состава.
Камавинга сообщил руководству «сливочных» о своем желании покинуть испанский чемпионат. Главными претендентами на футболиста считаются представители Английской Премьер-лиги – «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед». Конкуренцию этим командам намерен составить и «Ньюкасл», который внимательно следит за ситуацией вокруг игрока.
В нынешнем сезоне Камавинга провел всего три игры за «Реал» во всех турнирах. Контракт полузащитника истекает в июне 2029 года, а его трансферная стоимость составляет 60 млн евро.
