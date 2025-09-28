Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кемкин объяснил уход из Карпат: «Понял, что нужно менять команду»
Украина. Премьер лига
28 сентября 2025, 09:18 |
591
0

Кемкин объяснил уход из Карпат: «Понял, что нужно менять команду»

Александр Кемкин на правах аренды выступает за Кривбасс

28 сентября 2025, 09:18 |
591
0
Кемкин объяснил уход из Карпат: «Понял, что нужно менять команду»
ФК Кривбасс. Александр Кемкин

Украинский голкипер Александр Кемкин, на правах аренды выступающий за Кривбасс, рассказал о своем уходе из расположения львовских Карпат. Александр заявил, что всегда пытался приносить пользу команде, но на него во Львове не рассчитывают.

– Вернемся на пару месяцев назад. Что побудило тебя искать аренду?

– Я хотел быть в команде, где я стану нужным.

– Полгода ты побыл основным в Карпатах и ​​начал играть Кинарейкин. Это могло тебя заставить думать о смене клуба?

– Да, я пропустил зимние сборы и начало второго круга по болезни. Мое место, когда я болел занял Яков Кинарейкин, и в дальнейшем тренерский штаб доверял ему. С моей стороны будет некорректно что-либо говорить на счет этого, это был выбор тренерского штаба, им виднее. Я не боюсь конкуренции.

Я понимал, что пропустил многое из-за болезни, продолжал тренироваться, ждал шанса и летних сборов, чтобы доказать место в стартовом составе в Карпатах. Но в конце сезона мне позвонил по телефону агент и сказал, что на меня не рассчитывают в следующем сезоне. Затем вратари начали тренировочный процесс раньше, чем вся команда на летнем собрании, хотя об этом мне не сообщили. Тогда я понял на 100%, что мне нужно менять клубную прописку.

– Не жалеешь, что не дождался продажи Кинарейкина в Испанию?

– Когда я понял, что меня не рассчитывают, то вообще не думал, что мне нужно чего-то ждать. Мне было очень важно оказаться в клубе, где меня хотят видеть.

– Лупашко в одном из комментариев по поводу тебя оговорился, что необходимо ценить тренировочный процесс, построенный в Карпатах. Эти слова могли по тебе резануть?

– Да, я видел это интервью. Будет некорректно что-либо говорить на счет этих слов, это его личное мнение. Скажу только, что когда выходил на поле – всегда пытался отдать все ради этих болельщиков и такого величественного клуба, как Карпаты.

– Почему выбрал Кривбасс?

– Потому что это большой бренд в украинском футболе, но меня хотел видеть тренерский штаб в команде. Хочу отблагодарить их своей хорошей игрой.

– Другие варианты не рассматривал?

– Рассматривал, но остановился именно на Кривбассе.

По теме:
Суркис назвал виноватых после неожиданной ничьей в матче Динамо с Карпатами
Где смотреть онлайн матч 7-го тура чемпионата Украины ЛНЗ – Кривбасс
Шовковский удивил заявлением по Ярмоленко после фиаско с Карпатами в УПЛ
Александр Кемкин трансферы трансферы УПЛ аренда игрока Кривбасс Кривой Рог Карпаты Львов
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Гол Забарного за ПСЖ, супер-матч Карпаты – Динамо, старт Украины на ЧМ U-20
Футбол | 28 сентября 2025, 09:31 0
Гол Забарного за ПСЖ, супер-матч Карпаты – Динамо, старт Украины на ЧМ U-20
Гол Забарного за ПСЖ, супер-матч Карпаты – Динамо, старт Украины на ЧМ U-20

Главные новости за 27 сентября на Sport.ua

Металлист 1925 – Колос. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 28 сентября 2025, 08:00 2
Металлист 1925 – Колос. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Металлист 1925 – Колос. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Харьковчане и «колоски» знакомы еще со времен выступлений в Первой лиге

Карпаты – Динамо – 3:3. Невероятное шоу во Львове. Видеообзор матча
Футбол | 27.09.2025, 20:00
Карпаты – Динамо – 3:3. Невероятное шоу во Львове. Видеообзор матча
Карпаты – Динамо – 3:3. Невероятное шоу во Львове. Видеообзор матча
Удачный старт на ЧМ. Сборная Украины U-20 обыграла Южную Корею
Футбол | 28.09.2025, 00:58
Удачный старт на ЧМ. Сборная Украины U-20 обыграла Южную Корею
Удачный старт на ЧМ. Сборная Украины U-20 обыграла Южную Корею
Жозе МОУРИНЬО: «Для меня отсутствие Судакова – большие трудности»
Футбол | 27.09.2025, 14:38
Жозе МОУРИНЬО: «Для меня отсутствие Судакова – большие трудности»
Жозе МОУРИНЬО: «Для меня отсутствие Судакова – большие трудности»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Энрике оценил игру Забарного в матче ПСЖ – Осер, в котором Илья забил гол
Энрике оценил игру Забарного в матче ПСЖ – Осер, в котором Илья забил гол
28.09.2025, 07:11
Футбол
Шовковский назвал главную проблему Динамо в матче УПЛ с Карпатами
Шовковский назвал главную проблему Динамо в матче УПЛ с Карпатами
27.09.2025, 20:59 11
Футбол
Куртуа в гневе покинул поле после последнего матча Реала. В чем причина?
Куртуа в гневе покинул поле после последнего матча Реала. В чем причина?
26.09.2025, 08:58 2
Футбол
ВИДЕО. Реакция Реброва на Динамо – Шахтер в Кубке Украины
ВИДЕО. Реакция Реброва на Динамо – Шахтер в Кубке Украины
26.09.2025, 19:59
Футбол
Определена половина участниц 1/16 финала большого турнира WTA 1000 в Пекине
Определена половина участниц 1/16 финала большого турнира WTA 1000 в Пекине
26.09.2025, 17:47
Теннис
Кличко принял важное решение. Его соперник – легенда бокса из Казахстана
Кличко принял важное решение. Его соперник – легенда бокса из Казахстана
27.09.2025, 07:58 2
Бокс
ВИДЕО. Первый мяч во Франции! Забарный забил гол за ПСЖ в матче с Осером
ВИДЕО. Первый мяч во Франции! Забарный забил гол за ПСЖ в матче с Осером
27.09.2025, 22:41 9
Футбол
Йожеф САБО: «Это серьезная потеря для сборной Украины»
Йожеф САБО: «Это серьезная потеря для сборной Украины»
26.09.2025, 19:44 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем