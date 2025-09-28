Кемкин объяснил уход из Карпат: «Понял, что нужно менять команду»

Украинский голкипер Александр Кемкин, на правах аренды выступающий за Кривбасс, рассказал о своем уходе из расположения львовских Карпат. Александр заявил, что всегда пытался приносить пользу команде, но на него во Львове не рассчитывают.

– Вернемся на пару месяцев назад. Что побудило тебя искать аренду?

– Я хотел быть в команде, где я стану нужным.

– Полгода ты побыл основным в Карпатах и ​​начал играть Кинарейкин. Это могло тебя заставить думать о смене клуба?

– Да, я пропустил зимние сборы и начало второго круга по болезни. Мое место, когда я болел занял Яков Кинарейкин, и в дальнейшем тренерский штаб доверял ему. С моей стороны будет некорректно что-либо говорить на счет этого, это был выбор тренерского штаба, им виднее. Я не боюсь конкуренции.

Я понимал, что пропустил многое из-за болезни, продолжал тренироваться, ждал шанса и летних сборов, чтобы доказать место в стартовом составе в Карпатах. Но в конце сезона мне позвонил по телефону агент и сказал, что на меня не рассчитывают в следующем сезоне. Затем вратари начали тренировочный процесс раньше, чем вся команда на летнем собрании, хотя об этом мне не сообщили. Тогда я понял на 100%, что мне нужно менять клубную прописку.

– Не жалеешь, что не дождался продажи Кинарейкина в Испанию?

– Когда я понял, что меня не рассчитывают, то вообще не думал, что мне нужно чего-то ждать. Мне было очень важно оказаться в клубе, где меня хотят видеть.

– Лупашко в одном из комментариев по поводу тебя оговорился, что необходимо ценить тренировочный процесс, построенный в Карпатах. Эти слова могли по тебе резануть?

– Да, я видел это интервью. Будет некорректно что-либо говорить на счет этих слов, это его личное мнение. Скажу только, что когда выходил на поле – всегда пытался отдать все ради этих болельщиков и такого величественного клуба, как Карпаты.

– Почему выбрал Кривбасс?

– Потому что это большой бренд в украинском футболе, но меня хотел видеть тренерский штаб в команде. Хочу отблагодарить их своей хорошей игрой.

– Другие варианты не рассматривал?

– Рассматривал, но остановился именно на Кривбассе.