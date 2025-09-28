«Понятно, почему за него дали такие деньги». Реакция фанов на гол Забарного

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
28 сентября 2025, 03:59 | Обновлено 28 сентября 2025, 07:17
Украинский защитник отличился дебютным голом за ПСЖ

Getty Images/Global Images Ukraine

27 сентября в матче 6-го тура чемпионата Франции ПСЖ одержал победу над «Осером» (2:0).

Украинский защитник Илья Забарный открыл счёт своим голам во французской команде, что вызвало положительную реакцию со стороны болельщиков в социальных сетях.

Фанаты уже отмечали его надёжную игру в обороне, а теперь появился повод увидеть Забарного и в атаке.

SophiD: Мы ждали, что наши защитники будут чаще идти вперёд. Забарный умеет выбрать момент для прорыва и создать ключевой эпизод. Сегодня наша линия обороны была самым ярким звеном команды.

Lefebvre: Забарный провёл выдающийся матч – этот гол стал настоящим шоком и доказал, что у нас защитник совершенно другого уровня. Мне нравится, как он работает с мячом, сохраняет спокойствие в защите, а теперь ещё и добавляет голы. Это настоящая находка для ПСЖ.

AmParis: Красивый гол от центрального защитника – такое видишь не каждый день. Забарный показал, что может разрушать атаки и создавать моменты. Его удар стал решающим и задал тон всей игре. Браво, Забарный!

Pierre: Украинец постепенно становится любимцем фанатов. Он играет уверенно и настойчиво, а теперь ещё и забивает такие голы! С каждым матчем видно, что он чувствует себя всё комфортнее в команде. Этот гол лишь укрепляет его позиции.

Luc: Я видел, как он порадовался после гола – это были искренние эмоции. Видно, что он хочет внести реальный вклад в команду. Сильный в обороне, непредсказуемый в атаке. Идеальное сочетание!

Jean: Мне нравится его работа на поле; он напоминает лучших защитников Европы, хотя ещё довольно молод. Забарный быстро адаптируется к нашей лиге. С таким отношением он станет звездой ПСЖ.

Isa: Должен признать, украинец стал приятным сюрпризом. С такой игрой он будет одним из ключевых игроков состава. Здорово, что он не только силён в защите, но и способен изменить ситуацию в атаке.

Olivier: Его выступление сегодня доказало, что он может быть лидером на поле, несмотря на молодость. Никакой паники – всё чётко, спокойно и эффективно. Даже тот гол он сделал как будто с лёгкостью.

Camille: Его уверенность передаётся всей линии защиты. Мне нравится, что он не боится рисковать и идти вперёд. Когда нападающим тяжело, такие неожиданные действия защитников могут изменить ход игры.

Elodie: Отличный гол, фантастический игрок, светлое будущее с ним в ПСЖ! Нужно отдать должное руководству за такой умный трансфер. Прекрасное усиление. В нём огромный потенциал.

JulienK: Он напоминает мне лучших молодых защитников, которые потом становились легендами клуба. Когда центрбек забивает так, сразу понимаешь – у него топовая техника.

Romain: Он постепенно становится лидером обороны. Интересно наблюдать, как он прогрессирует у нас на глазах. Это только начало. Чувствую, что Забарный станет одним из ключевых игроков ПСЖ.

Mathieu: Гол был прекрасным, но ещё больше меня впечатлила его игра с партнёрами – уверенный парень с большой верой в себя. Именно это и нужно такому клубу, как ПСЖ.

Aureli: Он сделал это настолько спокойно, как будто всю жизнь играл нападающим. Честно говоря, я не ожидал такого от защитника. Думаю, вратарь «Осера» тоже не был готов.

Guillaume: Даже комментаторы растерялись после этого гола. Не каждый нападающий способен так элегантно завершить атаку! Оказывается, Забарный – не просто защитник, а универсальный талант.

Damien: Идеальный тайминг, безупречное исполнение от Забарного. У вратаря «Осера» не было ни единого шанса. Для дебютного гола – это чистый класс. Уверен, он запомнит этот матч навсегда.

Bernard: Забарный начинает оправдывать все ожидания. Мы ждали стабильности в обороне – и он это обеспечивает. Это был дорогой трансфер для ПСЖ, и теперь понятно почему.

Manon: Думаю, он станет ключевым игроком. Не могу сказать, что он стартовал без ошибок, но его уверенность растёт с каждым матчем. В таком темпе он скоро возглавит оборону.

Pau75: Этот неожиданный прорыв Забарного был просто великолепным! Настоящее украшение матча! Центрбек забил, как лучший форвард – это навсегда останется в памяти.

Александр Сильченко
