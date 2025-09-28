ФОТО. Сборная Украины U20 на ЧС пропустила от южнокорейцев на 80-й минуте
Ким Менг-Джун отыграл один мяч для команды Южной Кореии в конце поединка 1-го тура
Форвард сборной Южной Кореи U-20 Ким Менг-Джун поразил ворота команды Украины U-20 на 80-й минуте матча ЧМ-2025 среди игроков не старше 20 лет.
Ким сократил отставание южнокорейцев. Сине-желтые побеждают со счетом 2:1.
Во втором тайме Южная Корея контролирует ход поединка. В частности, на 52-й минуте корейцы забили мяч Владиславу Крапивцову, однако рефери отменил гол после просмотра VAR – судья нашел офсайд.
Комфортный гандикап в два гола для Украины еще в первые 16 минут оформили Геннадий Синчук и Александр Пищур.
