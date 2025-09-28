Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Сборная Украины U20 на ЧС пропустила от южнокорейцев на 80-й минуте
Молодежные турниры
28 сентября 2025, 00:51 | Обновлено 28 сентября 2025, 00:55
118
0

ФОТО. Сборная Украины U20 на ЧС пропустила от южнокорейцев на 80-й минуте

Ким Менг-Джун отыграл один мяч для команды Южной Кореии в конце поединка 1-го тура

28 сентября 2025, 00:51 | Обновлено 28 сентября 2025, 00:55
118
0
ФОТО. Сборная Украины U20 на ЧС пропустила от южнокорейцев на 80-й минуте
Getty Images/Global Images Ukraine

Форвард сборной Южной Кореи U-20 Ким Менг-Джун поразил ворота команды Украины U-20 на 80-й минуте матча ЧМ-2025 среди игроков не старше 20 лет.

Ким сократил отставание южнокорейцев. Сине-желтые побеждают со счетом 2:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Во втором тайме Южная Корея контролирует ход поединка. В частности, на 52-й минуте корейцы забили мяч Владиславу Крапивцову, однако рефери отменил гол после просмотра VAR – судья нашел офсайд.

Комфортный гандикап в два гола для Украины еще в первые 16 минут оформили Геннадий Синчук и Александр Пищур.

ФОТО. Сборная Украины U20 пропустил от южнокорейцев на 80-й минуте матча ЧМ

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
По теме:
Юношеская сборная Украины U-20 в третий раз в истории обыграла Южную Корею
Удачный старт на ЧМ. Сборная Украины U-20 обыграла Южную Корею
ФОТО. Был ли офсайд? Рефери отменил гол в ворота сборной Украины U-20 на ЧМ
фото сборная Украины по футболу U-20 сборная Южной Кореи по футболу U-20 чемпионат мира по футболу U-20 Владислав Крапивцов Южная Корея - Украина
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Суркис принял решение по Бленуце после скандала. Другого и быть не может
Футбол | 27 сентября 2025, 07:00 14
Суркис принял решение по Бленуце после скандала. Другого и быть не может
Суркис принял решение по Бленуце после скандала. Другого и быть не может

Футболист останется в клубе

Карпаты – Динамо – 3:3. Невероятное шоу во Львове. Видеообзор матча
Футбол | 27 сентября 2025, 20:00 3
Карпаты – Динамо – 3:3. Невероятное шоу во Львове. Видеообзор матча
Карпаты – Динамо – 3:3. Невероятное шоу во Львове. Видеообзор матча

Смотрите самые интересные моменты матча УПЛ

Кличко принял важное решение. Его соперник – легенда бокса из Казахстана
Бокс | 27.09.2025, 07:58
Кличко принял важное решение. Его соперник – легенда бокса из Казахстана
Кличко принял важное решение. Его соперник – легенда бокса из Казахстана
Сумасшедшее мадридское дерби. Атлетико нанес первое поражение Реалу
Футбол | 27.09.2025, 19:22
Сумасшедшее мадридское дерби. Атлетико нанес первое поражение Реалу
Сумасшедшее мадридское дерби. Атлетико нанес первое поражение Реалу
ПСЖ – Осер – 2:0. Как забил Забарный. Видео голов и обзор матча
Футбол | 28.09.2025, 00:33
ПСЖ – Осер – 2:0. Как забил Забарный. Видео голов и обзор матча
ПСЖ – Осер – 2:0. Как забил Забарный. Видео голов и обзор матча
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Владислав КАБАЕВ: «Пожелали ему удачи. Это большая потеря для Динамо»
Владислав КАБАЕВ: «Пожелали ему удачи. Это большая потеря для Динамо»
26.09.2025, 04:57 1
Футбол
Усик объяснил, почему скоро завершит карьеру. Есть веская причина
Усик объяснил, почему скоро завершит карьеру. Есть веская причина
26.09.2025, 01:22
Бокс
Динамо и Шахтер сыграют между собой. Жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины
Динамо и Шахтер сыграют между собой. Жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины
26.09.2025, 13:18 150
Футбол
Кинг-Конг бокса вызвал Усика на бой. Он готов к этому
Кинг-Конг бокса вызвал Усика на бой. Он готов к этому
26.09.2025, 08:01 2
Бокс
Очередное безумие во Львове. Динамо упустило победу над Карпатами
Очередное безумие во Львове. Динамо упустило победу над Карпатами
27.09.2025, 19:59 196
Футбол
Ребров провел встречу с руководством УАФ и шокировал относительно будущего
Ребров провел встречу с руководством УАФ и шокировал относительно будущего
27.09.2025, 08:42 32
Футбол
Гарри Кейн выбрал себе новый клуб на следующий сезон
Гарри Кейн выбрал себе новый клуб на следующий сезон
26.09.2025, 04:04 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем