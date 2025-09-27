Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Забарный – 5-й украинец, отличившийся голом во французской Лиге 1
Франция
27 сентября 2025, 23:23 | Обновлено 27 сентября 2025, 23:35
Этот забитый мяч стал для Ильи 3-м на клубном уровне

Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Центрбек «ПСЖ» Илья Забарный отличился первым голом в составе парижского клуба. Он стал 5-м украинским игроком в истории французской Лиги 1, которому удалось это достижение.

27 сентября проходит игра 6-го тура чемпионата Франции между командами «ПСЖ» и «Осер». Встреча началась в 22:05 по Киеву.

До Ильи во французском чемпионате отличились украинцы Александр Заваров (10), Сергей Скаченко (5), Руслан Малиновский (1) и Павел Яковенко (1).

Всего Забарный проводит 181-й поединок на клубном уровне и 6-й в составе парижан. Этот гол стал для него 3-м в профессиональной карьере: ранее он забивал за «Динамо» (1) и «Борнмут» (1).

По теме:
Первый гол Забарного. ПСЖ переиграл Осер, но потерял двух ключевых игроков
ПСЖ – Осер. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ПСЖ и Лига 1 отреагировали на первый гол Забарного во Франции
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
