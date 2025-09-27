Забарный – 5-й украинец, отличившийся голом во французской Лиге 1
Этот забитый мяч стал для Ильи 3-м на клубном уровне
Центрбек «ПСЖ» Илья Забарный отличился первым голом в составе парижского клуба. Он стал 5-м украинским игроком в истории французской Лиги 1, которому удалось это достижение.
27 сентября проходит игра 6-го тура чемпионата Франции между командами «ПСЖ» и «Осер». Встреча началась в 22:05 по Киеву.
До Ильи во французском чемпионате отличились украинцы Александр Заваров (10), Сергей Скаченко (5), Руслан Малиновский (1) и Павел Яковенко (1).
Всего Забарный проводит 181-й поединок на клубном уровне и 6-й в составе парижан. Этот гол стал для него 3-м в профессиональной карьере: ранее он забивал за «Динамо» (1) и «Борнмут» (1).
