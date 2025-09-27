Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Франции
Лилль
28.09.2025 18:15 - : -
Лион
Франция
27 сентября 2025, 22:18 | Обновлено 27 сентября 2025, 22:24
Лилль – Лион. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции

Матч начнется 28 сентября в 18:15 по Киеву

Лилль – Лион. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции
ФК Лион

В воскресенье, 28 сентября состоится поединок 6-го тура чемпионата Франции между «Лиллем» и «Лионом». По киевскому времени игра начнется в 18:15.

Лилль

Команда очень хорошо вошла в сезон. За 5 поединков чемпионата клуб одержал победы над «Монако», «Лорьяном» и «Тулузой», сыграл вничью против «Бреста» и потерпел поражение в игре с «Лансом». 10 набранных баллов позволяют команде занимать 6-ю строчку турнирной таблицы Лиги 1.

Свой путь в Лиге Европы «Лилль» начал с победы 2:1 над норвежским «Бранном» в 1 туре турнира.

Лион

Коллектив практически идеально проводит сезон. В Лиге 1 «Лион» уже смог переиграть «Ланс», «Мец», «Марсель» и «Анже», а также потерпел поражение в игре с «Ренном». С 12-ю баллами на счету клуб занимает 4-е место турнирной таблицы чемпионата, уступая другим командам только по дополнительным показателям.

В Лиге Европы французы минимально одолели «Утрехт» в поединке 1-го тура соревнований.

Личные встречи

В последних 5-х играх между клубами преимущество имеет «Лион». На счету команды 3 победы, еще 1 выигрыш одержал «Лилль», а 1 игра завершилась вничью.

Интересные факты

  • Беспроигрышная серия «Лилля» в домашних играх длится уже 7 матчей подряд.
  • Лишь в 1 из 6 игр в этом сезоне «Лион» забивал больше 1 гола.
  • В пяти из шести последних играх «Лиону» удавалось сохранить свои ворота сухими.

Возможные стартовые составы

Лилль: Озер – Вердонк, Мбэмба, Нгой, Манди – Андре, Буадди – Коррея, Гаральдссон, Фернандес-Пардо – Жира

Лион: Грейф – Тальяфико, Ниакате, Мата, Мейтленд-Найлс – Мортон, Тессман – Фофана, Толиссо, Карабец – Сатриано

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.8.

Лилль
28 сентября 2025 -
18:15
Лион
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
