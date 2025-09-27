Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ЛУПАШКО – о безумном матче с Динамо: «Против Шахтера нам было труднее»
Украина. Премьер лига
27 сентября 2025, 22:02 |
ЛУПАШКО – о безумном матче с Динамо: «Против Шахтера нам было труднее»

Коуч пообщался с журналистами после матча УПЛ

ФК Карпаты. Владислав Лупашко

Главный тренер львовских Карпат Владислав Лупашко поделился эмоциями после безумной игры против Динамо, где его команда вырвала ничью на последних секундах игры (3:3)

– Матч против Шахтера завершился вничью 3:3, сегодня Динамо – и снова 3:3. Есть ли у вас чувство дежавю?

– Против Шахтера нам было труднее создавать моменты. В том матче события развивались по-другому: тогда мы должны играть, сегодня же вели в счете и увеличивать свое преимущество в первом тайме. После того, как счет стал 2:0, мы были ближе к третьему мячу, чем Динамо к первому. Мы должны увеличивать эту разницу. В конце первого тайма мы пропустили по стандарту. Очень качественное исполнение. Пихаленок может выполнить девять из десяти передач в точку, в которой нуждается ситуация. Если бы сейчас у меня спросили, отдали бы мы мяч сопернику после 2:0 и сели в оборону, зная ход поединка – мы бы на это не согласились. На мой взгляд, футбол должен быть таким, что после первого гола нужно бежать за вторым, третьим. И никак по-другому. Тогда матч будет интересным, динамичным. Именно это мы подчеркиваем и этого хотим. Сегодня не удалось забить сразу третьего. Но я уверен, что такая тактика приведет к яркой игре и ярким результатам.

– Что произошло с командой в начале второго тайма?

– Качество игроков Динамо очень высокое, оно невероятное. Это сильно ощущается, когда вы встречаетесь с ними раз в полгода. Они просто создают моменты. Нужно отодвигать игру от своих ворот. Я говорил это и в игре против Шахтера. Такие команды разбираются с соперниками на маленьком клочке поля. В целом я думаю, что наши игроки сегодня выглядели очень хорошо на фоне такого соперника. Можно много говорить об игре. Можно играть 3:3, всю игру обороняясь, где-то добывать результат на стандартах… Но вы видели первый тайм – на мяче мы были больше соперника. Мы контролировали игру, отрезали их, играли между звеньями, привлекали опорного полузащитника, создавали моменты. Думаю, что и Динамо не привыкло к такому типу сопротивления.

– Почему не удалось увеличить преимущество после 2:0? Не было ли переоценки Динамо?

– Мы пытались это сделать. Футболисты хотели этого. Многое можно говорить, но это Динамо не проигрывает в чемпионате уже в течение полутора лет. Они должны сегодня проиграть, я в этом убежден. Когда мы забили второй гол, мы не остановились. На уровне чемпионата Украины это очень сильная команда. То, что они не могут показать результат в еврокубках – следствие сложных переездов. Это невероятно тяжело. Трудно тренеру строить тренировочный процесс, игрокам держать себя в тонусе. Это не легко.

– О чем вы подумали, когда счет стал 2:3?

– О том, что нужно забить третий гол.

– Сегодня вы получили очко или потеряли два?

– Если думать о том, что мы побеждали 2:0 – мы потеряли. А если вспомнить, что забили на последней минуте, то получили. Это риторический ответ.

– Удивил ли вас состав Динамо?

– По-моему, сегодняшний состав Динамо был сильнее в компоненте действий при стандартах в обороне. Появились голодные игроки. Трудно сказать, что такая команда как Динамо становится более слабой после замены одного-двух игроков. Это сильный и мотивированный состав.

– Третья игра в красно-черной форме – не проигрываем. Может быть, будем играть в ней до конца сезона?

– Если вы хотите, то будем.

– В прошлом туре у вас были жалобы на качество полива газона. Сегодня в Украине ситуация была другой. Что делать с таким явлением?

– Во-первых, мы должны поднимать эти темы. Это самое малое, что мы можем сделать. На меня обиделись слова после игры с Оболонью, но я не привязывал этот фактор к результату. Не нужно меня сегодня после победы спрашивать, устроило ли меня качество поля. Вы правы, футбол на влажном газоне – очень быстрый. Мне понравился этот футбол. Зрители не хотят смотреть футбол, где мяч застревает в газоне. Когда судья свистит… Сегодня арбитр давал бороться, давал динамику – и это интересно смотреть. А когда арбитр свистит в каждом эпизоде… Я не смотрел бы такой футбол. Мы должны об этом говорить.

– На матче против Динамо и Шахтера команда выходит с особым настроением. Что нужно сделать, чтобы они выходили с таким настроением на каждого соперника?

– Не может быть разделения между Динамо и Оболонью. Игрок должен быть в фокусе каждый день, это очень важно. Мы должны быть таковыми со всеми соперниками. Мы говорили игрокам – если кто-то будет не сфокусирован на игре, то мы будем делать ротацию.

Владислав Лупашко Украинская Премьер-лига пресс-конференция Карпаты - Динамо чемпионат Украины по футболу БК Динамо Киев Карпаты Львов
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
