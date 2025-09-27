ЛУПАШКО – о безумном матче с Динамо: «Против Шахтера нам было труднее»

Главный тренер львовских Карпат Владислав Лупашко поделился эмоциями после безумной игры против Динамо, где его команда вырвала ничью на последних секундах игры (3:3)

– Матч против Шахтера завершился вничью 3:3, сегодня Динамо – и снова 3:3. Есть ли у вас чувство дежавю?

– Против Шахтера нам было труднее создавать моменты. В том матче события развивались по-другому: тогда мы должны играть, сегодня же вели в счете и увеличивать свое преимущество в первом тайме. После того, как счет стал 2:0, мы были ближе к третьему мячу, чем Динамо к первому. Мы должны увеличивать эту разницу. В конце первого тайма мы пропустили по стандарту. Очень качественное исполнение. Пихаленок может выполнить девять из десяти передач в точку, в которой нуждается ситуация. Если бы сейчас у меня спросили, отдали бы мы мяч сопернику после 2:0 и сели в оборону, зная ход поединка – мы бы на это не согласились. На мой взгляд, футбол должен быть таким, что после первого гола нужно бежать за вторым, третьим. И никак по-другому. Тогда матч будет интересным, динамичным. Именно это мы подчеркиваем и этого хотим. Сегодня не удалось забить сразу третьего. Но я уверен, что такая тактика приведет к яркой игре и ярким результатам.

– Что произошло с командой в начале второго тайма?

– Качество игроков Динамо очень высокое, оно невероятное. Это сильно ощущается, когда вы встречаетесь с ними раз в полгода. Они просто создают моменты. Нужно отодвигать игру от своих ворот. Я говорил это и в игре против Шахтера. Такие команды разбираются с соперниками на маленьком клочке поля. В целом я думаю, что наши игроки сегодня выглядели очень хорошо на фоне такого соперника. Можно много говорить об игре. Можно играть 3:3, всю игру обороняясь, где-то добывать результат на стандартах… Но вы видели первый тайм – на мяче мы были больше соперника. Мы контролировали игру, отрезали их, играли между звеньями, привлекали опорного полузащитника, создавали моменты. Думаю, что и Динамо не привыкло к такому типу сопротивления.

– Почему не удалось увеличить преимущество после 2:0? Не было ли переоценки Динамо?

– Мы пытались это сделать. Футболисты хотели этого. Многое можно говорить, но это Динамо не проигрывает в чемпионате уже в течение полутора лет. Они должны сегодня проиграть, я в этом убежден. Когда мы забили второй гол, мы не остановились. На уровне чемпионата Украины это очень сильная команда. То, что они не могут показать результат в еврокубках – следствие сложных переездов. Это невероятно тяжело. Трудно тренеру строить тренировочный процесс, игрокам держать себя в тонусе. Это не легко.

– О чем вы подумали, когда счет стал 2:3?

– О том, что нужно забить третий гол.

– Сегодня вы получили очко или потеряли два?

– Если думать о том, что мы побеждали 2:0 – мы потеряли. А если вспомнить, что забили на последней минуте, то получили. Это риторический ответ.

– Удивил ли вас состав Динамо?

– По-моему, сегодняшний состав Динамо был сильнее в компоненте действий при стандартах в обороне. Появились голодные игроки. Трудно сказать, что такая команда как Динамо становится более слабой после замены одного-двух игроков. Это сильный и мотивированный состав.

– Третья игра в красно-черной форме – не проигрываем. Может быть, будем играть в ней до конца сезона?

– Если вы хотите, то будем.

– В прошлом туре у вас были жалобы на качество полива газона. Сегодня в Украине ситуация была другой. Что делать с таким явлением?

– Во-первых, мы должны поднимать эти темы. Это самое малое, что мы можем сделать. На меня обиделись слова после игры с Оболонью, но я не привязывал этот фактор к результату. Не нужно меня сегодня после победы спрашивать, устроило ли меня качество поля. Вы правы, футбол на влажном газоне – очень быстрый. Мне понравился этот футбол. Зрители не хотят смотреть футбол, где мяч застревает в газоне. Когда судья свистит… Сегодня арбитр давал бороться, давал динамику – и это интересно смотреть. А когда арбитр свистит в каждом эпизоде… Я не смотрел бы такой футбол. Мы должны об этом говорить.

– На матче против Динамо и Шахтера команда выходит с особым настроением. Что нужно сделать, чтобы они выходили с таким настроением на каждого соперника?

– Не может быть разделения между Динамо и Оболонью. Игрок должен быть в фокусе каждый день, это очень важно. Мы должны быть таковыми со всеми соперниками. Мы говорили игрокам – если кто-то будет не сфокусирован на игре, то мы будем делать ротацию.