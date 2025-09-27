Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Стало известно, почему обладатель ЗМ-2024 пропустил матч Манчестер Сити
Англия
27 сентября 2025, 23:04 | Обновлено 27 сентября 2025, 23:32
Стало известно, почему обладатель ЗМ-2024 пропустил матч Манчестер Сити

Полузащитник горожан может пропустить игру Лиги чемпионов с Монако

Стало известно, почему обладатель ЗМ-2024 пропустил матч Манчестер Сити
Instagram.com/rodrihernandezbr. Родри

Полузащитник сборной Испании и «Манчестер Сити» Родри пропустил игру с «Бернли» из-за проблем с коленом.

Матч 6-го тура Английской Премьер-лиги (АПЛ) между «Манчестер Сити» и «Бернли» прошел 27 сентября и завершился со счетом 5:1 в пользу «горожан».

По окончании встречи главный тренер манчестерской команды Пеп Гвардиола сообщил, что 29-летний испанец не вышел на поле из-за боли в колене, передает City Xtra в Twitter (X).

В настоящее время неизвестно, сможет ли обладатель Золотого мяча-2024 принять участие в лигочемпионском матче против «Монако» 1 октября.

В сезоне 2025/26 Родри принял участие в четырех матчах и не отметился результативными действиями.

Родри Манчестер Сити Английская Премьер-лига Пеп Гвардиола Бернли травма Лига чемпионов Монако чемпионат Англии по футболу
Оксана Баландина
