Стало известно, почему обладатель ЗМ-2024 пропустил матч Манчестер Сити
Полузащитник горожан может пропустить игру Лиги чемпионов с Монако
Полузащитник сборной Испании и «Манчестер Сити» Родри пропустил игру с «Бернли» из-за проблем с коленом.
Матч 6-го тура Английской Премьер-лиги (АПЛ) между «Манчестер Сити» и «Бернли» прошел 27 сентября и завершился со счетом 5:1 в пользу «горожан».
По окончании встречи главный тренер манчестерской команды Пеп Гвардиола сообщил, что 29-летний испанец не вышел на поле из-за боли в колене, передает City Xtra в Twitter (X).
В настоящее время неизвестно, сможет ли обладатель Золотого мяча-2024 принять участие в лигочемпионском матче против «Монако» 1 октября.
В сезоне 2025/26 Родри принял участие в четырех матчах и не отметился результативными действиями.
