Аргентина имеет самый дорогой состав среди сборных ЧМ U-20. Что у Украины?

Сборная Аргентины привезла на юношеский чемпионат мира U-20 2025 года самый дорогой состав среди всех участников турнира.

По данным известного статистического портала Transfermarkt, суммарная стоимость игроков сборной Аргентины составляет 61.8 млн евро.

Сборные юношеского чемпионата мира U-20 2025 года с самым дорогим составом

61.8 млн евро – Аргентина

40.9 млн евро – Бразилия

38.4 млн евро – Испания

35.2 млн евро – Мексика

17.9 млн евро – США

16.9 млн евро – Италия

16.5 млн евро – Парагвай

11.2 млн евро – Франция

9.9 млн евро – Колумбия

9.1 млн евро – Марокко

Национальная команда Украины имеет 13-й самый дорогой состав в соревновании (6.83 млн евро).

Напомним, сборная Украины U-20 сегодня начнет турнир матчем против Южной Кореи.