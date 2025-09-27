Аргентина имеет самый дорогой состав среди сборных ЧМ U-20. Что у Украины?
Уже сегодня будут сыграны первые матчи соревнования
Сборная Аргентины привезла на юношеский чемпионат мира U-20 2025 года самый дорогой состав среди всех участников турнира.
По данным известного статистического портала Transfermarkt, суммарная стоимость игроков сборной Аргентины составляет 61.8 млн евро.
Сборные юношеского чемпионата мира U-20 2025 года с самым дорогим составом
- 61.8 млн евро – Аргентина
- 40.9 млн евро – Бразилия
- 38.4 млн евро – Испания
- 35.2 млн евро – Мексика
- 17.9 млн евро – США
- 16.9 млн евро – Италия
- 16.5 млн евро – Парагвай
- 11.2 млн евро – Франция
- 9.9 млн евро – Колумбия
- 9.1 млн евро – Марокко
Национальная команда Украины имеет 13-й самый дорогой состав в соревновании (6.83 млн евро).
Напомним, сборная Украины U-20 сегодня начнет турнир матчем против Южной Кореи.
Mondiale U20 alle porte: l'#Italia è in top10 per valore della rosa 🎽💶 dei convocati all'edizione 2025.— Transfermarkt.it (@TMit_news) September 26, 2025
Quale traguardo raggiungeranno gli Azzurrini secondo voi?#TMopinion #U20WC pic.twitter.com/uCFsFvg2ZW
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Главный тренер «Бенфики» высказался о предстоящем матче с «Челси»
Усман Дембеле получил престижную награду лучшему футболисту 2025 года