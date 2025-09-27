Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Аргентина имеет самый дорогой состав среди сборных ЧМ U-20. Что у Украины?
Молодежные турниры
27 сентября 2025, 13:59 |
359
0

Аргентина имеет самый дорогой состав среди сборных ЧМ U-20. Что у Украины?

Уже сегодня будут сыграны первые матчи соревнования

ФИФА

Сборная Аргентины привезла на юношеский чемпионат мира U-20 2025 года самый дорогой состав среди всех участников турнира.

По данным известного статистического портала Transfermarkt, суммарная стоимость игроков сборной Аргентины составляет 61.8 млн евро.

Сборные юношеского чемпионата мира U-20 2025 года с самым дорогим составом

  • 61.8 млн евро – Аргентина
  • 40.9 млн евро – Бразилия
  • 38.4 млн евро – Испания
  • 35.2 млн евро – Мексика
  • 17.9 млн евро – США
  • 16.9 млн евро – Италия
  • 16.5 млн евро – Парагвай
  • 11.2 млн евро – Франция
  • 9.9 млн евро – Колумбия
  • 9.1 млн евро – Марокко

Национальная команда Украины имеет 13-й самый дорогой состав в соревновании (6.83 млн евро).

Напомним, сборная Украины U-20 сегодня начнет турнир матчем против Южной Кореи.

По теме:
Гол Белика, хет-трик Коваленко, Супряга. Как играла Украина на ЧМ U-20
Юрий МОРОЗ: «Аппетит, как говорится, приходит во время еды»
ФЕЩУК: «Он необходим сборной, но надо поучить украинский язык»
сборная Украины по футболу U-20 чемпионат мира по футболу U-20 сборная Южной Кореи по футболу U-20 Южная Корея - Украина статистика сборная Аргентины по футболу U-20 Transfermarkt
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
