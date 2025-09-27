Ярмолюк выйдет? Известны стартовые составы на матч Брентфорд – Ман Юнайтед

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
27 сентября 2025, 13:26
Команды сыграют в матче 6 тура АПЛ

Getty Images/Global Images Ukraine. Егор Ярмолюк

В субботу, 27 сентября, состоится матч шестого тура Английской Премьер-лиги, где Брентфорд, за который выступает украинец Егор Ярмолюк, сыграет против Манчестер Юнайтед.

Кейт Эндрюс и Рубен Аморим определялись со стартовыми составами своих команд на предстоящий поединок. Егор Ярмолюк выйдет в основном составе своей команды.

В нынешнем сезоне Брентфорд занимает 17 место турнирной таблицы, имея в своем активе 4 зачетных пункта после 5 сыгранных матчей. Манчестер Юнайтед находится на 11 ступени турнирной таблицы с 7 баллами после 5 сыгранных матчей.

Матч Брентфорд – Манчестер Юнайтед намечен на субботу, 27 сентября. Стартовый свисток раздастся в 14:30 по киевскому времени.

Егор Ярмолюк Брентфорд - Манчестер Юнайтед Брентфорд Рубен Аморим стартовые составы Английская Премьер-лига Манчестер Юнайтед
