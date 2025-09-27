Гарри КЕЙН о своем рекорде: «Даже мне кажется это безумным»
У форварда 100 голов за 104 матча
Форвард Баварии Гарри Кейн добрался до отметки в 100 забитых голов в составе мюнхенской команды – для этого ему понадобилось всего 104 матча.
Англичанин стал рекордсменом топ-5 европейских чемпионатов по количеству матчей за одну команду для достижения отметки в 100 голов.
«Даже мне это кажется безумным. Для меня честь забить 100 мячей за такую команду. И я сделал это настолько быстро. Горжусь этим достижением и хочу забить еще 100 голов», – сказал Кейн.
Гарри опередил Криштиану Роналду и Эрлинга Холанда, которые забили 100 голов за Реал и Манчестер Сити соответственно за 105 матчей.
