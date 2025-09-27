Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Германия
27 сентября 2025, 16:10 | Обновлено 27 сентября 2025, 16:25
Гарри КЕЙН о своем рекорде: «Даже мне кажется это безумным»

У форварда 100 голов за 104 матча

Гарри КЕЙН о своем рекорде: «Даже мне кажется это безумным»
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

Форвард Баварии Гарри Кейн добрался до отметки в 100 забитых голов в составе мюнхенской команды – для этого ему понадобилось всего 104 матча.

Англичанин стал рекордсменом топ-5 европейских чемпионатов по количеству матчей за одну команду для достижения отметки в 100 голов.

«Даже мне это кажется безумным. Для меня честь забить 100 мячей за такую команду. И я сделал это настолько быстро. Горжусь этим достижением и хочу забить еще 100 голов», – сказал Кейн.

Гарри опередил Криштиану Роналду и Эрлинга Холанда, которые забили 100 голов за Реал и Манчестер Сити соответственно за 105 матчей.

