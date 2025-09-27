Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Андрей ТОТОВИЦКИЙ: «У меня был очень тяжелый период»
Украина. Премьер лига
Андрей ТОТОВИЦКИЙ: «У меня был очень тяжелый период»

Полузащитник «Кудровки» эмоционально отреагировал на свой гол в матче с «Эпицентром»

ФК Шахтер. Андрей Тотовицкий

В поединке седьмого тура УПЛ «Кудровка» обыграла «Эпицентр» со счетом 2:1. Победный гол на 85-й минуте с пенальти забил Андрей Тотовицкий. Полузащитник «Кудровки» эмоционально отреагировал на забитый мяч.

– Именно на вашем счету победный пенальти. И, кстати, последний ваш гол был в 2021 году. Правда ли это?

– Да, у меня был очень тяжелый период, очень много травм.

– Удачный результат, который был добыт непосредственно и вашими усилиями. Благодаря чему, по вашему мнению, удалось все-таки добиться такого результата?

– Прежде всего за счет команды. В первом тайме команда соперников играла лучше. Они в общем-то заслуженно забили гол. Но второй тайм все изменил. Мы вышли играть агрессивно, как просил тренерский штаб, и забили два гола.

– Какая была реакция партнеров на ваш забитый мяч?

– Вы же видели эмоции. Сегодня у нашего массажиста родился сын. Мы ему и его посвятили этот гол.

– На фоне всех происходивших событий, в частности, и в вашей карьере, как вы считаете, поможет ли этот гол дать нужный импульс в вашей дальнейшей карьере, в том числе и в Кудровке?

– Да, я надеюсь, что еще чуть-чуть поиграю.

