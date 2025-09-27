Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Главный тренер академии Динамо ждет фурора от Украины на ЧМ
Молодежные турниры
27 сентября 2025, 11:45 | Обновлено 27 сентября 2025, 11:56
192
0

Главный тренер академии Динамо ждет фурора от Украины на ЧМ

Тем не менее, Юрий Мороз считает, что сам выход на такой турнир уже есть успехом для сборной U-20

27 сентября 2025, 11:45 | Обновлено 27 сентября 2025, 11:56
192
0
Главный тренер академии Динамо ждет фурора от Украины на ЧМ
УАФ. Сборная Украины U-20

Сегодня, 27 сентября юношеская сборная Украины U-20 матчем против команды Южной Кореи возьмет старт на чемпионате мира, который пройдет в Чили. Отметим, что еще двумя соперниками «сине-желтых» на этих соревнованиях станут сборные Панамы и Парагвая.

О перспективах команды Дмитрия Михайленко эксклюзивно сайту Sport.ua рассказал главный тренер академии «Динамо», который также имеет опыт работы с юношескими сборными Украины Юрий Мороз.

– Юрий Леонтьевич, сборная Украины выступит на чемпионате мира U-20. В нынешней ситуации это уже успех?
– Безусловно. Если взять все слагаемые того, в каких условиях мы живем и работаем, любое значимое событие, добытое нашими спортсменами можно приравнять к высокому достижению.

– В 2019 году мы стали чемпионами мира. Спрашиваю вас, как специалиста по юношескому и молодежному футболу: почему на взрослом уровне мы не можем хотя бы приблизиться к этим результатам?
– Сложно сказать. Над решением этого вопроса бьются многие наши специалисты, но ответа не могут найти. Может, такие победы кружат голову отечественным футболистам, считая, что все в этой жизни достигнуто. Возможно, это связано с менталитетом. Многие игроки забывают, что и дальше нужно прогрессировать, работать над собой.

– Чего душой кривить, команда не представлена в сильнейшем составе. Это проблема?
– На мой взгляд, ФИФА и УЕФА должны между собой решить этот вопрос, чтобы этот турнир входил в даты проведения соревнований под эгидой этих организаций. Это ведь только добавит интереса соревнованиям. А так получается, что команды пребывают не совсем в равных условиях. Кто-то может вызвать в этот период всех своих лучших исполнителей, а кто-то – нет. А так, получается, что у клубов есть свои задачи и они неохотно отпускают основных футболистов в сборную U-20.

Тем не менее, те игроки, которые в распоряжении главного тренера обязаны отдать все силы за свою страну, за свой флаг, за людей, которые сейчас отстаивают независимость Украины. Поэтому хочется надеяться, что «сине-желтые» нас приятно удивят и совершат фурор на турнире, как это была в 2019 году при Александре Петракове.

– Первый матч наша команда сыграет сегодня против Южной Кореи. Этот соперник может быть фаворит нашей группы, учитывая, что в последних двух розыгрышах эта азиатская сборная добиралась как минимум до полуфинала?
– Еще когда Олег Кузнецов возглавлял сборную этого возраста, я ездил с командой на турнир в Южную Корею. Это уже тогда был сильный соперник. Они быстры, организованы, цепкие, физически выносливые. Оппонент произвел на меня впечатление. Поэтому, однозначно, подопечным Дмитрия Михайленко будет непросто добиться положительного результата.

– Панама и Парагвай – это проходимые для нас оппоненты?
– Мне трудно дать оценку этим противникам, поскольку не видел их в деле. Но если исходить из имен сборных, то в Парагвае знают, что такое футбол. Много игроков этой сборной выступает в Европе, поэтому с этим соперником будет тоже сложно. А вот команду Панамы я бы назвал темной лошадкой.

– Какие у вас ожидания от предстоящего турнира в исполнении сборной Украины?
– В начале разговора мы говорили, что уже сам выход на этот турнир, есть хороший результат. Но аппетит, как говорится, приходит во время еды. Поэтому давайте будем последовательны. Мы все ждем выхода «сине-желтых» из группы, а дальше будем анализировать.

По теме:
Где смотреть онлайн матч молодежного ЧМ Южная Корея U-20 – Украина U-20
Южная Корея U-20 – Украина U-20. Старт ЧМ. Смотреть онлайн LIVE
ФЕЩУК: «Зачем вызывать его в сборную, если он отказывается играть?»
Юрий Мороз Дмитрий Михайленко чемпионат мира по футболу U-20 сборная Украины по футболу U-20 сборная Южной Кореи по футболу U-20 ФИФА УЕФА Александр Петраков статьи эксклюзив Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Александр АЛИЕВ: «Я сам себя уничтожил. А ведь мне Суркис говорил...»
Футбол | 26 сентября 2025, 19:55 2
Александр АЛИЕВ: «Я сам себя уничтожил. А ведь мне Суркис говорил...»
Александр АЛИЕВ: «Я сам себя уничтожил. А ведь мне Суркис говорил...»

Экс-игрок сборной Украины согласен с тем, что не реализовал себя

Атлетико – Реал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Футбол | 27 сентября 2025, 09:22 0
Атлетико – Реал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Атлетико – Реал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 27 сентября и начнется в 17:15 по Киеву

Ястремская покинула супертурнир в Пекине, проиграв стартовый матч испанке
Теннис | 27.09.2025, 07:47
Ястремская покинула супертурнир в Пекине, проиграв стартовый матч испанке
Ястремская покинула супертурнир в Пекине, проиграв стартовый матч испанке
Опубликованы баллы Дембеле и Ямаля на церемонии Золотого мяча. Какой отрыв?
Футбол | 26.09.2025, 20:27
Опубликованы баллы Дембеле и Ямаля на церемонии Золотого мяча. Какой отрыв?
Опубликованы баллы Дембеле и Ямаля на церемонии Золотого мяча. Какой отрыв?
Кличко принял важное решение. Его соперник – легенда бокса из Казахстана
Бокс | 27.09.2025, 07:58
Кличко принял важное решение. Его соперник – легенда бокса из Казахстана
Кличко принял важное решение. Его соперник – легенда бокса из Казахстана
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Тренер сборной Украины о бойкоте матча: «Мы не имели права с ними играть»
Тренер сборной Украины о бойкоте матча: «Мы не имели права с ними играть»
25.09.2025, 17:24 4
Футбол
Динамо и Шахтер сыграют между собой. Жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины
Динамо и Шахтер сыграют между собой. Жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины
26.09.2025, 13:18 148
Футбол
Джозеф ПАРКЕР: «Не могу сказать, что Усик меня боится. Причина в другом»
Джозеф ПАРКЕР: «Не могу сказать, что Усик меня боится. Причина в другом»
26.09.2025, 00:01 9
Бокс
Джозеф ПАРКЕР: «Знаете, почему Усик продолжает побеждать всех и в 38 лет?»
Джозеф ПАРКЕР: «Знаете, почему Усик продолжает побеждать всех и в 38 лет?»
27.09.2025, 04:26 1
Бокс
Звезда Реала сказал Лунину, чтобы тот ушел из мадридского клуба
Звезда Реала сказал Лунину, чтобы тот ушел из мадридского клуба
25.09.2025, 08:19 14
Футбол
Под тайной и мраком. Где 2,5 млрд от продажи Челси, обещанных Украине
Под тайной и мраком. Где 2,5 млрд от продажи Челси, обещанных Украине
26.09.2025, 07:26 19
Футбол
Забарный получил отличные новости в ПСЖ. Его ждет Барселона
Забарный получил отличные новости в ПСЖ. Его ждет Барселона
26.09.2025, 12:59 14
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем