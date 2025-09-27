Главный тренер академии Динамо ждет фурора от Украины на ЧМ

Сегодня, 27 сентября юношеская сборная Украины U-20 матчем против команды Южной Кореи возьмет старт на чемпионате мира, который пройдет в Чили. Отметим, что еще двумя соперниками «сине-желтых» на этих соревнованиях станут сборные Панамы и Парагвая.

О перспективах команды Дмитрия Михайленко эксклюзивно сайту Sport.ua рассказал главный тренер академии «Динамо», который также имеет опыт работы с юношескими сборными Украины Юрий Мороз.

– Юрий Леонтьевич, сборная Украины выступит на чемпионате мира U-20. В нынешней ситуации это уже успех?

– Безусловно. Если взять все слагаемые того, в каких условиях мы живем и работаем, любое значимое событие, добытое нашими спортсменами можно приравнять к высокому достижению.

– В 2019 году мы стали чемпионами мира. Спрашиваю вас, как специалиста по юношескому и молодежному футболу: почему на взрослом уровне мы не можем хотя бы приблизиться к этим результатам?

– Сложно сказать. Над решением этого вопроса бьются многие наши специалисты, но ответа не могут найти. Может, такие победы кружат голову отечественным футболистам, считая, что все в этой жизни достигнуто. Возможно, это связано с менталитетом. Многие игроки забывают, что и дальше нужно прогрессировать, работать над собой.

– Чего душой кривить, команда не представлена в сильнейшем составе. Это проблема?

– На мой взгляд, ФИФА и УЕФА должны между собой решить этот вопрос, чтобы этот турнир входил в даты проведения соревнований под эгидой этих организаций. Это ведь только добавит интереса соревнованиям. А так получается, что команды пребывают не совсем в равных условиях. Кто-то может вызвать в этот период всех своих лучших исполнителей, а кто-то – нет. А так, получается, что у клубов есть свои задачи и они неохотно отпускают основных футболистов в сборную U-20.

Тем не менее, те игроки, которые в распоряжении главного тренера обязаны отдать все силы за свою страну, за свой флаг, за людей, которые сейчас отстаивают независимость Украины. Поэтому хочется надеяться, что «сине-желтые» нас приятно удивят и совершат фурор на турнире, как это была в 2019 году при Александре Петракове.

– Первый матч наша команда сыграет сегодня против Южной Кореи. Этот соперник может быть фаворит нашей группы, учитывая, что в последних двух розыгрышах эта азиатская сборная добиралась как минимум до полуфинала?

– Еще когда Олег Кузнецов возглавлял сборную этого возраста, я ездил с командой на турнир в Южную Корею. Это уже тогда был сильный соперник. Они быстры, организованы, цепкие, физически выносливые. Оппонент произвел на меня впечатление. Поэтому, однозначно, подопечным Дмитрия Михайленко будет непросто добиться положительного результата.

– Панама и Парагвай – это проходимые для нас оппоненты?

– Мне трудно дать оценку этим противникам, поскольку не видел их в деле. Но если исходить из имен сборных, то в Парагвае знают, что такое футбол. Много игроков этой сборной выступает в Европе, поэтому с этим соперником будет тоже сложно. А вот команду Панамы я бы назвал темной лошадкой.

– Какие у вас ожидания от предстоящего турнира в исполнении сборной Украины?

– В начале разговора мы говорили, что уже сам выход на этот турнир, есть хороший результат. Но аппетит, как говорится, приходит во время еды. Поэтому давайте будем последовательны. Мы все ждем выхода «сине-желтых» из группы, а дальше будем анализировать.