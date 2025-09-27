Жоэль МАЙЯ: «Меня приятно удивила инфраструктура клуба»
Эквадорский футболист ответил на вопросы клубной пресс-службы «Кривбасса»
Эквадорский атакующий полузащитник «Кривбасса» Жоэль Майя дал интервью клубной пресс-службе:
– Жоэль, приветствуем тебя в клубе. Какими были твои первые эмоции после ого как узнал, что присоединишься к нашей команде?
– Я был очень счастлив и одновременно взволнован. Это была моя детства мечта – играть в европейской команде, потому я очень рад тому, что попал в такой большой клуб как «Кривбасс»
– Что ты знал о «Кривбассе» и чемпионате до того, как принял решение (прим. – перейти в «Кривбасс»)?
– Все происходило через моего агента. Как только он сказал о том, что есть предложение, я начал искать информацию про клуб и следить за командой После этого принять решение было легко.
– Почему ты выбрал номер «28»?
– В Эквадоре этот номер имеет для меня особо значение, потому я выбрал именно его.
– Что тебе больше всего удивило после приезда в Кривой Рог?
– Меня приятно удивила инфраструктура клуба и сам проект. У клуба большое будущее. Что касается украинских блюд, то мне очень понравился украинский борщ
– Опиши себя тремя словами как футболиста и как человека.
– Скромный, быстрый, забивной.
– Какие твои цели на этот сезон в «Кривбассе»?
– Закрепиться в основном составе команды и достичь самых высоких результатов.
– Что бы ты сказал болельщикам?
– Болейте за «Кривбасс» и всегда поддерживайте команду. Я приехал сюда, что бы помочь команде добить всех целей. «Кривбасс» – это мы.
