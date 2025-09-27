Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Жоэль МАЙЯ: «Меня приятно удивила инфраструктура клуба»
Украина. Премьер лига
27 сентября 2025, 21:06 |
417
0

Жоэль МАЙЯ: «Меня приятно удивила инфраструктура клуба»

Эквадорский футболист ответил на вопросы клубной пресс-службы «Кривбасса»

27 сентября 2025, 21:06 |
417
0
Жоэль МАЙЯ: «Меня приятно удивила инфраструктура клуба»
ФК Кривбасс. Жоэль Майя

Эквадорский атакующий полузащитник «Кривбасса» Жоэль Майя дал интервью клубной пресс-службе:

– Жоэль, приветствуем тебя в клубе. Какими были твои первые эмоции после ого как узнал, что присоединишься к нашей команде?

– Я был очень счастлив и одновременно взволнован. Это была моя детства мечта – играть в европейской команде, потому я очень рад тому, что попал в такой большой клуб как «Кривбасс»

– Что ты знал о «Кривбассе» и чемпионате до того, как принял решение (прим. – перейти в «Кривбасс»)?

– Все происходило через моего агента. Как только он сказал о том, что есть предложение, я начал искать информацию про клуб и следить за командой После этого принять решение было легко.

– Почему ты выбрал номер «28»?

– В Эквадоре этот номер имеет для меня особо значение, потому я выбрал именно его.

– Что тебе больше всего удивило после приезда в Кривой Рог?

– Меня приятно удивила инфраструктура клуба и сам проект. У клуба большое будущее. Что касается украинских блюд, то мне очень понравился украинский борщ

– Опиши себя тремя словами как футболиста и как человека.

– Скромный, быстрый, забивной.

– Какие твои цели на этот сезон в «Кривбассе»?

– Закрепиться в основном составе команды и достичь самых высоких результатов.

– Что бы ты сказал болельщикам?

– Болейте за «Кривбасс» и всегда поддерживайте команду. Я приехал сюда, что бы помочь команде добить всех целей. «Кривбасс» – это мы.

По теме:
ЛУПАШКО – о безумном матче с Динамо: «Против Шахтера нам было труднее»
Металлист 1925 – Колос. Текстовая трансляция матча
Анатолий БЕССМЕРТНЫЙ: «Не реализуем моменты и от этого страдаем»
Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
