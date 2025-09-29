Англия29 сентября 2025, 19:02 | Обновлено 29 сентября 2025, 19:03
1138
0
Прогнозы на 6-й тур АПЛ 2025/26
С 27 по 29 сентября в чемпионате Англии состоятся поединки шестого тура
29 сентября 2025, 19:02 | Обновлено 29 сентября 2025, 19:03
1138
0
🏆 С 27 по 29 сентября состоятся матчи шестого тура АПЛ 2025/26.
⚽️ Sport.ua предлагаем вашему вниманию расписание и прогнозы на ближайший тур чемпионата Англии!
Расписание и прогнозы на 6-й тур АПЛ 2025/26:
- 27.09. 14:30 Брентфорд – Манчестер Юнайтед [3:1]
- 27.09. 17:00 Челси – Брайтон [1:3]
- 27.09. 17:00 Кристал Пэлас – Ливерпуль [2:1]
- 27.09. 17:00 Лидс – Борнмут [2:2]
- 27.09. 17:00 Манчестер Сити – Бернли [5:1]
- 27.09. 19:30 Ноттингем Форест – Сандерленд [0:1]
- 27.09. 22:00 Тоттенхэм – Вулверхэмптон [1:1]
- 28.09. 16:00 Астон Вилла – Фулхэм [3:1]
- 28.09. 18:30 Ньюкасл – Арсенал [1:2]
- 29.09. 22:00 Эвертон – Вест Хэм
Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ
Таблица АПЛ 2025/26
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Ливерпуль
|6
|5
|0
|1
|12 - 7
|04.10.25 19:30 Челси - Ливерпуль27.09.25 Кристал Пэлас 2:1 Ливерпуль20.09.25 Ливерпуль 2:1 Эвертон14.09.25 Бёрнли 0:1 Ливерпуль31.08.25 Ливерпуль 1:0 Арсенал25.08.25 Ньюкасл 2:3 Ливерпуль
|15
|2
|Арсенал
|6
|4
|1
|1
|12 - 3
|04.10.25 17:00 Арсенал - Вест Хэм28.09.25 Ньюкасл 1:2 Арсенал21.09.25 Арсенал 1:1 Манчестер Сити13.09.25 Арсенал 3:0 Ноттингем Форест31.08.25 Ливерпуль 1:0 Арсенал23.08.25 Арсенал 5:0 Лидс
|13
|3
|Кристал Пэлас
|6
|3
|3
|0
|8 - 3
|05.10.25 16:00 Эвертон - Кристал Пэлас27.09.25 Кристал Пэлас 2:1 Ливерпуль20.09.25 Вест Хэм 1:2 Кристал Пэлас13.09.25 Кристал Пэлас 0:0 Сандерленд31.08.25 Астон Вилла 0:3 Кристал Пэлас24.08.25 Кристал Пэлас 1:1 Ноттингем Форест
|12
|4
|Тоттенхэм
|6
|3
|2
|1
|11 - 4
|04.10.25 14:30 Лидс - Тоттенхэм27.09.25 Тоттенхэм 1:1 Вулверхэмптон20.09.25 Брайтон 2:2 Тоттенхэм13.09.25 Вест Хэм 0:3 Тоттенхэм30.08.25 Тоттенхэм 0:1 Борнмут23.08.25 Манчестер Сити 0:2 Тоттенхэм
|11
|5
|Сандерленд
|6
|3
|2
|1
|7 - 4
|04.10.25 17:00 Манчестер Юнайтед - Сандерленд27.09.25 Ноттингем Форест 0:1 Сандерленд21.09.25 Сандерленд 1:1 Астон Вилла13.09.25 Кристал Пэлас 0:0 Сандерленд30.08.25 Сандерленд 2:1 Брентфорд23.08.25 Бёрнли 2:0 Сандерленд
|11
|6
|Борнмут
|6
|3
|2
|1
|8 - 7
|03.10.25 22:00 Борнмут - Фулхэм27.09.25 Лидс 2:2 Борнмут21.09.25 Борнмут 0:0 Ньюкасл13.09.25 Борнмут 2:1 Брайтон30.08.25 Тоттенхэм 0:1 Борнмут23.08.25 Борнмут 1:0 Вулверхэмптон
|11
|7
|Манчестер Сити
|6
|3
|1
|2
|14 - 6
|05.10.25 18:30 Брентфорд - Манчестер Сити27.09.25 Манчестер Сити 5:1 Бёрнли21.09.25 Арсенал 1:1 Манчестер Сити14.09.25 Манчестер Сити 3:0 Манчестер Юнайтед31.08.25 Брайтон 2:1 Манчестер Сити23.08.25 Манчестер Сити 0:2 Тоттенхэм
|10
|8
|Челси
|6
|2
|2
|2
|11 - 8
|04.10.25 19:30 Челси - Ливерпуль27.09.25 Челси 1:3 Брайтон20.09.25 Манчестер Юнайтед 2:1 Челси13.09.25 Брентфорд 2:2 Челси30.08.25 Челси 2:0 Фулхэм22.08.25 Вест Хэм 1:5 Челси
|8
|9
|Брайтон
|6
|2
|2
|2
|9 - 9
|05.10.25 16:00 Вулверхэмптон - Брайтон27.09.25 Челси 1:3 Брайтон20.09.25 Брайтон 2:2 Тоттенхэм13.09.25 Борнмут 2:1 Брайтон31.08.25 Брайтон 2:1 Манчестер Сити24.08.25 Эвертон 2:0 Брайтон
|8
|10
|Фулхэм
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|03.10.25 22:00 Борнмут - Фулхэм28.09.25 Астон Вилла 3:1 Фулхэм20.09.25 Фулхэм 3:1 Брентфорд13.09.25 Фулхэм 1:0 Лидс30.08.25 Челси 2:0 Фулхэм24.08.25 Фулхэм 1:1 Манчестер Юнайтед
|8
|11
|Лидс
|6
|2
|2
|2
|6 - 9
|04.10.25 14:30 Лидс - Тоттенхэм27.09.25 Лидс 2:2 Борнмут20.09.25 Вулверхэмптон 1:3 Лидс13.09.25 Фулхэм 1:0 Лидс30.08.25 Лидс 0:0 Ньюкасл23.08.25 Арсенал 5:0 Лидс
|8
|12
|Эвертон
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|29.09.25 22:00 Эвертон - Вест Хэм20.09.25 Ливерпуль 2:1 Эвертон13.09.25 Эвертон 0:0 Астон Вилла30.08.25 Вулверхэмптон 2:3 Эвертон24.08.25 Эвертон 2:0 Брайтон18.08.25 Лидс 1:0 Эвертон
|7
|13
|Брентфорд
|6
|2
|1
|3
|9 - 11
|05.10.25 18:30 Брентфорд - Манчестер Сити27.09.25 Брентфорд 3:1 Манчестер Юнайтед20.09.25 Фулхэм 3:1 Брентфорд13.09.25 Брентфорд 2:2 Челси30.08.25 Сандерленд 2:1 Брентфорд23.08.25 Брентфорд 1:0 Астон Вилла
|7
|14
|Манчестер Юнайтед
|6
|2
|1
|3
|7 - 11
|04.10.25 17:00 Манчестер Юнайтед - Сандерленд27.09.25 Брентфорд 3:1 Манчестер Юнайтед20.09.25 Манчестер Юнайтед 2:1 Челси14.09.25 Манчестер Сити 3:0 Манчестер Юнайтед30.08.25 Манчестер Юнайтед 3:2 Бёрнли24.08.25 Фулхэм 1:1 Манчестер Юнайтед
|7
|15
|Ньюкасл
|6
|1
|3
|2
|4 - 5
|05.10.25 16:00 Ньюкасл - Ноттингем Форест28.09.25 Ньюкасл 1:2 Арсенал21.09.25 Борнмут 0:0 Ньюкасл13.09.25 Ньюкасл 1:0 Вулверхэмптон30.08.25 Лидс 0:0 Ньюкасл25.08.25 Ньюкасл 2:3 Ливерпуль
|6
|16
|Астон Вилла
|6
|1
|3
|2
|4 - 6
|05.10.25 16:00 Астон Вилла - Бёрнли28.09.25 Астон Вилла 3:1 Фулхэм21.09.25 Сандерленд 1:1 Астон Вилла13.09.25 Эвертон 0:0 Астон Вилла31.08.25 Астон Вилла 0:3 Кристал Пэлас23.08.25 Брентфорд 1:0 Астон Вилла
|6
|17
|Ноттингем Форест
|6
|1
|2
|3
|5 - 10
|05.10.25 16:00 Ньюкасл - Ноттингем Форест27.09.25 Ноттингем Форест 0:1 Сандерленд20.09.25 Бёрнли 1:1 Ноттингем Форест13.09.25 Арсенал 3:0 Ноттингем Форест31.08.25 Ноттингем Форест 0:3 Вест Хэм24.08.25 Кристал Пэлас 1:1 Ноттингем Форест
|5
|18
|Бёрнли
|6
|1
|1
|4
|6 - 13
|05.10.25 16:00 Астон Вилла - Бёрнли27.09.25 Манчестер Сити 5:1 Бёрнли20.09.25 Бёрнли 1:1 Ноттингем Форест14.09.25 Бёрнли 0:1 Ливерпуль30.08.25 Манчестер Юнайтед 3:2 Бёрнли23.08.25 Бёрнли 2:0 Сандерленд
|4
|19
|Вест Хэм
|5
|1
|0
|4
|5 - 13
|29.09.25 22:00 Эвертон - Вест Хэм20.09.25 Вест Хэм 1:2 Кристал Пэлас13.09.25 Вест Хэм 0:3 Тоттенхэм31.08.25 Ноттингем Форест 0:3 Вест Хэм22.08.25 Вест Хэм 1:5 Челси16.08.25 Сандерленд 3:0 Вест Хэм
|3
|20
|Вулверхэмптон
|6
|0
|1
|5
|4 - 13
|05.10.25 16:00 Вулверхэмптон - Брайтон27.09.25 Тоттенхэм 1:1 Вулверхэмптон20.09.25 Вулверхэмптон 1:3 Лидс13.09.25 Ньюкасл 1:0 Вулверхэмптон30.08.25 Вулверхэмптон 2:3 Эвертон23.08.25 Борнмут 1:0 Вулверхэмптон
|1
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 29 сентября 2025, 07:08 24
Сергей Станиславович согласился возглавить греческий «Панатинаикос»
Теннис | 29 сентября 2025, 13:23 6
Джессика Пегула совершила камбек в матче с Эммой Радукану, добыв победу в трех сетах
Футбол | 29.09.2025, 09:49
Футбол | 29.09.2025, 20:01
Теннис | 29.09.2025, 09:17
Комментарии 0
Популярные новости
29.09.2025, 08:18 8
29.09.2025, 05:55 3
28.09.2025, 03:59 2
27.09.2025, 22:41 9
28.09.2025, 07:11 1
28.09.2025, 16:19 19
28.09.2025, 00:58 17
27.09.2025, 19:59 222