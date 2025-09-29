Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Прогнозы на 6-й тур АПЛ 2025/26
Англия
29 сентября 2025, 19:02 | Обновлено 29 сентября 2025, 19:03
1138
0

Прогнозы на 6-й тур АПЛ 2025/26

С 27 по 29 сентября в чемпионате Англии состоятся поединки шестого тура

29 сентября 2025, 19:02 | Обновлено 29 сентября 2025, 19:03
1138
0
Прогнозы на 6-й тур АПЛ 2025/26
Getty Images/Global Images Ukraine

🏆 С 27 по 29 сентября состоятся матчи шестого тура АПЛ 2025/26.

⚽️ Sport.ua предлагаем вашему вниманию расписание и прогнозы на ближайший тур чемпионата Англии!

Расписание и прогнозы на 6-й тур АПЛ 2025/26:

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Таблица АПЛ 2025/26

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Ливерпуль 6 5 0 1 12 - 7 04.10.25 19:30 Челси - Ливерпуль27.09.25 Кристал Пэлас 2:1 Ливерпуль20.09.25 Ливерпуль 2:1 Эвертон14.09.25 Бёрнли 0:1 Ливерпуль31.08.25 Ливерпуль 1:0 Арсенал25.08.25 Ньюкасл 2:3 Ливерпуль 15
2 Арсенал 6 4 1 1 12 - 3 04.10.25 17:00 Арсенал - Вест Хэм28.09.25 Ньюкасл 1:2 Арсенал21.09.25 Арсенал 1:1 Манчестер Сити13.09.25 Арсенал 3:0 Ноттингем Форест31.08.25 Ливерпуль 1:0 Арсенал23.08.25 Арсенал 5:0 Лидс 13
3 Кристал Пэлас 6 3 3 0 8 - 3 05.10.25 16:00 Эвертон - Кристал Пэлас27.09.25 Кристал Пэлас 2:1 Ливерпуль20.09.25 Вест Хэм 1:2 Кристал Пэлас13.09.25 Кристал Пэлас 0:0 Сандерленд31.08.25 Астон Вилла 0:3 Кристал Пэлас24.08.25 Кристал Пэлас 1:1 Ноттингем Форест 12
4 Тоттенхэм 6 3 2 1 11 - 4 04.10.25 14:30 Лидс - Тоттенхэм27.09.25 Тоттенхэм 1:1 Вулверхэмптон20.09.25 Брайтон 2:2 Тоттенхэм13.09.25 Вест Хэм 0:3 Тоттенхэм30.08.25 Тоттенхэм 0:1 Борнмут23.08.25 Манчестер Сити 0:2 Тоттенхэм 11
5 Сандерленд 6 3 2 1 7 - 4 04.10.25 17:00 Манчестер Юнайтед - Сандерленд27.09.25 Ноттингем Форест 0:1 Сандерленд21.09.25 Сандерленд 1:1 Астон Вилла13.09.25 Кристал Пэлас 0:0 Сандерленд30.08.25 Сандерленд 2:1 Брентфорд23.08.25 Бёрнли 2:0 Сандерленд 11
6 Борнмут 6 3 2 1 8 - 7 03.10.25 22:00 Борнмут - Фулхэм27.09.25 Лидс 2:2 Борнмут21.09.25 Борнмут 0:0 Ньюкасл13.09.25 Борнмут 2:1 Брайтон30.08.25 Тоттенхэм 0:1 Борнмут23.08.25 Борнмут 1:0 Вулверхэмптон 11
7 Манчестер Сити 6 3 1 2 14 - 6 05.10.25 18:30 Брентфорд - Манчестер Сити27.09.25 Манчестер Сити 5:1 Бёрнли21.09.25 Арсенал 1:1 Манчестер Сити14.09.25 Манчестер Сити 3:0 Манчестер Юнайтед31.08.25 Брайтон 2:1 Манчестер Сити23.08.25 Манчестер Сити 0:2 Тоттенхэм 10
8 Челси 6 2 2 2 11 - 8 04.10.25 19:30 Челси - Ливерпуль27.09.25 Челси 1:3 Брайтон20.09.25 Манчестер Юнайтед 2:1 Челси13.09.25 Брентфорд 2:2 Челси30.08.25 Челси 2:0 Фулхэм22.08.25 Вест Хэм 1:5 Челси 8
9 Брайтон 6 2 2 2 9 - 9 05.10.25 16:00 Вулверхэмптон - Брайтон27.09.25 Челси 1:3 Брайтон20.09.25 Брайтон 2:2 Тоттенхэм13.09.25 Борнмут 2:1 Брайтон31.08.25 Брайтон 2:1 Манчестер Сити24.08.25 Эвертон 2:0 Брайтон 8
10 Фулхэм 6 2 2 2 7 - 8 03.10.25 22:00 Борнмут - Фулхэм28.09.25 Астон Вилла 3:1 Фулхэм20.09.25 Фулхэм 3:1 Брентфорд13.09.25 Фулхэм 1:0 Лидс30.08.25 Челси 2:0 Фулхэм24.08.25 Фулхэм 1:1 Манчестер Юнайтед 8
11 Лидс 6 2 2 2 6 - 9 04.10.25 14:30 Лидс - Тоттенхэм27.09.25 Лидс 2:2 Борнмут20.09.25 Вулверхэмптон 1:3 Лидс13.09.25 Фулхэм 1:0 Лидс30.08.25 Лидс 0:0 Ньюкасл23.08.25 Арсенал 5:0 Лидс 8
12 Эвертон 5 2 1 2 6 - 5 29.09.25 22:00 Эвертон - Вест Хэм20.09.25 Ливерпуль 2:1 Эвертон13.09.25 Эвертон 0:0 Астон Вилла30.08.25 Вулверхэмптон 2:3 Эвертон24.08.25 Эвертон 2:0 Брайтон18.08.25 Лидс 1:0 Эвертон 7
13 Брентфорд 6 2 1 3 9 - 11 05.10.25 18:30 Брентфорд - Манчестер Сити27.09.25 Брентфорд 3:1 Манчестер Юнайтед20.09.25 Фулхэм 3:1 Брентфорд13.09.25 Брентфорд 2:2 Челси30.08.25 Сандерленд 2:1 Брентфорд23.08.25 Брентфорд 1:0 Астон Вилла 7
14 Манчестер Юнайтед 6 2 1 3 7 - 11 04.10.25 17:00 Манчестер Юнайтед - Сандерленд27.09.25 Брентфорд 3:1 Манчестер Юнайтед20.09.25 Манчестер Юнайтед 2:1 Челси14.09.25 Манчестер Сити 3:0 Манчестер Юнайтед30.08.25 Манчестер Юнайтед 3:2 Бёрнли24.08.25 Фулхэм 1:1 Манчестер Юнайтед 7
15 Ньюкасл 6 1 3 2 4 - 5 05.10.25 16:00 Ньюкасл - Ноттингем Форест28.09.25 Ньюкасл 1:2 Арсенал21.09.25 Борнмут 0:0 Ньюкасл13.09.25 Ньюкасл 1:0 Вулверхэмптон30.08.25 Лидс 0:0 Ньюкасл25.08.25 Ньюкасл 2:3 Ливерпуль 6
16 Астон Вилла 6 1 3 2 4 - 6 05.10.25 16:00 Астон Вилла - Бёрнли28.09.25 Астон Вилла 3:1 Фулхэм21.09.25 Сандерленд 1:1 Астон Вилла13.09.25 Эвертон 0:0 Астон Вилла31.08.25 Астон Вилла 0:3 Кристал Пэлас23.08.25 Брентфорд 1:0 Астон Вилла 6
17 Ноттингем Форест 6 1 2 3 5 - 10 05.10.25 16:00 Ньюкасл - Ноттингем Форест27.09.25 Ноттингем Форест 0:1 Сандерленд20.09.25 Бёрнли 1:1 Ноттингем Форест13.09.25 Арсенал 3:0 Ноттингем Форест31.08.25 Ноттингем Форест 0:3 Вест Хэм24.08.25 Кристал Пэлас 1:1 Ноттингем Форест 5
18 Бёрнли 6 1 1 4 6 - 13 05.10.25 16:00 Астон Вилла - Бёрнли27.09.25 Манчестер Сити 5:1 Бёрнли20.09.25 Бёрнли 1:1 Ноттингем Форест14.09.25 Бёрнли 0:1 Ливерпуль30.08.25 Манчестер Юнайтед 3:2 Бёрнли23.08.25 Бёрнли 2:0 Сандерленд 4
19 Вест Хэм 5 1 0 4 5 - 13 29.09.25 22:00 Эвертон - Вест Хэм20.09.25 Вест Хэм 1:2 Кристал Пэлас13.09.25 Вест Хэм 0:3 Тоттенхэм31.08.25 Ноттингем Форест 0:3 Вест Хэм22.08.25 Вест Хэм 1:5 Челси16.08.25 Сандерленд 3:0 Вест Хэм 3
20 Вулверхэмптон 6 0 1 5 4 - 13 05.10.25 16:00 Вулверхэмптон - Брайтон27.09.25 Тоттенхэм 1:1 Вулверхэмптон20.09.25 Вулверхэмптон 1:3 Лидс13.09.25 Ньюкасл 1:0 Вулверхэмптон30.08.25 Вулверхэмптон 2:3 Эвертон23.08.25 Борнмут 1:0 Вулверхэмптон 1
Полная таблица

По теме:
Габриэл стал автором 10 000 гола в истории АПЛ, забитым со стандарта
Энцо МАРЕСКА: «Моуриньо? Это будет привилегия сыграть против легенды»
Арсенал забил 36 голов в АПЛ после розыгрышей угловых с сезона 2023/24
Сандерленд Ливерпуль Эвертон Манчестер Юнайтед Тоттенхэм Ньюкасл Фулхэм Астон Вилла Лидс прогнозы Кристал Пэлас Вулверхэмптон Бернли Ноттингем Форест Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Брентфорд Манчестер Сити Брайтон Английская Премьер-лига Борнмут Челси Вест Хэм
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(21)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

К Реброву уже в третий раз обратился известный клуб. На этот раз передумал
Футбол | 29 сентября 2025, 07:08 24
К Реброву уже в третий раз обратился известный клуб. На этот раз передумал
К Реброву уже в третий раз обратился известный клуб. На этот раз передумал

Сергей Станиславович согласился возглавить греческий «Панатинаикос»

Спасла 3 матчбола. Известна соперница Костюк в 1/8 финала турнира в Пекине
Теннис | 29 сентября 2025, 13:23 6
Спасла 3 матчбола. Известна соперница Костюк в 1/8 финала турнира в Пекине
Спасла 3 матчбола. Известна соперница Костюк в 1/8 финала турнира в Пекине

Джессика Пегула совершила камбек в матче с Эммой Радукану, добыв победу в трех сетах

Трансферная бомба. Реал достиг соглашения с обладателем Золотого мяча
Футбол | 29.09.2025, 09:49
Трансферная бомба. Реал достиг соглашения с обладателем Золотого мяча
Трансферная бомба. Реал достиг соглашения с обладателем Золотого мяча
Бафана не Бафана. Лидер группы квалификации ЧМ-2026 получил техпоражение
Футбол | 29.09.2025, 20:01
Бафана не Бафана. Лидер группы квалификации ЧМ-2026 получил техпоражение
Бафана не Бафана. Лидер группы квалификации ЧМ-2026 получил техпоражение
Костюк вышла в 1/8 финала супертурнира в Пекине, переиграв нейтралку
Теннис | 29.09.2025, 09:17
Костюк вышла в 1/8 финала супертурнира в Пекине, переиграв нейтралку
Костюк вышла в 1/8 финала супертурнира в Пекине, переиграв нейтралку
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Реал решил прекратить отношения с суперзвездой после позора от Атлетико
Реал решил прекратить отношения с суперзвездой после позора от Атлетико
29.09.2025, 08:18 8
Футбол
Месси отказался оставаться в Интер Майами и нашел последний клуб в карьере
Месси отказался оставаться в Интер Майами и нашел последний клуб в карьере
29.09.2025, 05:55 3
Футбол
«Понятно, почему за него дали такие деньги». Реакция фанов на гол Забарного
«Понятно, почему за него дали такие деньги». Реакция фанов на гол Забарного
28.09.2025, 03:59 2
Футбол
ВИДЕО. Первый мяч во Франции! Забарный забил гол за ПСЖ в матче с Осером
ВИДЕО. Первый мяч во Франции! Забарный забил гол за ПСЖ в матче с Осером
27.09.2025, 22:41 9
Футбол
Энрике оценил игру Забарного в матче ПСЖ – Осер, в котором Илья забил гол
Энрике оценил игру Забарного в матче ПСЖ – Осер, в котором Илья забил гол
28.09.2025, 07:11 1
Футбол
ВИДЕО. Довбик поразил ворота Вероны, впервые забив за Рому при Гасперини
ВИДЕО. Довбик поразил ворота Вероны, впервые забив за Рому при Гасперини
28.09.2025, 16:19 19
Футбол
Удачный старт на ЧМ. Сборная Украины U-20 обыграла Южную Корею
Удачный старт на ЧМ. Сборная Украины U-20 обыграла Южную Корею
28.09.2025, 00:58 17
Футбол
Очередное безумие во Львове. Динамо упустило победу над Карпатами
Очередное безумие во Львове. Динамо упустило победу над Карпатами
27.09.2025, 19:59 222
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем