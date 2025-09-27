Трубин установил клубный рекорд Бенфики, оформив аж 8 сейвов за один матч

Анатолий Трубин установил интересное достижение в матче чемпионата Португалии.

В поединке 7-го тура португальского первенства Бенфика дома победила Жил Висенте со счетом 2:1.

В активе украинского голкипера 8 сейвов за игру. Столько не совершил ни один вратарь орлов в чемпионате Португалии за последние 7 лет.

Также отметим, что впервые за 7 лет Бенфика не подала ни одного углового в национальном чемпионате.

Число 7 стало действительно знаковым в этой встрече. Благодаря этой победе лиссабонский гранд продлил свою победную серию против Жил Висенте до семи матчей, которая является теперь самой длинной в противостоянии этих команд.

После этого поединка орлы поднялись на второе место в турнирной таблице, имея в своем активе 17 набранных очков.