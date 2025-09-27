Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Трубин установил клубный рекорд Бенфики, оформив аж 8 сейвов за один матч
Португалия
27 сентября 2025, 09:52
Анатолий сыграл ключевую роль в победе орлов над Жил Висенте со счетом 2:1

Instagram. Анатолий Трубин

Анатолий Трубин установил интересное достижение в матче чемпионата Португалии.

В поединке 7-го тура португальского первенства Бенфика дома победила Жил Висенте со счетом 2:1.

В активе украинского голкипера 8 сейвов за игру. Столько не совершил ни один вратарь орлов в чемпионате Португалии за последние 7 лет.

Также отметим, что впервые за 7 лет Бенфика не подала ни одного углового в национальном чемпионате.

Число 7 стало действительно знаковым в этой встрече. Благодаря этой победе лиссабонский гранд продлил свою победную серию против Жил Висенте до семи матчей, которая является теперь самой длинной в противостоянии этих команд.

После этого поединка орлы поднялись на второе место в турнирной таблице, имея в своем активе 17 набранных очков.

По теме:
Определены оценки Трубина и Судакова за победный матч Бенфики с Жил Висенте
Бенфика – Жил Висенте – 2:1. Сыграли Трубин и Судаков. Видео голов и обзор
Непростые три очка. Бенфика с Трубиным и Судаковым приблизилась к Порту
Анатолий Трубин статистика рекорд Бенфика Жил Висенте чемпионат Португалии по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
