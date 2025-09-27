Определены оценки Трубина и Судакова за победный матч Бенфики с Жил Висенте
Два гола Вангелиса Павлидиса принесли орлам три очка в игре чемпионата
В 7-м туре чемпионата Португалии «Бенфика» дома обыграла «Жил Висенте» со счетом 2:1.
Два гола Вангелиса Павлидиса принесли орлам три очка. Он стал лучшим игроком матча (8.4 от WhoScored, 9.2 от SofaScore).
Украинский вратарь Анатолий Трубин провел весь матч за «Бенфику» и получил высокие оценки (7,6 от WhoScored, 8.3 от SofaScore).
Полузащитник Георгий Судаков отыграл 80 минут и был заменен. Ему выставлены средние отметки (6,7 от WhoScored, 6.8 от SofaScore).
Чемпионат Португалии
7-й тур, 26 сентября 2025
Бенфика – Жил Висенте – 2:1
Голы: Вангелис Павлидис, 18, 26 (пен) – Луиш Эштевеш, 11
Оценки за матч от Whoscored
Оценки за матч от SofaScore
