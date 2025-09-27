Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ФОТО. Шахтер провел тренировку, готовясь к матчу УПЛ во Львове с Зарей
Украина. Премьер лига
27 сентября 2025, 05:40 | Обновлено 27 сентября 2025, 05:51
154
0

ФОТО. Шахтер провел тренировку, готовясь к матчу УПЛ во Львове с Зарей

Горняки ведут подготовку к поединку 7-го тура Украинской Премьер-лиги

ФК Шахтер

В 6-м туре УПЛ «Шахтер» примет луганскую «Зарю». Игра состоится 22 сентября в 18:00 во Львове на «Арене Львов».

«Шахтер» входит в тройку лидеров УПЛ, набрав в 5 матчах 11 очков (разница мячей: 9–4). В предыдущем туре команда Арды Турана сыграла вничью с «Металлистом 1925» (1:1) после гола, который харьковчане забили на последних минутах с нарушением правил. Также на этой неделе «горняки» стартовали в Кубке Украины: в ранге действующего обладателя трофея «оранжево-черные» в 1/16 финала одержали минимальную победу над «Полесьем» (Ставки). Отметим, что в кубковом матче за донецкий клуб дебютировали новички команды – полузащитник Исаки и нападающий Лука Мейреллиш, который сразу же отметился своим первым забитым мячом. При этом самыми результативными игроками «Шахтера» в этом сезоне остаются Кауан Элиас (5 голов) и Алиссон (4 гола и 6 ассистов).

«Заря» начала сезон под руководством нового, но хорошо знакомого тренера – Виктора Скрипника, с которым команда ранее дважды завоевывала бронзовые медали чемпионата и становилась финалистом Кубка. На старте УПЛ-2025/26 луганцы показали весь спектр результатов: ничья с ЛНЗ (0:0), победы над «Кудриевкой» (2:1) и «Полтавой» (4:1), поражения от «Кривбасса» (2:3) и «Колоса» (1:3). Таким образом, перед этим туром «Заря» имела 7 очков (разница мячей: 9–8) и занимала 7-е место в турнирной таблице. Также подопечные Скрипника завершили выступления в Кубке Украины, уступив в 1/32 финала «Черноморцу» (1:2). Самым результативным игроком луганской команды в текущем сезоне является Филипп Будковский (5 голов).

«Шахтер» и «Заря» провели между собой 53 матча в чемпионате Украины: «горняки» имеют 41 победу, 5 встреч завершились вничью, в 7 играх сильнее были луганцы. Общая разница мячей: 127–38 в пользу «оранжево-черных».

9 мая 2025 года команды провели матч УПЛ в Киеве. «Горняки» начали игру активнее, но на 17-й минуте остались в меньшинстве. Остаток встречи прошел в равной борьбе, но без голов. Ничья – 0:0.

На матче «Шахтер» – «Заря» будет работать бригада арбитров во главе с Виталием Романовым. Ассистенты – Александр Корнийко и Марина Стрелецкая. Арбитр VAR – Андрей Коваленко.

