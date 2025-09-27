Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Андерлехт продолжает гонку за лидером в чемпионате Бельгии
Чемпионат Бельгии
Ауд-Хеверле
26.09.2025 21:45 – FT 1 : 1
Андерлехт
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Бельгия
27 сентября 2025, 05:23 | Обновлено 27 сентября 2025, 05:43
48
0

Андерлехт продолжает гонку за лидером в чемпионате Бельгии

Левен и Андерлехт разошлись миром со счетом 1:1

27 сентября 2025, 05:23 | Обновлено 27 сентября 2025, 05:43
48
0
Андерлехт продолжает гонку за лидером в чемпионате Бельгии
Getty Images/Global Images Ukraine

В 9-м туре бельгийской Лиги Жупиле Левен и Андерлехт сыграли вничью со счетом 1:1 .

Гости вышли вперед на 55-й минуте после гола Луиса Васкеса. Левен отыгрался на 80-й минуте благодаря точному удару Юссеф Мазиза, установив окончательный счет встречи (1:1).

Лидирует Сен-Жилуаз (20 очков). Далее идут Андерлехт (15), Брюгге, Сент-Трюйден (по 14).

Лига Жупиле. 9-й тур, 26 сентября 2025

Левен – Андерлехт – 1:1

Голы: Васкес, 55 – Мазиз, 80

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Юнион Сент-Жилуаз 8 6 2 0 17 - 4 27.09.25 21:45 Юнион Сент-Жилуаз - Вестерло21.09.25 Генк 1:2 Юнион Сент-Жилуаз13.09.25 Дендер 0:1 Юнион Сент-Жилуаз31.08.25 Юнион Сент-Жилуаз 2:0 Андерлехт24.08.25 Ла Лувьер 0:0 Юнион Сент-Жилуаз16.08.25 Юнион Сент-Жилуаз 3:0 Стандард 20
2 Андерлехт 9 4 3 2 14 - 9 05.10.25 14:30 Андерлехт - Стандард26.09.25 Ауд-Хеверле 1:1 Андерлехт23.09.25 Андерлехт 1:0 Гент20.09.25 Андерлехт 0:0 Антверпен14.09.25 Андерлехт 1:1 Генк31.08.25 Юнион Сент-Жилуаз 2:0 Андерлехт 15
3 Брюгге 8 4 2 2 14 - 10 27.09.25 19:15 Стандард - Брюгге24.09.25 Брюгге 5:5 Вестерло21.09.25 Брюгге 2:0 Сент-Трюйден13.09.25 Ла Лувьер 1:0 Брюгге31.08.25 Гент 1:1 Брюгге16.08.25 Зюлте-Варегем 0:1 Брюгге 14
4 Сент-Трюйден 8 4 2 2 11 - 9 28.09.25 14:30 Сент-Трюйден - Генк21.09.25 Брюгге 2:0 Сент-Трюйден14.09.25 Сент-Трюйден 0:3 Вестерло29.08.25 Серкль Брюгге 1:1 Сент-Трюйден23.08.25 Зюлте-Варегем 0:2 Сент-Трюйден17.08.25 Сент-Трюйден 2:1 Ла Лувьер 14
5 Мехелен 8 3 4 1 10 - 8 28.09.25 19:30 Шарлеруа - Мехелен21.09.25 Мехелен 0:0 Серкль Брюгге12.09.25 Стандард 1:1 Мехелен30.08.25 Мехелен 3:2 Ла Лувьер24.08.25 Антверпен 2:1 Мехелен16.08.25 Мехелен 1:1 Гент 13
6 Шарлеруа 8 3 3 2 12 - 10 28.09.25 19:30 Шарлеруа - Мехелен20.09.25 Шарлеруа 1:2 Зюлте-Варегем17.09.25 Генк 0:1 Шарлеруа14.09.25 Серкль Брюгге 2:3 Шарлеруа30.08.25 Шарлеруа 3:1 Дендер17.08.25 Шарлеруа 1:1 Антверпен 12
7 Гент 8 3 2 3 11 - 10 28.09.25 17:00 Серкль Брюгге - Гент23.09.25 Андерлехт 1:0 Гент19.09.25 Гент 3:0 Дендер14.09.25 Антверпен 1:2 Гент31.08.25 Гент 1:1 Брюгге16.08.25 Мехелен 1:1 Гент 11
8 Стандард 8 3 2 3 8 - 10 27.09.25 19:15 Стандард - Брюгге21.09.25 Вестерло 0:2 Стандард12.09.25 Стандард 1:1 Мехелен31.08.25 Ауд-Хеверле 1:0 Стандард23.08.25 Стандард 0:3 Серкль Брюгге16.08.25 Юнион Сент-Жилуаз 3:0 Стандард 11
9 Вестерло 8 3 1 4 16 - 18 27.09.25 21:45 Юнион Сент-Жилуаз - Вестерло24.09.25 Брюгге 5:5 Вестерло21.09.25 Вестерло 0:2 Стандард14.09.25 Сент-Трюйден 0:3 Вестерло30.08.25 Вестерло 2:0 Антверпен17.08.25 Серкль Брюгге 4:1 Вестерло 10
10 Зюлте-Варегем 8 3 1 4 11 - 13 27.09.25 17:00 Зюлте-Варегем - Антверпен20.09.25 Шарлеруа 1:2 Зюлте-Варегем13.09.25 Зюлте-Варегем 2:0 Ауд-Хеверле31.08.25 Генк 3:2 Зюлте-Варегем23.08.25 Зюлте-Варегем 0:2 Сент-Трюйден16.08.25 Зюлте-Варегем 0:1 Брюгге 10
11 Ла Лувьер 8 3 1 4 7 - 9 28.09.25 20:15 Дендер - Ла Лувьер20.09.25 Ауд-Хеверле 1:2 Ла Лувьер13.09.25 Ла Лувьер 1:0 Брюгге30.08.25 Мехелен 3:2 Ла Лувьер24.08.25 Ла Лувьер 0:0 Юнион Сент-Жилуаз17.08.25 Сент-Трюйден 2:1 Ла Лувьер 10
12 Антверпен 8 2 4 2 9 - 9 27.09.25 17:00 Зюлте-Варегем - Антверпен20.09.25 Андерлехт 0:0 Антверпен14.09.25 Антверпен 1:2 Гент30.08.25 Вестерло 2:0 Антверпен24.08.25 Антверпен 2:1 Мехелен17.08.25 Шарлеруа 1:1 Антверпен 10
13 Серкль Брюгге 8 2 3 3 10 - 9 28.09.25 17:00 Серкль Брюгге - Гент21.09.25 Мехелен 0:0 Серкль Брюгге14.09.25 Серкль Брюгге 2:3 Шарлеруа29.08.25 Серкль Брюгге 1:1 Сент-Трюйден23.08.25 Стандард 0:3 Серкль Брюгге17.08.25 Серкль Брюгге 4:1 Вестерло 9
14 Генк 8 2 2 4 10 - 12 28.09.25 14:30 Сент-Трюйден - Генк21.09.25 Генк 1:2 Юнион Сент-Жилуаз17.09.25 Генк 0:1 Шарлеруа14.09.25 Андерлехт 1:1 Генк31.08.25 Генк 3:2 Зюлте-Варегем15.08.25 Ауд-Хеверле 1:2 Генк 8
15 Ауд-Хеверле 9 2 2 5 8 - 17 05.10.25 20:15 Вестерло - Ауд-Хеверле26.09.25 Ауд-Хеверле 1:1 Андерлехт20.09.25 Ауд-Хеверле 1:2 Ла Лувьер13.09.25 Зюлте-Варегем 2:0 Ауд-Хеверле31.08.25 Ауд-Хеверле 1:0 Стандард24.08.25 Дендер 0:1 Ауд-Хеверле 8
16 Дендер 8 0 2 6 2 - 13 28.09.25 20:15 Дендер - Ла Лувьер19.09.25 Гент 3:0 Дендер13.09.25 Дендер 0:1 Юнион Сент-Жилуаз30.08.25 Шарлеруа 3:1 Дендер24.08.25 Дендер 0:1 Ауд-Хеверле17.08.25 Дендер 0:2 Андерлехт 2
Полная таблица

По теме:
Драма в Бельгии. Брюгге сыграл вничью со счетом 5:5 с командой Сидорчука
Андерлехт минимально переиграл Генк в перенесенном матче в Бельгии
Юнион и Брюгге одержали победы, Андерлехт продолжает терять очки.
чемпионат Бельгии по футболу Андерлехт Ауд-Хеверле Левен
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Криштиану Роналду забил гол в ворота команды Бензема. Это 946-й
Футбол | 26 сентября 2025, 21:41 3
ВИДЕО. Криштиану Роналду забил гол в ворота команды Бензема. Это 946-й
ВИДЕО. Криштиану Роналду забил гол в ворота команды Бензема. Это 946-й

Португальский форвард удвоил перевес Аль-Наср на 35-й минуте

Рейтинг крупнейших ограблений в истории Золотого мяча. Шевченко в списке
Футбол | 27 сентября 2025, 04:45 1
Рейтинг крупнейших ограблений в истории Золотого мяча. Шевченко в списке
Рейтинг крупнейших ограблений в истории Золотого мяча. Шевченко в списке

Интересный рейтинг от FourFourTwo

Куртуа в гневе покинул поле после последнего матча Реала. В чем причина?
Футбол | 26.09.2025, 08:58
Куртуа в гневе покинул поле после последнего матча Реала. В чем причина?
Куртуа в гневе покинул поле после последнего матча Реала. В чем причина?
Кинг-Конг бокса вызвал Усика на бой. Он готов к этому
Бокс | 26.09.2025, 08:01
Кинг-Конг бокса вызвал Усика на бой. Он готов к этому
Кинг-Конг бокса вызвал Усика на бой. Он готов к этому
Результаты игрового дня. Как выглядит таблица Лиги Европы после 1-го тура
Футбол | 26.09.2025, 06:23
Результаты игрового дня. Как выглядит таблица Лиги Европы после 1-го тура
Результаты игрового дня. Как выглядит таблица Лиги Европы после 1-го тура
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
«Посмотрим, есть ли у тебя яйца». Усик выбрал своего будущего соперника
«Посмотрим, есть ли у тебя яйца». Усик выбрал своего будущего соперника
25.09.2025, 07:08 8
Бокс
Забарный получил отличные новости в ПСЖ. Его ждет Барселона
Забарный получил отличные новости в ПСЖ. Его ждет Барселона
26.09.2025, 12:59 11
Футбол
Итоги 1/16 финала Кубка Украины. Определены все участники 1/8 финала
Итоги 1/16 финала Кубка Украины. Определены все участники 1/8 финала
25.09.2025, 06:05 9
Футбол
ГАСПЕРИНИ: Довбик? Не стоит показывать пальцем на центрального нападающего
ГАСПЕРИНИ: Довбик? Не стоит показывать пальцем на центрального нападающего
25.09.2025, 06:23 2
Футбол
Мудрик сдал еще два допинг-теста после октября 2024 года. Есть результат
Мудрик сдал еще два допинг-теста после октября 2024 года. Есть результат
25.09.2025, 07:38 14
Футбол
Усик объяснил, почему скоро завершит карьеру. Есть веская причина
Усик объяснил, почему скоро завершит карьеру. Есть веская причина
26.09.2025, 01:22
Бокс
Александр КАРАВАЕВ: «У этого игрока Динамо просто рот не закрывается»
Александр КАРАВАЕВ: «У этого игрока Динамо просто рот не закрывается»
26.09.2025, 05:21 4
Футбол
Джозеф ПАРКЕР: «Не могу сказать, что Усик меня боится. Причина в другом»
Джозеф ПАРКЕР: «Не могу сказать, что Усик меня боится. Причина в другом»
26.09.2025, 00:01 9
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем