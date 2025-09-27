26.09.2025 21:45 – FT 1 : 1
Андерлехт продолжает гонку за лидером в чемпионате Бельгии
Левен и Андерлехт разошлись миром со счетом 1:1
В 9-м туре бельгийской Лиги Жупиле Левен и Андерлехт сыграли вничью со счетом 1:1 .
Гости вышли вперед на 55-й минуте после гола Луиса Васкеса. Левен отыгрался на 80-й минуте благодаря точному удару Юссеф Мазиза, установив окончательный счет встречи (1:1).
Лидирует Сен-Жилуаз (20 очков). Далее идут Андерлехт (15), Брюгге, Сент-Трюйден (по 14).
Лига Жупиле. 9-й тур, 26 сентября 2025
Левен – Андерлехт – 1:1
Голы: Васкес, 55 – Мазиз, 80
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Юнион Сент-Жилуаз
|8
|6
|2
|0
|17 - 4
|27.09.25 21:45 Юнион Сент-Жилуаз - Вестерло21.09.25 Генк 1:2 Юнион Сент-Жилуаз13.09.25 Дендер 0:1 Юнион Сент-Жилуаз31.08.25 Юнион Сент-Жилуаз 2:0 Андерлехт24.08.25 Ла Лувьер 0:0 Юнион Сент-Жилуаз16.08.25 Юнион Сент-Жилуаз 3:0 Стандард
|20
|2
|Андерлехт
|9
|4
|3
|2
|14 - 9
|05.10.25 14:30 Андерлехт - Стандард26.09.25 Ауд-Хеверле 1:1 Андерлехт23.09.25 Андерлехт 1:0 Гент20.09.25 Андерлехт 0:0 Антверпен14.09.25 Андерлехт 1:1 Генк31.08.25 Юнион Сент-Жилуаз 2:0 Андерлехт
|15
|3
|Брюгге
|8
|4
|2
|2
|14 - 10
|27.09.25 19:15 Стандард - Брюгге24.09.25 Брюгге 5:5 Вестерло21.09.25 Брюгге 2:0 Сент-Трюйден13.09.25 Ла Лувьер 1:0 Брюгге31.08.25 Гент 1:1 Брюгге16.08.25 Зюлте-Варегем 0:1 Брюгге
|14
|4
|Сент-Трюйден
|8
|4
|2
|2
|11 - 9
|28.09.25 14:30 Сент-Трюйден - Генк21.09.25 Брюгге 2:0 Сент-Трюйден14.09.25 Сент-Трюйден 0:3 Вестерло29.08.25 Серкль Брюгге 1:1 Сент-Трюйден23.08.25 Зюлте-Варегем 0:2 Сент-Трюйден17.08.25 Сент-Трюйден 2:1 Ла Лувьер
|14
|5
|Мехелен
|8
|3
|4
|1
|10 - 8
|28.09.25 19:30 Шарлеруа - Мехелен21.09.25 Мехелен 0:0 Серкль Брюгге12.09.25 Стандард 1:1 Мехелен30.08.25 Мехелен 3:2 Ла Лувьер24.08.25 Антверпен 2:1 Мехелен16.08.25 Мехелен 1:1 Гент
|13
|6
|Шарлеруа
|8
|3
|3
|2
|12 - 10
|28.09.25 19:30 Шарлеруа - Мехелен20.09.25 Шарлеруа 1:2 Зюлте-Варегем17.09.25 Генк 0:1 Шарлеруа14.09.25 Серкль Брюгге 2:3 Шарлеруа30.08.25 Шарлеруа 3:1 Дендер17.08.25 Шарлеруа 1:1 Антверпен
|12
|7
|Гент
|8
|3
|2
|3
|11 - 10
|28.09.25 17:00 Серкль Брюгге - Гент23.09.25 Андерлехт 1:0 Гент19.09.25 Гент 3:0 Дендер14.09.25 Антверпен 1:2 Гент31.08.25 Гент 1:1 Брюгге16.08.25 Мехелен 1:1 Гент
|11
|8
|Стандард
|8
|3
|2
|3
|8 - 10
|27.09.25 19:15 Стандард - Брюгге21.09.25 Вестерло 0:2 Стандард12.09.25 Стандард 1:1 Мехелен31.08.25 Ауд-Хеверле 1:0 Стандард23.08.25 Стандард 0:3 Серкль Брюгге16.08.25 Юнион Сент-Жилуаз 3:0 Стандард
|11
|9
|Вестерло
|8
|3
|1
|4
|16 - 18
|27.09.25 21:45 Юнион Сент-Жилуаз - Вестерло24.09.25 Брюгге 5:5 Вестерло21.09.25 Вестерло 0:2 Стандард14.09.25 Сент-Трюйден 0:3 Вестерло30.08.25 Вестерло 2:0 Антверпен17.08.25 Серкль Брюгге 4:1 Вестерло
|10
|10
|Зюлте-Варегем
|8
|3
|1
|4
|11 - 13
|27.09.25 17:00 Зюлте-Варегем - Антверпен20.09.25 Шарлеруа 1:2 Зюлте-Варегем13.09.25 Зюлте-Варегем 2:0 Ауд-Хеверле31.08.25 Генк 3:2 Зюлте-Варегем23.08.25 Зюлте-Варегем 0:2 Сент-Трюйден16.08.25 Зюлте-Варегем 0:1 Брюгге
|10
|11
|Ла Лувьер
|8
|3
|1
|4
|7 - 9
|28.09.25 20:15 Дендер - Ла Лувьер20.09.25 Ауд-Хеверле 1:2 Ла Лувьер13.09.25 Ла Лувьер 1:0 Брюгге30.08.25 Мехелен 3:2 Ла Лувьер24.08.25 Ла Лувьер 0:0 Юнион Сент-Жилуаз17.08.25 Сент-Трюйден 2:1 Ла Лувьер
|10
|12
|Антверпен
|8
|2
|4
|2
|9 - 9
|27.09.25 17:00 Зюлте-Варегем - Антверпен20.09.25 Андерлехт 0:0 Антверпен14.09.25 Антверпен 1:2 Гент30.08.25 Вестерло 2:0 Антверпен24.08.25 Антверпен 2:1 Мехелен17.08.25 Шарлеруа 1:1 Антверпен
|10
|13
|Серкль Брюгге
|8
|2
|3
|3
|10 - 9
|28.09.25 17:00 Серкль Брюгге - Гент21.09.25 Мехелен 0:0 Серкль Брюгге14.09.25 Серкль Брюгге 2:3 Шарлеруа29.08.25 Серкль Брюгге 1:1 Сент-Трюйден23.08.25 Стандард 0:3 Серкль Брюгге17.08.25 Серкль Брюгге 4:1 Вестерло
|9
|14
|Генк
|8
|2
|2
|4
|10 - 12
|28.09.25 14:30 Сент-Трюйден - Генк21.09.25 Генк 1:2 Юнион Сент-Жилуаз17.09.25 Генк 0:1 Шарлеруа14.09.25 Андерлехт 1:1 Генк31.08.25 Генк 3:2 Зюлте-Варегем15.08.25 Ауд-Хеверле 1:2 Генк
|8
|15
|Ауд-Хеверле
|9
|2
|2
|5
|8 - 17
|05.10.25 20:15 Вестерло - Ауд-Хеверле26.09.25 Ауд-Хеверле 1:1 Андерлехт20.09.25 Ауд-Хеверле 1:2 Ла Лувьер13.09.25 Зюлте-Варегем 2:0 Ауд-Хеверле31.08.25 Ауд-Хеверле 1:0 Стандард24.08.25 Дендер 0:1 Ауд-Хеверле
|8
|16
|Дендер
|8
|0
|2
|6
|2 - 13
|28.09.25 20:15 Дендер - Ла Лувьер19.09.25 Гент 3:0 Дендер13.09.25 Дендер 0:1 Юнион Сент-Жилуаз30.08.25 Шарлеруа 3:1 Дендер24.08.25 Дендер 0:1 Ауд-Хеверле17.08.25 Дендер 0:2 Андерлехт
|2
