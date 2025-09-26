Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
26 сентября 2025, 23:43
Только 4 команды из топ-5 лиг Европы выиграли все матчи в чемпионате

В этом списке отсутствуют только представители Франции

Только 4 команды из топ-5 лиг Европы выиграли все матчи в чемпионате
Getty Images/Global Images Ukraine

В текущем сезоне только 4 команды из топ-5 лиг Европы выиграли все свои матчи чемпионата: «Реал» (Ла Лига: 6 матчей, 6 побед) «Ливерпуль» (АПЛ: 5 матчей, 5 побед), «Наполи» (Серия A: 4 матча, 4 победы) и «Бавария» (Бундеслига: 5 матчей, 5 побед).

Ни одного представителя в этом списке нет из французской Лиги 1: после пяти туров каждая команда имеет хотя бы одно поражение или ничью.

Нынешние лидеры топ-5 европейских лиг

  • АПЛ – Ливерпуль (15 очков, РМ: 11–5)
  • Ла Лига – Реал (18 очков, РМ: 14–3)
  • Бундеслига – Бавария (15 очков, РМ: 22-3)
  • Серия A – Наполи (12 очков, РМ: 9–3)
  • Лига 1 – Марсель (12 очков, РМ: 12–5)

* РМ – разница мячей (количество забитых на количество пропущенных)

* по состоянию на 26 сентября 23:43 «Бавария» имеет 5 побед в 5 матчах Бундеслиги

Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
